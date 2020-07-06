Политика

ВедомостиВедомостиВеликобритания ввела санкции против 25 россиян по «делу Магнитского»

Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская Тишина».
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с чего всё началось
Полный список, опубликованный МИД Великобритании
 выглядит следующим образом (практически все должности, за исключением тех, которые были доступны для оперативной проверки, приводятся в том виде, в котором они фигурируют в британском санкционном списке):
ТАСС12:51

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Что произошло за день: понедельник, 6 июля

Интерфакс13:35

Британия ввела санкции против Бастрыкина и Гриня

РБК11:59

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Телеканал 360°10:49

Великобритания ввела санкции против 25 россиян

Коммерсантъ11:08

Великобритания ввела санкции против Бастрыкина

RT на русском10:51

Кто попал в санкционный список Великобритании по делу Магнитского

ТАСС12:51

Великобритания включила Бастрыкина в список санкций

РИА Новости11:34
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