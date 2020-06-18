Политика

RT на русскомRT на русскомВенецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Заключение опубликовано на её сайте.
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Подробнее о событии

Венецианская комиссия напомнила РФ об обязательности исполнения решений ЕСПЧ

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В рабочей группе оценили позицию Венецианской комиссии по поправкам

News.ru10:11

Клишас: поправки к Конституции из-за позиции Венецианской комиссии менять не будем

Коммерсантъ06:08

Клишас ответил на предложение из Европы изменить поправку в Конституцию

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Володин прокомментировал позицию Венецианской комиссии по поправкам

РИА Новости09:49

Эксперты Совета Европы обеспокоены поправками в Конституцию России

Ведомостивчера в 15:30

Толстой прокомментировал оценку Венецианской комиссии поправок к Конституции РФ

ТАССвчера в 13:53
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Автоматически обработано 7235 источников, обновлено в 15:31, Ашберн
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Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

RT на русском 08:40
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Общество

Apple повторно закрывает некоторые магазины в США из-за коронавируса

По словам Марка Гурмана (Mark Gurman) из Bloomberg, в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в некоторых районах США компания Apple планирует закрыть свои розничные магазины во Флориде, Аризоне, Северной и Южной Каролине.
3DNews 14:15
Экономика

Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы

Сбербанк, где клиенты разных территориальных подразделений платили за переводы внутри кредитной организации комиссию в размере 1% от суммы перевода, решил с апреля начать поэтапную замену комиссий по внутрибанковским переводам между физицами на услугу по безлимитному переводу средств по платной подписке.
ТАСС 02:24
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Общество

Жители региона увидят солнечное затмение 21 июня

Волжский.ру 05:20
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Экономика

Росстат: дном кризиса оказался май, а не апрель

Как сообщается, Росстат позже приведет динамику падения ряда платных услуг, но в апреле основное снижение показателей отмечено в сфере бытовых и транспортных услуг, общий объем которых сократился на 64%.
Новые Известия 14:01
Политика

Путин обратится к нации по поправкам в Конституцию

Владимир Путин может обратиться к россиянам накануне основного дня голосования по поправкам в Конституцию.
ТВ Центр вчера в 02:39
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Общество

ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса

Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:29
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Политика

Леонид Гозман попросил СК возбудить уголовное дело в отношении Владимира Путина из-за парада Победы и голосования по поправкам

Гозман просит СК возбудить дело по статьям о приготовлении к преступлению и убийстве двух и более лиц "по факту приготовления к убийству путем принуждения к участию в военном параде и голосованию в период пандемии смертельного заболевания".
Snob.ru 07:32
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Политика

Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы

Вести.Ru 14:07
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Общество

В Оренбуржье отменили режим самоизоляции для пожилых граждан

Оренбург, 19 июня 2020, 21:07 — REGNUM В Оренбургской области сняты все ограничения для граждан старше 65 лет.
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Спорт

Режиссер Марта Прус рассказала об отношениях Маргариты Мамун и Амины Зариповой

Режиссер Марта Прус, запечатлевшая в своём документальном фильме путь российской гимнастки Маргариты Мамун к золоту Рио-2016, описала отношения Маргариты и ее тренера Амины Зариповой.
ИноПроСпорт вчера в 12:14
Общество

В Подмосковье 25 июня заработают музеи, выставочные залы и зоопарки

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, разрешающее с 25 июня возобновить деятельность музеев, выставочных залов, зоопарков и этнопарков с ограничением по числу посетителей, сообщается в Telegram-канале главы региона.
РИА Новости 13:16
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Общество

Кадыров прокомментировал беспорядки с участием чеченцев в Дижоне

РИА Новости 14:39
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Религия

Захвативший монастырь на Урале священник обратился к патриарху Кириллу

Lenta.ru 08:11
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Общество

Собянин призвал сохранить «удаленку» на «месяц-другой»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что удаленный режим работы по возможности нужно сохранять.
Газета.Ru 14:31
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Общество

Ивлеева разделась в клубе Берлина во время съёмок «Орла и решки»

News.ru вчера в 14:19
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Общество

Российские пенсионеры получат доплаты к пенсии с 1 августа

Несколько категорий российских пенсионеров с 1 августа получат доплаты к пенсии, гражданам не нужно будет подавать никаких заявлений, перерасчет проведут автоматически, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 04:59
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Происшествия

В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика

Распространив информацию, режиссер видеоролика выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел.
Коммерсантъ вчера в 08:56
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Общество

Судимый актер Долинский предрек смерть Ефремова в тюрьме

Ранее судимый заслуженный артист России Владимир Долинский предрек смерть Михаила Ефремова в тюрьме.
Lenta.ru 14:24
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 10:38
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Политика

Путин показал секретную комнату в своем кабинете

Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканал "Россия 1".
Газета.Ru вчера в 16:09
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Здоровье

Дети до шести лет оказались самыми опасными разносчиками коронавируса

Ученые Немецкого центра исследования инфекций пришли к выводу, что дети дошкольного возраста — самые опасные распространители коронавируса.
Телеканал 360° 05:11
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Общество

В США скончался сын Никиты Хрущева

Новая газета 00:33
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Общество

Компания BMW сократит 6 тыс. рабочих

Известно, что компания BMW собирается сократить порядка 6 тысячи рабочих мест.
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Олег Газманов удивил поклонников своей идеальной спортивной формой

Внешний вид 68-летнего Олега Газманова приятно шокировал фанатов. Как признались подписчики, для своих лет он выглядит очень молодо.
Kleo.ru 12:50
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Происшествия

У терпевшего 18 часов любителя пива лопнул мочевой пузырь

Любителю пива пришлось обратиться в больницу. Томография выявила, что его мочевой пузырь не выдержал повышенного давления и лопнул.
Lenta.ru 13:59
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Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев

Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
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Политика

Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма

Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.
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В ВОЗ рассказали о научном прорыве в лечении коронавируса

В свою очередь генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал результаты испытаний «отличной новостью» и «научным прорывом».
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Дочь Любови Успенской внезапно поблагодарила маму

Татьяна неожиданно поблагодарила маму «за нюх», заявив, что она Татьяна преодолеет любые испытания, поскольку она является Пача Тати - именно так Татьяна именует себя в социальных сетях.
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