с чего всё началось

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Заключение опубликовано на её сайте.

Политика Лидеры ЕС продлили на полгода экономические санкции против России Главы государств и правительств Евросоюза на онлайн-саммите приняли политическое решение продлить на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 июля. 5

Политика ЕС призвал Белоруссию немедленно освободить Бабарико «ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить Виктора Бабарико и его сына Эдуарда из предварительного заключения и гарантировать полное соблюдение верховенства закона, включая право на честное и прозрачное расследование и право на адвоката», — приводит TUT.BY заявление внешнеполитической службы ЕС. 18

Общество На центральных улицах Москвы закрылось более 100 магазинов и кафе С начала марта на центральных торговых улицах Москвы прекратили работу 112 продовольственных и непродовольственных магазинов, а также заведений общепита, передаёт РБК со ссылкой на данные геосервиса 2ГИС. 253

Авто Tesla выпустила электрокар с рекордным запасом хода Как стало известно «Автоновостям дня», добиться рекордного запаса хода удалось за счет целого ряда факторов: облегченных материалов, новых шин с уменьшенным сопротивлением качению и изменения алгоритмов работы системы рекуперации энергии (теперь электрокар самозаряжается эффективнее, чем раньше). 165

Происшествия В Алтайском крае умерли четыре пациента с коронавирусом за сутки Четверо зараженных коронавирусом жителей Алтайского края скончались за сутки, число летальных исходов среди заболевших достигло 49, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19. 360

Футбол Футболисты «Ростова» отправились на матч с «Сочи» Футболисты "Ростова" отправились на матч 23-го тура чемпионата России против "Сочи", сообщается на странице команды в Instagram.

Общество На Россию надвигается похолодание В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание. 838

Культура Скончался актер Василий Стоноженко Заслуженный артист России, актер Василий Стоноженко скончался в возрасте 61 года, сообщила пресс-служба Союза театральных деятелей РФ со ссылкой на председателя организации Александра Калягина. 4

Экономика Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке. 3K

Общество Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова. 768

Единоборства Боец UFC Волков оценил свои шансы в бое против Блейдса Российский боец UFC Александр Волков, выступающий в тяжелой весовой категории, поделился ожиданиями от боя против американца Кертиса Блейдса, который состоится 21 июня в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC Fight Night 173.

Здоровье В Татарстане продолжают штрафовать нарушителей режима самоизоляции В Татарстане продолжают следить за соблюдением режима самоизоляции и накладывать штрафы при ее нарушении.

Кино Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды. 25

Общество Тульская «медсестра в купальнике» стала моделью Как сообщало ИА REGNUM, фотографии тульской медсестры, которая из-за жары и необходимости соблюдения всех мер защиты в коронавирусном госпитале была вынуждена надеть под рабочий защитный комбинезон купальник, появились не только в российских. 165

Политика Лукашенко заявил о срыве плана дестабилизации Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о предотвращении плана, целью которого было приведение страны «к некоему майдану», передает белорусское агентство «БелТА». 775

Происшествия В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница Задержана первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Цитата из видео По версии следствия, речь идёт о взятке в сумме два млн рублей, которую в октябре 2016 г. чиновница получила от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство при отсутствии правовых оснований. 20

Общество Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу ЮКОСа Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд.