с чего всё началось

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Заключение опубликовано на её сайте.

Политика Лидеры ЕС продлили на полгода экономические санкции против России Главы государств и правительств Евросоюза на онлайн-саммите приняли политическое решение продлить на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 июля. 92

Политика Россия и Белоруссия подписали договор о взаимном признании виз Соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз подписано в Минске министрами иностранных дел двух стран Сергеем Лавровым и Владимиром Макеем. 2

Футбол «Ростов» огласил заявку на матч РПЛ с «Сочи» Футбольный клуб «Ростов» представил заявку команды на выездной матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».

Происшествия Дядя убитой Елизаветы Хлюпиной видел расстрел на Приорова по видеосвязи Оказалось, что все это произошло во время разговора по видеосвязи дяди Лизы - Виталия - с ее мамой Светланой.

Общество На Россию надвигается похолодание В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание. 844

Общество В Крыму нашли большие запасы подземных пресных вод Ученые установили, что по сети тектонических разломов на глубинах 900-1100 метров происходит миграция больших объемов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80-850 градусов. 488

Политика Пашинян назвал основные препятствия для карабахского урегулирования Без полноценного участия властей Нагорного Карабаха не может быть существенного прогресса в переговорах по урегулированию карабахского конфликта.

Фигурное катание Фигуристка Липницкая подтвердила свою беременность Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила, что готовится стать матерью. 13

Общество Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу ЮКОСа Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд. 19

Футбол Фанаты «Локомотива» до конца сезона будут уходить со стадиона на 20-й минуте Организация болельщиков «Локомотива» United South опубликовала заявление о протесте против руководства клуба из-за ухода главного тренера Юрия Сёмина.

Кино Появились кадры «Аи и ведьмы», первого 3D-мультфильма студии Ghibli На сайте японского телеканала NKH появились кадры мультфильма «Ая и ведьма», первого полнометражного проекта студии Ghibli, полностью выполненного в компьютерной графике.

Футбол «Оренбург» заявил Константина Парамонова в качестве главного тренера Константин Парамонов заявлен в качестве главного тренера "Оренбурга" на оставшуюся часть сезона-2019/20, сообщается на сайте футбольного клуба.

Общество «Яндекс» показал проект новой штаб-квартиры Компания "Яндекс" представила проект своей новой штаб-квартиры. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на интернет-холдинг. 120

Общество Тульская медсестра в бикини стала лицом спортивного бренда Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда спортивной одежды Zasport. 365

Финансы Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5% Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%, сообщается в заявлении регулятора. 920

Футбол «Крылья Советов» и «Ахмат» назвали составы на матч РПЛ Названы составы команд на матч 23-го тура РПЛ "Крылья Советов" — "Ахмат". Игра станет первой после возобновления чемпионата России.

Финансы Банки анонсировали снижение ставок по вкладам и кредитам вслед за ЦБ Российские банки готовы отреагировать на смягчение денежно-кредитной политики ЦБ снижением ставок по вкладам и кредитам, следует из опроса кредитных организаций, который провел РБК.