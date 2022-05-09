BFM.ruВеликобритания вводит повышенные пошлины на платину и палладий из РФВеликобритания объявила новые санкции против России и Белоруссии из-за событий на Украине, сообщила пресс-служба департамента международной торговли Соединенного Королевства.Ямал-МедиаБритания введет новые санкции в отношении России, в частности установит повышенные пошлины на импорт российских платины и палладия, говорится в сообщении правительства страны.РБККак отмечается, общий объем российского импорта и британского экспорта в РФ, в отношении которого введены повышенные пошлины, достигнет £4 млрд ($5 млрд).ТАССПод запрет на экспорт в Россию попадут британские товары на сумму более £250 млн.РБКЧитать далееСвернутьВечерняя МоскваВечерняя МоскваРЕН ТВРосбалтЯмал-МедиаНациональная служба новостейИА Красная ВеснаПодробнее о событииВеликобритания ввела повышенные пошлины на платину и палладий из РФИнтерфакс18:34Великобритания ввела новый пакет санкций против РоссииРИА Новости18:31Великобритания увеличивает пошлины на палладий и платину из РоссииКоммерсантъ18:06Британия ввела 35-процентные пошлины на российскую платину и палладийТАСС18:07Великобритания ввела 35-процентные пошлины на платину и палладий из РоссииLenta.ru18:03Британия вводит повышенные пошлины на импорт платины и палладия из России и БелоруссииRT на русском17:58Британия объявила о новых ограничениях на импорт из РоссииРБК17:53Показать ещёОценить1,7KПоделиться