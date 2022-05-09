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Великобритания вводит повышенные пошлины на платину и палладий из РФ

Великобритания объявила новые санкции против России и Белоруссии из-за событий на Украине, сообщила
 пресс-служба департамента международной торговли Соединенного Королевства.
Ямал-Медиа
Британия введет новые санкции в отношении России, в частности установит повышенные пошлины на импорт российских платины и палладия, говорится в сообщении правительства страны.
РБК
Как отмечается, общий объем российского импорта и британского экспорта в РФ, в отношении которого введены повышенные пошлины, достигнет £4 млрд ($5 млрд).
ТАСС
Под запрет на экспорт в Россию попадут британские товары на сумму более £250 млн.
РБК

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Великобритания ввела повышенные пошлины на платину и палладий из РФ
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