Политика

Газета.RuГазета.RuКомиссия Совета Европы призвала Киев изменить закон о госязыке

Венецианская комиссия Совета Европы предупредила о возможности межэтнической напряженности на Украине и заявила, что закон о государственном языке мешает Киеву найти баланс между укреплением украинского языка и защитой языковых прав других национальностей.
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В заявлении комиссии, опубликованном
 на сайте Совета Европы, отмечается, что украинские власти "не смогли найти баланс" между укреплением позиций украинского языка и защитой языковых прав национальных меньшинств.
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