Политика

RT на русскомRT на русскомВенецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Заключение опубликовано на её сайте.
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с чего всё началось
Входящая в Совет Европы Венецианская комиссия (Европейская комиссия за демократию через право) рассмотрела
 поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
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