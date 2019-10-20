Политика
Lenta.ruВеликобритания запустила особый план по жесткому Brexit
Великобритания выйдет из ЕС уже к концу месяца, как и было запланировано. Для этого правительство запустило чрезвычайный план по осуществлению так называемого жесткого Brexit без сделки. Об этом телеканалу Sky заявил министр по особым поручениям Майкл Гоув, передает The Guardian.
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с чего всё началось
Британское правительство должно быть готово к такому варианту развития событий, чтобы убедиться, что «мы сделали все возможное», сказал он в интервью Sky News.Коммерсантъ06:19
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Наука
Космологическую постоянную предложили объяснять динамикой планковских регионов
Физик Стивен Карлип объяснил наблюдаемое небольшое значение космологической постоянной сокращением эффектов расширения и сжатия планковских регионов, для которых кривизна пространства-времени по-прежнему огромна.
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У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка
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Кадыров пообещал навести порядок в Сирии
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Примечательно, что Иркутская область на фоне других регионов отличается не только аномально высокой ценой сетевой газа, но и аномально низкой ценой электроэнергии, о чем свидетельствуют результаты рейтинга регионов РФ по доступности электроэнергии для населения.
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Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса
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Политика
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В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи
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Уроженец Одессы Влад Шмунис стал долларовым миллиардером благодаря сделке своего корпоративного провайдера RingCentral и американской компании Avaya, сообщает Forbes.
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию на Играх в Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин рассказал о борьбе своей жены Татьяны Тотьмяниной с онкологией.
Общество
Российскому миллиардеру пригрозили арестом активов в Британии
Суд в Великобритании может заморозить активы российского миллиардера Фархада Ахмедова из-за его отказа выплачивать бывшей жене сотни миллионов фунтов стерлингов.
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию
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Попавший в реанимацию игрок дубля «Рубина» выведен из комы
Кино
«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные
Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Культура
Первая серия фильма «Екатерина. Самозванцы» появилась в Сети до эфира
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«Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром»
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Двоих мужчин госпитализировали после нападения медведя на Курилах
Два человека оказались в больнице после того, как в нескольких километрах от населенного пункта на острове Кунашир Бoльшой Курильской гряды (Сахалинская oбласть) на них набрoсился медведь.
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Глава Киевской ОГА подал в отставку
Напомним, как сообщало информационное агентство «УНИАН», 10 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Бно-Айрияна в качестве главы Киевской ОГА и назвал его «профессиональным специалистом» и «действительным менеджером».
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Рублёв победил Маннарино и выиграл Кубок Кремля
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Описаны оставленные американцами вещи на базе в Сирии
Американские военные, покинувшие базу Дадат на севере Сирии, оставили после себя документацию, жесткие диски и личные вещи.
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Вин Дизель анонсировал тизер «Бладшота»
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Стратегический бомбардировщик США провел «атаку» у берегов Крыма
На страничке PlaneRadar в сети микроблогов Twitter появилась публикация, на которой видно, как два стратегических бомбардировщика вылетели с военной базы Фрэйрфорд и спустя 4 часа оказались над акваторией Черного моря неподалеку от республики Крым, где провели имитацию бомбардировки.