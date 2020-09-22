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Известия

В Англии на полгода ввели новые ограничения из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в Англии новых ограничительных мер из-за коронавируса.В источнике
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Аргументы и Факты

Прикрывая рот и нос. Маска — по-прежнему самая надёжная защита от COVID-19

Аргументы и Факты17:08
ТАСС

Джонсон объявил о новых ограничительных мерах для борьбы с распространением COVID-19

ТАССвчера в 09:08
Эхо Москвы

Великобритания вводит новые ограничения, опасаясь очередной волны коронавируса

Эхо Москвывчера в 11:18
РБК

В Великобритании на полгода ужесточили ограничения из-за COVID-19

РБКвчера в 08:56
ИА Красная Весна

В Великобритании подключат армию, чтобы обеспечить соблюдение ограничений

ИА Красная Веснавчера в 12:07
Вести.Ru

Великобритания снова уходит на удаленку

Вести.Ruвчера в 08:17
РИА Новости

В Англии на полгода ввели новые ограничения в связи с коронавирусом

РИА Новостивчера в 08:08

Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротства

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратил внимание председателя правительства Михаила Мишустина на системную проблему с выдачей льготных кредитов бизнесу под 2%, которая может обернуться волной банкротств, рассказали РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.
РИА Новости17:36

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Popcornnews.ru17:30

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RT на русскомвчера в 16:22

В Кирове начнутся клинические испытания вакцины против коронавируса

Наш город вошёл в тройку экспериментальных научных площадок наряду с Санкт-Петербургом и Новосибирском Напомним, в федеральном научном центре имени М. П. Чумакова РАН разработана новая вакцина против COVID-19.
Московский Комсомолец Кироввчера в 10:57
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