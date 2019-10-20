с чего всё началось

Великобритания выйдет из ЕС уже к концу месяца, как и было запланировано. Для этого правительство запустило чрезвычайный план по осуществлению так называемого жесткого Brexit без сделки. Об этом телеканалу Sky заявил министр по особым поручениям Майкл Гоув, передает The Guardian.

Наука Космологическую постоянную предложили объяснять динамикой планковских регионов Физик Стивен Карлип объяснил наблюдаемое небольшое значение космологической постоянной сокращением эффектов расширения и сжатия планковских регионов, для которых кривизна пространства-времени по-прежнему огромна.

Технологии В Huawei признали негативные последствия санкций США Корпорация Huawei признала, что испытывает трудности в связи с введенными против нее санкциями США, сообщает Financial Times.

Общество Стали известны регионы с самым доступным газом для населения Примечательно, что Иркутская область на фоне других регионов отличается не только аномально высокой ценой сетевой газа, но и аномально низкой ценой электроэнергии, о чем свидетельствуют результаты рейтинга регионов РФ по доступности электроэнергии для населения.

Общество Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспосадочным авиарейсом.

Происшествия В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области.

Происшествия СК заявил о первых задержаниях после прорыва дамбы в Красноярском крае В Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю заявили о возобновлении поисково-спасательных работ в Курагинском районе, где накануне произошёл прорыв дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.

Общество Уроженец Одессы вошел в список миллиардеров Forbes Уроженец Одессы Влад Шмунис стал долларовым миллиардером благодаря сделке своего корпоративного провайдера RingCentral и американской компании Avaya, сообщает Forbes.

Общество Ягудин рассказал, как Тотьмянина узнала об онкологии Олимпийский чемпион по фигурному катанию на Играх в Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин рассказал о борьбе своей жены Татьяны Тотьмяниной с онкологией.

Общество Российскому миллиардеру пригрозили арестом активов в Британии Суд в Великобритании может заморозить активы российского миллиардера Фархада Ахмедова из-за его отказа выплачивать бывшей жене сотни миллионов фунтов стерлингов.

Происшествия Двоих мужчин госпитализировали после нападения медведя на Курилах Два человека оказались в больнице после того, как в нескольких километрах от населенного пункта на острове Кунашир Бoльшой Курильской гряды (Сахалинская oбласть) на них набрoсился медведь.

Политика Глава Киевской ОГА подал в отставку Напомним, как сообщало информационное агентство «УНИАН», 10 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Бно-Айрияна в качестве главы Киевской ОГА и назвал его «профессиональным специалистом» и «действительным менеджером».

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