Политика
RT на русскомВенецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Заключение опубликовано на её сайте.
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с чего всё началось
В частности, эксперты рекомендовали изменить или полностью отказаться от предложенных изменений в ст. 79, согласно которым «решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации».RT на русском01:47
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Комиссия Совета Европы порекомендовала не принимать одну из поправок в Конституцию
Эхо Москвывчера в 14:00
Поправки в «венецианском зеркале». Эксперт — о предстоящем голосовании
Аргументы и Факты17 июня в 13:41
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Политика
Лидеры ЕС продлили на полгода экономические санкции против России
Главы государств и правительств Евросоюза на онлайн-саммите приняли политическое решение продлить на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 июля.
ТАСС 08:39
Политика
ЕС призвал Белоруссию немедленно освободить Бабарико
«ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить Виктора Бабарико и его сына Эдуарда из предварительного заключения и гарантировать полное соблюдение верховенства закона, включая право на честное и прозрачное расследование и право на адвоката», — приводит TUT.BY заявление внешнеполитической службы ЕС.
RT на русском 07:40
Шоу-бизнес
Домогаров вступился за Ефремова и отказался выходить на сцену
Gazeta.SPb вчера в 23:18
Политика
Путин заявил, что Россия достойно ответила на угрозу коронавируса
Россия достойно ответила на угрозу эпидемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 08:29
Общество
На центральных улицах Москвы закрылось более 100 магазинов и кафе
С начала марта на центральных торговых улицах Москвы прекратили работу 112 продовольственных и непродовольственных магазинов, а также заведений общепита, передаёт РБК со ссылкой на данные геосервиса 2ГИС.
RT на русском 04:06
Авто
Tesla выпустила электрокар с рекордным запасом хода
Как стало известно «Автоновостям дня», добиться рекордного запаса хода удалось за счет целого ряда факторов: облегченных материалов, новых шин с уменьшенным сопротивлением качению и изменения алгоритмов работы системы рекуперации энергии (теперь электрокар самозаряжается эффективнее, чем раньше).
Автоновости дня 16 июня в 04:22
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
RT на русском 08:40
Здоровье
В Челябинской области за сутки умерли пять человек с коронавирусом
За прошедший день от коронавируса умерли три человека – женщины 87 и 95 лет и 71-летний мужчина.
Губерния (г. Челябинск) вчера в 03:14
Происшествия
В Алтайском крае умерли четыре пациента с коронавирусом за сутки
Четверо зараженных коронавирусом жителей Алтайского края скончались за сутки, число летальных исходов среди заболевших достигло 49, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 03:40
Футбол
Футболисты «Ростова» отправились на матч с «Сочи»
Футболисты "Ростова" отправились на матч 23-го тура чемпионата России против "Сочи", сообщается на странице команды в Instagram.
Газета.Ru 08:20
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
Культура
Скончался актер Василий Стоноженко
Заслуженный артист России, актер Василий Стоноженко скончался в возрасте 61 года, сообщила пресс-служба Союза театральных деятелей РФ со ссылкой на председателя организации Александра Калягина.
Rambler News Service 07:26
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
Общество
Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
Единоборства
Боец UFC Волков оценил свои шансы в бое против Блейдса
Российский боец UFC Александр Волков, выступающий в тяжелой весовой категории, поделился ожиданиями от боя против американца Кертиса Блейдса, который состоится 21 июня в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC Fight Night 173.
Sport24.ru вчера в 16:21
Здоровье
В Татарстане продолжают штрафовать нарушителей режима самоизоляции
В Татарстане продолжают следить за соблюдением режима самоизоляции и накладывать штрафы при ее нарушении.
Татар-информ 08:58
Происшествия
Против обвиняемого в убийстве ребёнка в Саратове возбудили новое дело
RT на русском вчера в 19:29
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
Кино
Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм
Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды.
Газета.Ru 08:11
Общество
Тульская «медсестра в купальнике» стала моделью
Как сообщало ИА REGNUM, фотографии тульской медсестры, которая из-за жары и необходимости соблюдения всех мер защиты в коронавирусном госпитале была вынуждена надеть под рабочий защитный комбинезон купальник, появились не только в российских.
REGNUM 06:13
Политика
Лукашенко заявил о срыве плана дестабилизации Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о предотвращении плана, целью которого было приведение страны «к некоему майдану», передает белорусское агентство «БелТА».
Ведомости 07:13
Происшествия
В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница
Задержана первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Цитата из видео По версии следствия, речь идёт о взятке в сумме два млн рублей, которую в октябре 2016 г. чиновница получила от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство при отсутствии правовых оснований.
REGNUM 07:28
Кино
Дополнительные съемки «Дюны» Вильнева пройдут в августе
iReactor 07:48
Игры
Лето гейминга в разгаре: Создатель Divinity показал часовую демо-версию Baldur’s Gate 3, и она выглядит великолепно
Srnsk 03:23
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Моя Москва.онлайн 17 июня в 11:18
Общество
Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу ЮКОСа
Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд.
RT на русском 08:56
Общество
В РСТ оценили возможность открытия границ для россиян в июле
Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев прокомментировал вероятность открытия границ для россиян в июле.
RT на русском 08:44