Происшествия

Вести.RuВести.RuВеликобритания задержала нигерийское судно с российским экипажем

В посольстве России в Лондоне проверяют информацию о задержании судна с российским экипажем в порту Портленда. Речь о судне "Джирех" под флагом Нигерии. Как сообщает телеканал "Россия 24", оно было задержано еще 26-го ноября.
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Посольство РФ в Британии назвало причину задержания судна с крымчанами

News.ruвчера в 23:10

Названа причина задержания в Британии судна с российским экипажем

Взгляд.рувчера в 18:03

Британия заявила об отсутствии претензий к россиянам на задержанном судне

Известиявчера в 19:42

Посольство назвало причину задержания судна с крымчанами в Британии

РБКвчера в 21:37

Британия заявила об отсутствии претензий к россиянам на задержанном судне

Газета.Ruвчера в 16:57

Посольство: у Лондона нет претензий к россиянам с задержанного судна

РИА Новостивчера в 16:38

Посольство РФ: судно с россиянами задержано в Британии из-за отсутствия ряда документов

ТАССвчера в 16:20
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Происшествия

В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек

Российская газета вчера в 22:11
Происшествия

Скотленд-Ярд назвал нападение на Лондонском мосту терактом

Life.ru вчера в 11:37
Единоборства

Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксерском поединке

Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.
Газета.Ru вчера в 21:38
Политика

В Госдуме оценили идею Киева о запрете прямых поставок газа из России

Украину может ждать непростая зима, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев в интервью телеканалу RT.
РИА Новости вчера в 21:45
Политика

Путин выступил против замены «мамы» на «родителя № 1»

Владимир Путин выразил надежду, что в России слова «мама» и «папа» никогда не заменят обозначениями «родитель № 1» или «родитель № 2». Об этом он сообщил во время Совета по межнациональным отношениям.
РБК вчера в 10:30
Авто

Обновленный Nissan Note получит три ряда сидений

Nissan Note нового поколения выйдет на рынок Страны Восходящего Солнца в середине лета 2020 года.
Новые автомобили 28 ноября в 01:56
Хоккей

Гол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Тампу»

«Вашингтон Кэпиталз» в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Латнинг» (4:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Известия вчера в 22:09
Кино

«Джокер» вдохновил Warner Bros. на серию кинокомиксов для взрослых

После грандиозного успеха фильма Тодда Филлипса «Джокер» студия Warner Bros. намерена снимать больше кинокомиксов с возрастным ограничением R (restricted, ограниченный – дети до 17 лет допускаются в кинозалы только вместе со взрослыми).
Культуромания 27 ноября в 14:34
Футбол

Слуцкий подал в отставку после пятого подряд поражения «Витесса»

Сразу после поражения от «Херенвена» Леонид Слуцкий объявил о решении покинуть пост главного тренера «Витесса».
РБК вчера в 17:01
Общество

Киев заявил о проблемах со взысканием долгов с «Газпрома»

Украина не везде может взыскать с "Газпрома" средства по решению Стокгольмского арбитража, заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 14:15
Политика

Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области

REGNUM вчера в 05:14
Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Газета.Ru 28 ноября в 18:42
Политика

Apple пересмотрит политику обозначения спорных территорий из-за Крыма

Американская корпорация Apple решила пересмотреть политику обозначения в своих приложениях «спорных» границ и территорий после того, как в сервисе «Погода» Крым начал отображаться российским.
Известия вчера в 23:53
Армия и оружие

В Китае предупредили о затаившейся ядерной державе

В мире затаилась ядерная держава, которая долгое время не привлекала к себе внимания, — Япония.
Lenta.ru 00:26
Общество

В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»

В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 09:35
Гаджеты

Главный дизайнер Apple Джони Айв официально покинул компанию

Главный дизайнер Apple Джони Айв покинул эту должность — информацию о нем убрали со страницы руководства на сайте компании.
Дождь 28 ноября в 09:48
Общество

Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля

Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Вести.Ru вчера в 11:00
Общество

Под Рязанью слепой пенсионер самостоятельно построил дом

Незрячий пенсионер из деревни Зарытки Рязанской области Владимир Крысанов самостоятельно построил дом для своей матери.
Известия 00:19
Технологии

Стартовала подготовка к идентификации смартфонов по IMEI в России

Сотовые операторы Tele2, "Мегафон", "Билайн" начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI совместно с Россвязью.
МонаВиста вчера в 10:43
Армия и оружие

Зеленский отменил в украинской армии звания прапорщика и мичмана

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о новых воинских званиях в Вооруженных силах страны, говорится на сайте Верховной рады.
РБК вчера в 07:36
Политика

Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина поднимет на саммите в «нормандском формате» в Париже ряд вопросов, включая возвращение украинских военнопленных.
Политика Сегодня 28 ноября в 08:03
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM 28 ноября в 03:43
Космос

Китайский наркоторговец арестован за хранение метамфетамина на $50 млн

Наркоторговец Лю Чао был арестован у себя дома в городе Макати. После обыска полиция обнаружила в квартире 370 кг метамфетамина.
ЭКД 28 ноября в 07:26
Шоу-бизнес

Плющенко и Рудковская усилили охрану из-за угроз сыну

Звездная пара Евгений Плющенко и Яна Рудковская были вынуждены усилить охрану дома из-за угроз, которые поступают в адрес их 6-летнего сына Саши.
Культуромания вчера в 09:56
Общество

Венгрия отказалась принимать участие в Евровидении-2020

News.ru 28 ноября в 04:01
Гаджеты

Samsung поможет Intel справиться с дефицитом процессоров

Компания Samsung Electronics согласилась поставлять Intel центральные процессоры для компьютеров, чтобы помочь решить проблему с их дефицитом.
iXBT.com 28 ноября в 11:58
Политика

Песков рассказал об ожиданиях от саммита в «нормандском формате»

Кремль полагает, что есть все основания рассчитывать на субстантивный разговор во время встречи лидеров «нормандской четверки» в Париже, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
ФАН вчера в 07:07
Политика

Медведев распорядился создать «Большую российскую энциклопедию»

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании Национального научно-образовательного центра "Большая российская энциклопедия".
РИА Новости вчера в 14:48
Происшествия

Восемь пострадавших в Доминикане россиян вылетели в Москву

В Россию из Доминиканской республики вылетели восемь туристов, пострадавших в аварии 26 ноября.
Известия вчера в 21:47
Происшествия

Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге

Часть обвинительного заключения Международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.
РБК вчера в 22:58
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