с чего всё началось

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Заключение опубликовано на её сайте.

Экономика Родственники Босова закрыли первую сделку с его активами Наследники Дмитрия Босова, который покончил с собой в мае, совершили первую сделку с его активами.

Экономика ТПП попросила включить нефтесервисные компании в список пострадавших Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой включить в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей нефтесервисные компании. 7

Здоровье Ученые сочли детей самыми опасными распространителями коронавируса Группа ученых из Британии, Германии и Норвегии считает, что дети в возрасте до 6 лет могут быть самыми опасными распространителями коронавируса. 19

Культура Актриса Наталья Селезнева отмечает юбилей Актриса театра и кино, прима Московского академического театра сатиры, народная артистка России Наталья Селезнева, которой в пятницу исполняется 75 лет, отметит юбилей в изоляции - на даче, в узком кругу самых близких людей.

Происшествия В Екатеринбурге начался суд по делу о прослушке Евгения Ройзмана Свердловский областной суд приступил к рассмотрению дела о продаже расшифровок телефонных переговоров экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.

Политика The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны"). 3K

Экономика Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — комиссия составляет один процент от любой суммы, сообщили РИА Новости в банке. 795

Наука Дексаметазон помогает пациентам с тяжелой формой COVID-19 У большинства людей с COVID-19 нет вообще никаких признаков заболевания или есть легкие симптомы, такие как сухой кашель, небольшая температура или потеря вкуса и запаха. 43

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле Прохладный июль ожидается в Курганской области, на юге Тюменской области, в Томской, Новосибирской, Омской, Кемеровской областях и на Алтае. 1

Общество В руинах бывшего замка нацистов нашли сокровища Ученые нашли в руинах замка XIV века в польском городе Новы-Сонч сундук с сокровищами: серебряными кубками, вазами, столовыми приборами и посудой. 5

Общество В Минске прошли пикеты из-за задержаний в ходе предвыборной кампании В центре Минска вечером 18 июня прошел «Пикет солидарности» с задержанными во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».