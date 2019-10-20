с чего всё началось

Британские власти запускает операцию Yellowhammer, которая была создана на случай Brexit без сделки. Об этом сообщает телеканал Sky News. О данном решении правительства Британии объявил канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув.

В Британии начали операцию Yellowhammer на случай жесткого Brexit

Политика Welt: Путин побеждает без войны Президент России Владимир Путин побеждает в Сирии без войны, пишет в своем комментарии Штюрмер.

Единоборства После боя на турнире ММА в Сочи произошла массовая драка После главного боя вечера на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым произошла массовая драка.

Политика Лавров рассказал о провокациях в дипломатии 14 октября ректор МГИМО Анатолий Торкунов, учившийся вместе с Лавровым, рассказал, что всегда знал: его однокурсник — «человек с очень серьезными лидерскими задатками, увлеченно занимающийся будущей профессией».

Гаджеты Xiaomi перевыпустит Redmi Note 8 на игровом процессоре Snapdragon 730G По новым данным, в Redmi намерены выпустить новую версию Note 8, которая поступит в продажу под названием Redmi Note 8T и в ее основе будет Snapdragon 730G.

Происшествия В Орле в больницу доставили истощённую девочку В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.

Футбол Черчесов: в матче с Шотландией пришлось осадить Джикию назад Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, какие замечания делал защитнику команды Георгию Джикии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с шотландцами.

Происшествия В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области.

Армия и оружие Глава Пентагона допустил операцию против ИГ в Сирии Министр обороны США Марк Эспер допустил возможность того, что американские военные при поддержке авиации будут и дальше проводить операции в Сирии против боевиков группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Общество В Калифорнии активизировался спавший 500 лет разлом В Южной Калифорнии впервые за 500 лет начал движение разлом в земной коре под названием Гарлок, способный вызвать землетрясение магнитудой 8 баллов, выяснили исследователи из Калифорнийского Технологического института.

Музыка Темникова превратила девичьи песни в большое шоу Елена Темникова на протяжении многих месяцев показывала свое шоу в разных городах, а завершила тур большим концертом в Москве.

Авто Появились первые изображения нового Hyundai Tucson Судя по последним снимкам, Hyundai Tucson нового поколения действительно сильно изменится внешне: спереди появятся «двухэтажная» оптика (как на новых Santa Fe и Palisade) и массивная радиаторная решетка, визуально объединенная узкими фарами головного света.