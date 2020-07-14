Общество

BFM.ruBFM.ruВеликобритания запретила Huawei строить свою сеть 5G

Великобритания запретила Huawei строить свою телекоммуникационную сеть 5G, отменив январское решение предоставить китайской технической компании ограниченную роль в создании сверхбыстрой беспроводной инфраструктуры в стране, сообщает CNN.
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Великобритания откажется от оборудования Huawei в сетях 5G

Газета.Ru13:08

В США заявили о существовании международного консенсуса по угрозе от Huawei

ТАСС13:26

Власти Великобритании подтвердили отказ от оборудования Huawei

Известия08:41

Великобритания построит сети 5G без Huawei

Коммерсантъ08:55

Великобритания всё же откажется от сетевого оборудования Huawei

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Huawei выгнали из Великобритании

Lenta.ru09:13

Великобритания уступила требованиям США не допускать Huawei к сетям 5G

Вести.Ru09:31
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 20:28, Ашберн
Политика

Трамп утвердил санкции против Китая и отменил преференции для Гонконга

Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против Китая из-за Гонконга и указ об отмене преференций для этого специального административного района КНР.
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Политика

Китай раскритиковал США за позицию по Южно-Китайскому морю

Власти КНР раскритиковали госсекретаря США Майкла Помпео за высказывания о незаконности претензий Пекина на ресурсы на дне Южно-Китайского моря, информирует ТАСС.
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Общество

На акциях протеста в Белоруссии задержаны сотрудники СМИ

Сотрудники милиции в Белоруссии задержали свыше десяти сотрудников СМИ во время освещения несанкционированных уличных акций протеста в ряде городов республики.
Газета.Ru 18:35
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Интернет

Google в США обвинили в слежке за пользователями

Истцы обвиняют Google в слежке за действиями пользователей браузера Chrome даже при включенном режиме инкогнито.
Газета.Ru 20:19
Политика

В Баку прошел стихийный митинг в поддержку азербайджанской армии

Баку, 15 июля 2020, 00:01 — REGNUM В Баку прошел стихийный митинг в поддержку вооруженных сил Азербайджана.
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Общество

Фургал не знает об акциях в свою поддержку, заявили в ОНК

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый по подозрению в причастности к убийствам, не в курсе об акциях в его поддержку, сообщила во вторник журналистам представитель столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
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Россиян предупредили об опасности бессимптомного течения коронавируса

Люди с бессимптомным течением коронавируса чаще заражают окружающих, чем больные с тяжелой формой.
Lenta.ru 06:04
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Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе

Ранее роль Куценко исполнял Домогаров, но он был вынужден покинуть проект.
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Появились первые кадры со съемок юбилейного сезона «Тайны следствия»

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Кино

Братья Андреасян получили иск на 50 млн рублей за провалившийся фильм

Как сообщает «Коммерсантъ», Гевонд и Сарик Андреасян получили судебное постановление, в котором указано, что режиссёрам необходимо вернуть более 50 млн рублей компании «Марс Медия».
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Общество

Минобороны уточнило порядок поступления в военные вузы из-за пандемии

В 2020 году в военные вузы России будут пытаться поступить более 40 тыс. человек, сообщает газета Минобороны «Красная Звезда».
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Общество

В Монголии 15-летний мальчик скончался от бубонной чумы

В провинции Говь-Алтай, на западе Монголии, от бубонной чумы скоропостижно скончался 15-летний подросток.
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Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
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В Абхазии одобрили снос в Сочи памятника русским покорителям Кавказа

В Абхазии официально поприветствовали снос в Адлере памятника русским солдатам — участникам Кавказской войны.
Евразия Daily 12 июля в 15:26
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Общество

Россия поставит в Бразилию не менее 300 тыс. упаковок «Авифавира»

Компания «Кромис», разработчик препарата «Авифавир» для лечения пациентов от коронавируса, соучредителями которой являются Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ГК «Химрар», до конца 2021 года поставит в Бразилию не менее 300 тыс. упаковок этого препарата.
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SpaceX вновь перенесла запуск ракеты-носителя со спутниками Starlink

Ракета Falcon-9 частной космической компании Space-X предпринимателя Илона Маска должна доставить на орбиту очередную партию из 57 мини-спутников, которые станут частью проекта развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
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Екатерина Волкова позировала без одежды на природе

Актриса выложила архивный снимок В день фотографа 46-летняя Екатерина Волкова порадовала поклонников, опубликовав на личной странице "Инстаграма" кадр из эффектной архивной фотосессии.
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Эксперты рассказали, как обезопасить мобильный банк от мошенников

Современные смартфоны имеют не только функцию связи и выхода в интернет, но и платежного средства, что привлекает внимание злоумышленников: обезопасить мобильный банк и средства от мошенников можно при помощи антивирусных программ, двухфакторной аутентификации и соблюдения правил цифровой гигиены, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
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В Dota 2 появился кооперативный режим «Лабиринт Аганима»

Valve представила летний ивент в Dota 2 под названием «Лабиринт Аганима».
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Кроссовер BMW X3 получил электрическую версию

Немецкая компания BMW представила электрический автомобиль iX3, созданный на основе серийной модели.
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Армия и оружие

Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии

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Исмаилов пообещал Александру Емельяненко тяжёлый бой

Главный бой в рамках сочинского турнира ACA 107 пройдет между Магомедом Исмаиловым и Александром Емельяненко.
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Ubisoft показала виртуальных бойцов в Ghost Recon Breakpoint

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Российский борец Махов объявлен победителем Олимпиады-2012

Российский борец-тяжеловес вольного стиля Билял Махов, завоевавший бронзовую награду на Олимпийских играх в Лондоне, объявлен олимпийским чемпионом, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.
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В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
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Следствие заявило о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова

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В США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного

В США провели первую за 17 лет смертную казнь заключенного под федеральной юрисдикцией, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
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Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности

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