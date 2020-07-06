Политика

ВедомостиВедомостиВеликобритания ввела санкции против 25 россиян по «делу Магнитского»

Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская Тишина».
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с чего всё началось
Полный список, опубликованный МИД Великобритании
 выглядит следующим образом (практически все должности, за исключением тех, которые были доступны для оперативной проверки, приводятся в том виде, в котором они фигурируют в британском санкционном списке):
ТАСС12:51

Подробнее о событии

Кто попал в санкционный список Великобритании по делу Магнитского

ТАСС12:51

Что произошло за день: понедельник, 6 июля

Интерфакс13:35

Британия ввела санкции против Бастрыкина и Гриня

РБК11:59

Лондон внес 25 россиян в свой «список Магнитского»

Коммерсантъ14:31

Великобритания ввела санкции против Бастрыкина

RT на русском10:51

Великобритания ввела первые санкции против россиян после выхода из ЕС. В список попал Бастрыкин

Телеканал 360°10:49

Великобритания включила Бастрыкина в список санкций

РИА Новости11:34
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Политика

Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине

Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов.
Lenta.ru 17:31
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Политика

Сенатор РФ призвал ввести санкции против Великобритании

Россия должна ввести санкции против Великобритании, заявил сенатор РФ Олег Морозов, 6 июня сообщают РИА Новости.
ИА Красная Весна 15:27
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Общество

В Джорджии ввели режим ЧП и разрешили ввод Нацгвардии из-за протестов

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Ан-2 упал около нижегородского Дзержинска

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Кино

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В связи с ремонтными работами на магистральных сетях водопровода 7 июля с 20.00 до 8 июля 6.00 будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам: - ул. Ленина № 125, 127, 171, 217, 219; - ул. Сахалинская № 49, 51, 55; - ул. Невельского №58; - ул. Амурская № 1, 4, 6, 100, 102, а также в 1, 2, 3 укрупненных кварталах (квадрат улиц: Сахалинская Ленина Победы Вокзальная).
АСТВ 20:41
Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
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Подписи Родченкова под показаниями в МОК признаны поддельными

Эксперты крупного немецкого издания Der Spiegel проанализировали подписи российского информатора Григория Родченкова на документах МОК и признали их поддельными.
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Экономика

Сбербанк одобрил субсидируемые кредиты застройщикам на 67 млрд рублей

В рамках программы ставка по субсидируемым кредитам устанавливается в размере не более ключевой ставки ЦБ РФ на срок до 30 ноября 2021 года.
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
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Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

РИА Новости 08:25
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Общество

В России за год снизился уровень крайней бедности

Москва, 6 июля 2020, 08:20 — REGNUM В России в 2019 году доля населения за чертой бедности снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%, сообщают РИА Новости со ссылкой на соответствующее исследование.
REGNUM 01:20
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Чем опасна худоба и как толстеть правильно? Отвечают врачи

Чем опасен недостаток веса Самое очевидное в излишней худобе — недостаток питательных веществ, за которым тянется целая вереница возможных последствий, вплоть до летального исхода.
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Общество

США потребовали от обучающихся онлайн иностранцев покинуть страну

Чтобы остаться в стране, студенты могут перевестись на обучение в другое учебное заведение, где классы проходят в офлайн-формате.
РБК 21:11
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Происшествия

Число жертв ливневых дождей в Японии достигло 50

По меньшей мере 50 человек погибли на юго-западном японском острове Кюсю в результате последствий сильных ливневых дождей, которые привели к разливу рек и сходу оползней.
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Общество

В Сахалинской области число зараженных ковидом превысило 1000

Итого на 6 июля в Сахалинской области 1026 случая заболевания, 510 человек выписано с выздоровлением, 516 проходят лечение.
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Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

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Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви.
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Нечего показать: как начнут работать барнаульские кинотеатры

Постепенно новые фильмы начнут показывать примерно с середины августа В России кинотеатры разрешили открыть уже с 15 июля, но окончательное решение остается за властями регионов.
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В Сети появилась 30-минутная запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla

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Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
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Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус

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Суд арестовал замглавы Минобрнауки по делу о хищении

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Новый клип группы «Ленинград» собрал более 1 млн просмотров

Новый клип музыкального коллектива «Ленинград» на композицию «Фотосессия» собрал более миллиона просмотров.
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26 подмосковных врачей отправились бороться с COVID-19 в Казахстан

Сегодня рейсом "Москва - Нур-Султан" команда врачей из больниц Московской области улетела в страну Великой степи выручать коллег и помогать пациентам, заболевшим коронавирусом.
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