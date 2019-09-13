Шоу-бизнес
Дни.руВенчание Собчак и Богомолова засняли в храме
Сразу после свадьбы знаменитости отправились в храм Вознесения Господня у Никитских ворот. Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились сегодня днем. В церковь молодожены прибыли уже не на катафалке, в котором покинули ЗАГС, а на роскошной карете, запряженной четверкой черных лошадей.
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Шоу-бизнес
Собчак опубликовала фото со свадьбы
Газета.Ru 10:02
Общество
В ФКП разъяснили новый способ узаконить самовольно занятые земли
Россияне могут узаконить самовольно занятые земли, если они используются более 15 лет.
РБК 04:29
Игры
Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare в России
Компания Sony отменила бета-тестирование игры Call of Duty: Modern Warfare на консоли PS4 в России.
REGNUM 04:44
Игры
Capcom рассказала о геймплее Project Resistance
Разработчики рассказали об игровых ролях пользователей и показали геймплей. Четверо из игроков возьмут на себя роль выживших.
3DNews вчера в 07:10
Политика
Турчинов назвал препятствие для объявления Украиной войны России
По мнению экс-главы СНБО, президент России мог бы применить ядерное оружие, если бы на помощь Украине пришли страны НАТО.
РБК 12:03
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Космос
Второй межзвездный объект приближается к Солнечной системе
Первым межзвездным гостем в Солнечной системе стал таинственный сигарообразный Оумуамуа, который пролетал через нашу систему в 2017.
Хайтек+ вчера в 07:12
Шоу-бизнес
Заворотнюк попала в реанимацию в тяжелом состоянии
Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк находится под круглосуточным наблюдением врачей в реанимации одной из московских клиник, у нее начался отек мозга, сообщает 13 сентября Telegram-канал Mash.
REGNUM 06:20
Наука
Употребление чая улучшает здоровье мозга
Недавнее исследование проведенное сотрудниками Университета Эссекса и Кембриджского университета, под руководством доцента профессора Фэнга Лэя c факультета психологической медицины Медицинской школы NUS Yong Loo Lin показало, что у людей обычно пьющих чай лучше организованы области мозга - и это связано со здоровой когнитивной функцией - по сравнению с не пьющими чай.
Капитал страны 03:16
Финансы
Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть
Экс-министр экономического развития России, глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за падения цен на нефть ниже $40, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:53
Происшествия
Бывший сотрудник ФСБ впервые получил реальный срок за пытки
Ленинградский окружной военный суд вынес приговор по делу бывшего офицера ФСБ Ильи Кирсанова, обвиняемого в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении бизнесмена Игоря Саликова.
Ведомости 09:41
Кино
HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах и драконах
Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о закате дома Таргариенов.
РБК 07:35
Политика
В Совфеде предложили Украине войти в состав России
"В перспективе самый реалистичный вариант, что Крым будет жить в одном государстве с Украиной, только если Украина войдет в состав Российской Федерации, объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ", — сказал сенатор.
РИА Новости 09:26
Здоровье
Минздрав повысит зарплаты врачам
Ранее «ФедералПресс» сообщал о мерах по поднятию зарплат врачам и учителям. Володин поручит изучить зарплаты при подготовке к бюджету.
ФедералПресс 04:06
Культура
Глава киностудии имени Горького подал в отставку
По их данным, Зернов ушёл по соглашению сторон.
Говорит Москва 12:28
Финансы
Минфин не согласился с ЦБ по изменению бюджетного правила
Замглавы Минфина Владимир Колычев заявил, что не собирается соглашаться с предложением Центробанка об изменении бюджетного правила.
Взгляд.ру 12:43
Здоровье
В Ростовской области выросла заболеваемость лихорадкой Западного Нила
Наибольшее за последние почти десять лет количество случаев заболевания лихорадкой Западного Нила зафиксировано в Ростовской области, по сравнению с 2018 годом заболеваемость выросла уже примерно в 3,5 раза, сообщила РИА Новости начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Ростовской области Светлана Ненадская.
РИА Новости 05:01
Кино
Первые кадры со съёмок «Кунг Фьюри 2» с Арнольдом Шварценеггером в роли президента США
Игромания.ру 10:56
Экономика
Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей
К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 11:16
Здоровье
Минздрав РФ озвучил итоги проверки после увольнения уральских хирургов
Минздрав РФ озвучил итоги проверки, которую провели после попытки массового увольнения хирургов в Нижнем Тагиле.
Екатеринбург-ТВ 01:15
Технологии
УЗГА стал новым разработчиком самолета на замену Ан-2
Новым разработчиком легкомоторного самолета для местных воздушных линий на замену Ан-2 стал Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), сообщают «РИА Новости»
Коммерсантъ Екатеринбург 07:52
Политика
Путин в Дагестане выпил обещанную 20 лет назад стопку водки
В ходе визита в Дагестан президент России Владимир Путин сдержал данное 20 лет назад обещание выпить стопку после победы над террористическими группировками в республике.
Rambler News Service вчера в 08:16
Культура
Министр культуры Владимир Мединский наградил деятелей искусства
Вести.Ru вчера в 17:47
Политика
Премьер-министр Дмитрий Медведев занимается производством самогона
Глава российского правительства Дмитрий Медведев в свободное от работы время занимается производством самогона.
Общая газета.RU 04:53
Политика
Медведев: Обсуждение перехода на четырехдневку продолжится
Говорили не просто о переходе на четырехдневную рабочую неделю, а в широком смысле о создании более гибких рамок Трудового кодекса, которые бы позволяли учитывать как пожелания работников, так и интересы работодателей.
Российская газета 08:16
Политика
Зеленский назвал условие для выборов в Донбассе
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что проводимое Зеленским обновление состава ЦИК (все члены комиссии были уволены) может быть связано с выборами на «оккупированных территориях».
РБК 11:42
Политика
Сноуден назвал условия для возвращения в США
Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что вернется в США только при условии, что присяжные в США ознакомятся с секретными сведениями, которые он передал журналистам.
Rambler News Service 01:09
Автоспорт
Квят надеется побороться за очки на Гран-при Сингапура
Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят поделился ожиданиями от 15-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Сингапура.
RT на русском 12:13
Гаджеты
Названы любимые категории порно среди обладателей iPhone и Android
Сотрудники порносайта xHamster провели исследование среди обладателей iPhone и смартфонов на Android.
Lenta.ru 10:52