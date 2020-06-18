Политика
RT на русскомВенецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Заключение опубликовано на её сайте.
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с чего всё началось
Входящая в Совет Европы Венецианская комиссия (Европейская комиссия за демократию через право) рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).РБКвчера в 12:17
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