В Англии на полгода ввели новые ограничения из-за коронавируса
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в Англии новых ограничительных мер из-за коронавируса.В источнике
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