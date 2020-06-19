Политика
RT на русскомВенецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Заключение опубликовано на её сайте.
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с чего всё началось
В частности, эксперты рекомендовали изменить или полностью отказаться от предложенных изменений в ст. 79, согласно которым «решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации».RT на русском01:47
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Комиссия Совета Европы порекомендовала не принимать одну из поправок в Конституцию
Эхо Москвывчера в 14:00
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Политика
Лидеры ЕС продлили на полгода экономические санкции против России
Главы государств и правительств Евросоюза на онлайн-саммите приняли политическое решение продлить на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 июля.
ТАСС 08:39
Политика
Россия и Белоруссия подписали договор о взаимном признании виз
Соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз подписано в Минске министрами иностранных дел двух стран Сергеем Лавровым и Владимиром Макеем.
Известия 10:47
Футбол
«Ростов» огласил заявку на матч РПЛ с «Сочи»
Футбольный клуб «Ростов» представил заявку команды на выездной матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».
RT на русском 10:03
Происшествия
Против обвиняемого в убийстве ребёнка в Саратове возбудили новое дело
В отношении обвиняемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове осенью прошлого года возбуждено новое уголовное дело — о насилии.
RT на русском вчера в 19:29
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
RT на русском 08:40
Политика
Премьер-министр Армении отказался приезжать на парад Победы в Москву
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу, 19 июня, сообщил, что не поедет на парад Победы в Москву.
Известия 09:40
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Стоит ли покупать полноприводный кроссовер после 150 тысяч пробега
Именно поэтому водители порой задумываются, нужно ли приобретать такой автомобиль, особенно при условии, что его пробег достигает 150 тысяч километров.
Car.ru 17 июня в 04:07
Происшествия
Дядя убитой Елизаветы Хлюпиной видел расстрел на Приорова по видеосвязи
Оказалось, что все это произошло во время разговора по видеосвязи дяди Лизы - Виталия - с ее мамой Светланой.
Московский Комсомолец 09:18
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
Общество
В Крыму нашли большие запасы подземных пресных вод
Ученые установили, что по сети тектонических разломов на глубинах 900-1100 метров происходит миграция больших объемов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80-850 градусов.
ТАСС 08:58
Политика
Пашинян назвал основные препятствия для карабахского урегулирования
Без полноценного участия властей Нагорного Карабаха не может быть существенного прогресса в переговорах по урегулированию карабахского конфликта.
Sputnik Армения 07:52
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая подтвердила свою беременность
Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила, что готовится стать матерью.
RT на русском 16 июня в 12:36
Общество
Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу ЮКОСа
Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд.
RT на русском 08:56
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
Армия и оружие
Новый шлем обеспечит пилоту Су-57 преимущество в бою
Новый шлем для пилота Су-57 обеспечит ему серьезные преимущества в бою.
Дни24 05:30
Футбол
Клуб РПЛ поиздевался над соперником в соцсетях и удалил пост
Футбольный клуб «Сочи» в своем Instagram-аккаунте поиздевался над игроками «Ростова» в преддверии очной встречи команд в 23-м туре Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).
Lenta.ru 10:27
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова приезжала в Астрахань на суд
Сегодня многие местные паблики сообщали, что астраханцы в разных точках города видели Анастасию Воловчкову.
SM News вчера в 11:35
Футбол
Фанаты «Локомотива» до конца сезона будут уходить со стадиона на 20-й минуте
Организация болельщиков «Локомотива» United South опубликовала заявление о протесте против руководства клуба из-за ухода главного тренера Юрия Сёмина.
Чемпионат 10:14
Кино
Появились кадры «Аи и ведьмы», первого 3D-мультфильма студии Ghibli
На сайте японского телеканала NKH появились кадры мультфильма «Ая и ведьма», первого полнометражного проекта студии Ghibli, полностью выполненного в компьютерной графике.
Афиша Daily 06:18
Футбол
«Оренбург» заявил Константина Парамонова в качестве главного тренера
Константин Парамонов заявлен в качестве главного тренера "Оренбурга" на оставшуюся часть сезона-2019/20, сообщается на сайте футбольного клуба.
РИА Новости 07:44
Общество
«Яндекс» показал проект новой штаб-квартиры
Компания "Яндекс" представила проект своей новой штаб-квартиры. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на интернет-холдинг.
Газета.Ru 06:16
Общество
Жители Новочеркасска смогут увидеть кольцеобразное солнечное затмение
Новочеркасцы смогут увидеть кольцеобразное солнечное затмение.
DonDay - Новочеркасск 17 июня в 06:28
Общество
Тульская медсестра в бикини стала лицом спортивного бренда
Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда спортивной одежды Zasport.
РИА Новости 08:51
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5%
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%, сообщается в заявлении регулятора.
Вести.Ru 06:30
Футбол
«Крылья Советов» и «Ахмат» назвали составы на матч РПЛ
Названы составы команд на матч 23-го тура РПЛ "Крылья Советов" — "Ахмат". Игра станет первой после возобновления чемпионата России.
Pravda.Ru 10:13
Финансы
Банки анонсировали снижение ставок по вкладам и кредитам вслед за ЦБ
Российские банки готовы отреагировать на смягчение денежно-кредитной политики ЦБ снижением ставок по вкладам и кредитам, следует из опроса кредитных организаций, который провел РБК.
РБК 09:16
Кино
Кристофер Нолан призвал смотреть фильм «Довод» только в кинотеатрах
Evo-rus.com 02:06
Футбол
Гвардиола сообщил, что Сане уйдет из «Манчестер Сити»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил информацию о том, что немецкий форвард Лерой Сане отказался продлевать контракт с клубом.
Нева Спорт 09:06