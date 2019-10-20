Политика
Газета.RuВ Британии начали операцию Yellowhammer на случай жесткого Brexit
Британские власти запускает операцию Yellowhammer, которая была создана на случай Brexit без сделки. Об этом сообщает телеканал Sky News. О данном решении правительства Британии объявил канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув.
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с чего всё началось
Британское правительство должно быть готово к такому варианту развития событий, чтобы убедиться, что «мы сделали все возможное», сказал он в интервью Sky News.Коммерсантъ06:19
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Общество
Дженнифер Лоуренс сыграла свадьбу с арт-дилером
Политика
Welt: Путин побеждает без войны
Президент России Владимир Путин побеждает в Сирии без войны, пишет в своем комментарии Штюрмер.
Футбол
«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью в матче РПЛ
Футболисты московского «Динамо» сыграли вничью с «Краснодаром» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Политика
Марин Ле Пен попросила исключить Турцию из НАТО
Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен предложила исключить Турцию из НАТО.
Единоборства
После боя на турнире ММА в Сочи произошла массовая драка
После главного боя вечера на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым произошла массовая драка.
Политика
Лавров рассказал о провокациях в дипломатии
14 октября ректор МГИМО Анатолий Торкунов, учившийся вместе с Лавровым, рассказал, что всегда знал: его однокурсник — «человек с очень серьезными лидерскими задатками, увлеченно занимающийся будущей профессией».
Футбол
Ибрагимович не исключил возвращения в серию А зимой
Футбол
«Хоффенхайм» обыграл «Шальке» в матче чемпионата Германии
"Хоффенхайм" одержал победу над гельзенкирхенским "Шальке-04" в матче восьмого тура чемпионата Германии.
Происшествия
Росприроднадзор решил проверить все дамбы в России после ЧП в Сибири
В Росприроднадзоре намерены уже в понедельник попросить у правительства разрешения проверить все дамбы в стране, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Происшествия
В Барселоне началась очередная акция в поддержку осужденных политиков
Гаджеты
Xiaomi перевыпустит Redmi Note 8 на игровом процессоре Snapdragon 730G
По новым данным, в Redmi намерены выпустить новую версию Note 8, которая поступит в продажу под названием Redmi Note 8T и в ее основе будет Snapdragon 730G.
Происшествия
В Орле в больницу доставили истощённую девочку
В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.
Футбол
Черчесов: в матче с Шотландией пришлось осадить Джикию назад
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, какие замечания делал защитнику команды Георгию Джикии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с шотландцами.
Хоккей
«Спартак» обыграл СКА в Санкт-Петербурге
Происшествия
В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи
Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области.
Армия и оружие
Глава Пентагона допустил операцию против ИГ в Сирии
Министр обороны США Марк Эспер допустил возможность того, что американские военные при поддержке авиации будут и дальше проводить операции в Сирии против боевиков группировки «Исламское государство» (запрещена в России).
Общество
В Калифорнии активизировался спавший 500 лет разлом
В Южной Калифорнии впервые за 500 лет начал движение разлом в земной коре под названием Гарлок, способный вызвать землетрясение магнитудой 8 баллов, выяснили исследователи из Калифорнийского Технологического института.
Происшествия
В Саратове неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова
Музыка
Темникова превратила девичьи песни в большое шоу
Елена Темникова на протяжении многих месяцев показывала свое шоу в разных городах, а завершила тур большим концертом в Москве.
Футбол
Карпин: сказал в перерыве, чтобы ещё три пропустили
Общество
Малышева назвала три таблетки, нужные людям после 50 лет
Как сообщает ToDay News Ufa источник, чтобы отодвинуть преждевременную старость людям после 50 лет следует обратить внимание на три препарата.
Авто
Появились первые изображения нового Hyundai Tucson
Судя по последним снимкам, Hyundai Tucson нового поколения действительно сильно изменится внешне: спереди появятся «двухэтажная» оптика (как на новых Santa Fe и Palisade) и массивная радиаторная решетка, визуально объединенная узкими фарами головного света.
Политика
В Великобритании признали Путина главным на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин стал самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем Востоке.
Общество
Росстандарт придумал, как бороться с недоливом топлива на АЗС
Как рассказал в интервью «Российской газете» руководитель Росстандарта Алексей Абрамов, контролеров при работе методом тайного покупателя вооружат скрытым прибором, который сможет «ловить» недолив на уровне 1%. Кроме того, новый ГОСТ защитит топливораздаточные колонки от приспособлений и вредоносного ПО, обманывающих расходомер.
Происшествия
В Чили в ходе протестов правоохранители задержали 308 человек
Армия и оружие
Корабль ВМС США оснастят первым боевым лазером
Пентагон в ближайшее время установит первую систему лазерного оружия на десантном корабле-доке USS Portland (LPD-27) ВМС США.