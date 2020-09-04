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Известия
Известия

Велогонщик Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы

Российский велогонщик Павел Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы по велотреку. Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщила пресс-служба Федерации велосипедного спорта России (ФВСР). По предварительным данным, спортсмен потерял сознание во время групповой гонки.В источнике
Вячеслав Екимоввелогонщик
Он был на вираже, там и упал. Его отнесли на носилках. Подъехала машина реанимации, но его не спасли.
С чего всё началось
Как сообщает
 4 сентября Федерация велосипедного спорта России, по предварительной информации, во время групповой гонки на велодроме в Крылатском спортсмен потерял сознание и упал.
Фонтанка.Ру13:52
Подробнее о событии
Sport.ru

Скончавшийся во время велогонки в Москве спортсмен жаловался на самочувствие перед стартом

Sport.ru15:29
Sport24.ru

В Москве после потери сознания умер 22-летний велогонщик Павел Свешников

Sport24.ru13:21
Спорт-Экспресс

«Для меня это шок». Тренер Кузнецов — о смерти велогонщика Павла Свешникова

Спорт-Экспресс14:22
Чемпионат

Умерший на треке велогонщик перед стартом жаловался на высокий пульс

Чемпионат14:51
РИА Новости

Велогонщик Павел Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы

РИА Новости13:29
Матч ТВ

Федерация велосипедного спорта России выразила соболезнования в связи со смертью Свешникова

Матч ТВ13:32
ТАСС Спорт

Гран-при Москвы по велотреку досрочно завершен из-за смерти Павла Свешникова

ТАСС Спорт15:14

ФАС возбудила дело против Ивлеевой за рекламу алкоголя

В отношении блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой возбуждено дело за незаконную рекламу алкоголя, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ленинградской области 3 сентября.
ФАС возбудила дело против Ивлеевой за рекламу алкоголя
Известия20:43
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В России не зафиксировали случаев повторного заболевания COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что на территории страны к настоящему времени не зафиксировано случаев повторного заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
В России не зафиксировали случаев повторного заболевания COVID-19
RT на русском14:55
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V1lat: «Радует, что Valve поддерживает турнирных организаторов»

Комментатор студии Maincast Виталий v1lat Волочай поделился мнением о новом правиле для сторонних стримеров, которые показывают турнирные матчи по Dota 2. В комментарии для Sports.ru он отметил, что решение Valve поможет турнирным операторам.
CyberSport.ru14:47

Иран отдаёт России свои порты назло ОАЭ и Израилю

Лишний повод дал состоявшийся ещё в прошлом году визит в РФ командующего ВМС Ирана контр-адмирала Хоссейна Ханзади, который сообщил, что его страна подписала с Россией соглашение о военно-морском сотрудничестве и что Москва и Тегеран теперь будут регулярно проводить совместные манёвры в Персидском заливе.
News.ruвчера в 02:30

Восемь российских самолётов перехватили три бомбардировщика США

«В целях недопущения нарушения самолётами ВВС США российского воздушного пространства из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа в воздух над акваториями Чёрного и Азовского морей были подняты четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30», — заявили в НЦУО.
RT на русском15:25
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Лавров обвинил МИД Германии в задержке ответа на запрос о Навальном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Берлин до сих пор не ответил на запрос Генпрокуратуры по поводу информации об отравлении политика Алексея Навального из-за позиции МИД Германии.
РБК11:54
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Сборная России по футболу обыграла сербов в матче Лиги наций

Первый тайм оказался неудачным для российских игроков, однако они смогли собраться и вырваться вперед, одержав победу над сербами Сборная России по футболу обыграла команду Сербии в матче первого тура Лиги наций УЕФА со счетом 3:1, сообщает Sport.ru.
Толк22:56
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Министры обороны Индии и Китая провели в Москве переговоры

Главы оборонных ведомств Индии и Китая Раджнатх Сингх и Вэй Фэнхэ провели встречу на полях проходящего в Москве совещания глав оборонных ведомств стран СНГ, ОДКБ и ШОС, сообщила пресс-служба министра обороны Индии.
Взгляд.ру15:33
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