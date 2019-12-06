Политика
Газета.RuКомиссия Совета Европы призвала Киев изменить закон о госязыке
Венецианская комиссия Совета Европы предупредила о возможности межэтнической напряженности на Украине и заявила, что закон о государственном языке мешает Киеву найти баланс между укреплением украинского языка и защитой языковых прав других национальностей.
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с чего всё началось
В заявлении комиссии, опубликованном на сайте Совета Европы, отмечается, что украинские власти "не смогли найти баланс" между укреплением позиций украинского языка и защитой языковых прав национальных меньшинств.Вести.Финанс11:50
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