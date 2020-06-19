Политика

RT на русскомRT на русскомВенецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Заключение опубликовано на её сайте.
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с чего всё началось
В частности, эксперты рекомендовали
 изменить или полностью отказаться от предложенных изменений в ст. 79, согласно которым «решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации».
RT на русском01:47

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Клишас: поправки к Конституции из-за позиции Венецианской комиссии менять не будем

Коммерсантъ06:08

Клишас ответил на предложение из Европы изменить поправку в Конституцию

РБК04:49

Венецианская комиссия напомнила РФ об обязательности исполнения решений ЕСПЧ

Интерфаксвчера в 17:45

Венецианская комиссия указала РФ на «неправильную» поправку к Конституции

News.ru04:49

Комиссия Совета Европы порекомендовала не принимать одну из поправок в Конституцию

Эхо Москвывчера в 14:00

Толстой прокомментировал оценку Венецианской комиссии поправок к Конституции РФ

ТАССвчера в 13:53

Поправки в «венецианском зеркале». Эксперт — о предстоящем голосовании

Аргументы и Факты17 июня в 13:41
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Политика

Лидеры ЕС продлили на полгода экономические санкции против России

Главы государств и правительств Евросоюза на онлайн-саммите приняли политическое решение продлить на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 июля.
ТАСС 08:39
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Политика

ЕС призвал Белоруссию немедленно освободить Бабарико

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Шоу-бизнес

Домогаров вступился за Ефремова и отказался выходить на сцену

Gazeta.SPb вчера в 23:18
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Политика

Путин заявил, что Россия достойно ответила на угрозу коронавируса

Россия достойно ответила на угрозу эпидемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 08:29
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Общество

На центральных улицах Москвы закрылось более 100 магазинов и кафе

С начала марта на центральных торговых улицах Москвы прекратили работу 112 продовольственных и непродовольственных магазинов, а также заведений общепита, передаёт РБК со ссылкой на данные геосервиса 2ГИС.
RT на русском 04:06
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Политика

Путину доложили о ликвидации последствий разлива топлива в Норильске

РИА Новости 08:00
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Авто

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Как стало известно «Автоновостям дня», добиться рекордного запаса хода удалось за счет целого ряда факторов: облегченных материалов, новых шин с уменьшенным сопротивлением качению и изменения алгоритмов работы системы рекуперации энергии (теперь электрокар самозаряжается эффективнее, чем раньше).
Автоновости дня 16 июня в 04:22
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Происшествия

Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

RT на русском 08:40
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Здоровье

В Челябинской области за сутки умерли пять человек с коронавирусом

За прошедший день от коронавируса умерли три человека – женщины 87 и 95 лет и 71-летний мужчина.
Губерния (г. Челябинск) вчера в 03:14
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Происшествия

В Алтайском крае умерли четыре пациента с коронавирусом за сутки

Четверо зараженных коронавирусом жителей Алтайского края скончались за сутки, число летальных исходов среди заболевших достигло 49, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 03:40
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Футбол

Футболисты «Ростова» отправились на матч с «Сочи»

Футболисты "Ростова" отправились на матч 23-го тура чемпионата России против "Сочи", сообщается на странице команды в Instagram.
Газета.Ru 08:20
Общество

На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
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Культура

Скончался актер Василий Стоноженко

Заслуженный артист России, актер Василий Стоноженко скончался в возрасте 61 года, сообщила пресс-служба Союза театральных деятелей РФ со ссылкой на председателя организации Александра Калягина.
Rambler News Service 07:26
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Экономика

Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы

С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
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Общество

Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
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Единоборства

Боец UFC Волков оценил свои шансы в бое против Блейдса

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Sport24.ru вчера в 16:21
Здоровье

В Татарстане продолжают штрафовать нарушителей режима самоизоляции

В Татарстане продолжают следить за соблюдением режима самоизоляции и накладывать штрафы при ее нарушении.
Татар-информ 08:58
Происшествия

Против обвиняемого в убийстве ребёнка в Саратове возбудили новое дело

RT на русском вчера в 19:29
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Общество

В Крыму обнаружили большие запасы подземной пресной воды

ТАСС 08:58
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Шоу-бизнес

Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения

Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
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Кино

Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм

Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды.
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Общество

В России разрешат приходить на пляж без маски

REGNUM 07:15
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Общество

Тульская «медсестра в купальнике» стала моделью

Как сообщало ИА REGNUM, фотографии тульской медсестры, которая из-за жары и необходимости соблюдения всех мер защиты в коронавирусном госпитале была вынуждена надеть под рабочий защитный комбинезон купальник, появились не только в российских.
REGNUM 06:13
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Политика

Лукашенко заявил о срыве плана дестабилизации Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о предотвращении плана, целью которого было приведение страны «к некоему майдану», передает белорусское агентство «БелТА».
Ведомости 07:13
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Происшествия

В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница

Задержана первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Цитата из видео По версии следствия, речь идёт о взятке в сумме два млн рублей, которую в октябре 2016 г. чиновница получила от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство при отсутствии правовых оснований.
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Кино

Дополнительные съемки «Дюны» Вильнева пройдут в августе

iReactor 07:48
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Игры

Лето гейминга в разгаре: Создатель Divinity показал часовую демо-версию Baldur’s Gate 3, и она выглядит великолепно

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Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Моя Москва.онлайн 17 июня в 11:18
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Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд.
RT на русском 08:56
Общество

В РСТ оценили возможность открытия границ для россиян в июле

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев прокомментировал вероятность открытия границ для россиян в июле.
RT на русском 08:44
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