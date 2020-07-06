с чего всё началось

Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская Тишина».

Великобритания ввела санкции против 25 россиян по «делу Магнитского»

Общество Илон Маск выпустил в продажу шорты, чтобы пошутить над трейдерами Как пишет Bloomberg, ранее руководитель Tesla Илон Маск пообещал выпустить шорты в качестве шутки над инвесторами, которые ожидали падения акций компаний и открывали короткие позиции (shorts). 23

Гаджеты Представлен видеокодек H.266/VVC для потокового 4K и 8K: вдвое эффективнее H.265/HEVC Поскольку H.266/VVC был разработан c прицелом на видео сверхвысокого разрешения, новый стандарт особенно полезен при потоковой передаче видео в разрешениях 4K или 8K.

Армия и оружие В ВСУ заявили об отсутствии «угрозы вторжения» России Вооружённые силы Украины не видят «угрозы вторжения» России, заявил в эфире ICTV командующий Объединённых сил ВС, генерал-лейтенант Сергей Наев.

Игры MudRunner выйдет на iOS и Android 15 июля Студия Saber Interactive объявила, что гонки по бездорожью MudRunner выйдут для мобильных устройств на iOS и Android 15 июля.

Политика Путин назвал неясными перспективы открытия Европы для россиян Сроки открытия границ ЕС для россиян после снятия ограничений из-за коронавируса пока остаются неясными, заявил 6 июля президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым. 782

Здоровье Витамин D снижает риск развития болезней сердца По заявлению кардиолога и терапевта Ирины Мурадян, витамин D играет важную роль в профилактике заболеваний сердца и сосудов, передает РИА Новости. 89

Общество В Москве количество умерших от коронавируса достигло 3999 человек Общее число жертв инфекции в столице с учетом новых смертей достигло 3999.

Политика Трампа предупредили о знании Путиным английского языка Председатель Демократической партии в штате Огайо Дэвид Пеппер предупредил президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин знает английский язык, хотя почти не использует его в общении. 14

Происшествия Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания. 640

Армия и оружие ВМС США «потеряли» стелс-ракету Авторы материалов обращают внимание, что корабль Gabrielle Giffords, находясь в Южно-Китайском море, призванном демонстрировать КНР военные возможности Соединенных Штатов и ситуация с «потерянной» ракетой дискредитирует ВМС США. 9

Политика Командующий ВМС Украины пообещал «вернуть» Севастополь Командующий Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Неижпапа пообещал, что украинский флот вернется в Севастополь. 9