Велогонщик Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы
Российский велогонщик Павел Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы по велотреку. Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщила пресс-служба Федерации велосипедного спорта России (ФВСР). По предварительным данным, спортсмен потерял сознание во время групповой гонки.В источнике
Он был на вираже, там и упал. Его отнесли на носилках. Подъехала машина реанимации, но его не спасли.
С чего всё началось
Как сообщает
4 сентября Федерация велосипедного спорта России, по предварительной информации, во время групповой гонки на велодроме в Крылатском спортсмен потерял сознание и упал.
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