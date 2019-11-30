Происшествия
Вести.RuВеликобритания задержала нигерийское судно с российским экипажем
В посольстве России в Лондоне проверяют информацию о задержании судна с российским экипажем в порту Портленда. Речь о судне "Джирех" под флагом Нигерии. Как сообщает телеканал "Россия 24", оно было задержано еще 26-го ноября.
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Скотленд-Ярд назвал нападение на Лондонском мосту терактом
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Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.
Политика
В Госдуме оценили идею Киева о запрете прямых поставок газа из России
Украину может ждать непростая зима, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев в интервью телеканалу RT.
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Путин выступил против замены «мамы» на «родителя № 1»
Владимир Путин выразил надежду, что в России слова «мама» и «папа» никогда не заменят обозначениями «родитель № 1» или «родитель № 2». Об этом он сообщил во время Совета по межнациональным отношениям.
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Обновленный Nissan Note получит три ряда сидений
Nissan Note нового поколения выйдет на рынок Страны Восходящего Солнца в середине лета 2020 года.
Хоккей
Гол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Тампу»
«Вашингтон Кэпиталз» в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Латнинг» (4:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Общество
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Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
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Apple пересмотрит политику обозначения спорных территорий из-за Крыма
Американская корпорация Apple решила пересмотреть политику обозначения в своих приложениях «спорных» границ и территорий после того, как в сервисе «Погода» Крым начал отображаться российским.
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В Китае предупредили о затаившейся ядерной державе
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В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»
В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Гаджеты
Главный дизайнер Apple Джони Айв официально покинул компанию
Главный дизайнер Apple Джони Айв покинул эту должность — информацию о нем убрали со страницы руководства на сайте компании.
Общество
Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля
Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Общество
Под Рязанью слепой пенсионер самостоятельно построил дом
Незрячий пенсионер из деревни Зарытки Рязанской области Владимир Крысанов самостоятельно построил дом для своей матери.
Технологии
Стартовала подготовка к идентификации смартфонов по IMEI в России
Сотовые операторы Tele2, "Мегафон", "Билайн" начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI совместно с Россвязью.
Армия и оружие
Зеленский отменил в украинской армии звания прапорщика и мичмана
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о новых воинских званиях в Вооруженных силах страны, говорится на сайте Верховной рады.
Политика
Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина поднимет на саммите в «нормандском формате» в Париже ряд вопросов, включая возвращение украинских военнопленных.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
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Китайский наркоторговец арестован за хранение метамфетамина на $50 млн
Наркоторговец Лю Чао был арестован у себя дома в городе Макати. После обыска полиция обнаружила в квартире 370 кг метамфетамина.
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Плющенко и Рудковская усилили охрану из-за угроз сыну
Звездная пара Евгений Плющенко и Яна Рудковская были вынуждены усилить охрану дома из-за угроз, которые поступают в адрес их 6-летнего сына Саши.
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Samsung поможет Intel справиться с дефицитом процессоров
Компания Samsung Electronics согласилась поставлять Intel центральные процессоры для компьютеров, чтобы помочь решить проблему с их дефицитом.
Политика
Песков рассказал об ожиданиях от саммита в «нормандском формате»
Кремль полагает, что есть все основания рассчитывать на субстантивный разговор во время встречи лидеров «нормандской четверки» в Париже, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Политика
Медведев распорядился создать «Большую российскую энциклопедию»
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании Национального научно-образовательного центра "Большая российская энциклопедия".
Происшествия
Восемь пострадавших в Доминикане россиян вылетели в Москву
В Россию из Доминиканской республики вылетели восемь туристов, пострадавших в аварии 26 ноября.
Происшествия
Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге
Часть обвинительного заключения Международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.