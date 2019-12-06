с чего всё началось

Венецианская комиссия Совета Европы предупредила о возможности межэтнической напряженности на Украине и заявила, что закон о государственном языке мешает Киеву найти баланс между укреплением украинского языка и защитой языковых прав других национальностей.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев признался, что не собирается жениться Известный певец Сергей Лазарев заявил, что не собирается жениться. Об этом он рассказал во время церемонии вручения премии «Виктория».

Наука Финны сделали оптоволокно из целлюлозы Ханнес Орелма (Hannes Orelma) с коллегами из технического исследовательского центра Финляндии VTT создали оптическое волокно из восстановленной целлюлозы в качестве основы с высоким показателем преломления, покрытой ацетатом целлюлозы с низким показателем, и проверили его способность проводить свет для детектирования изменения влажности.

Технологии Названы самые опасные приложения для смартфона Работники Avast и ESET назвали опасные программы, благодаря которым юзеры могут лишиться денег и приватности.

Общество Запашный прокомментировал свои слова о футбольных фанатах Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный прокомментировал свое заявление о том, что «покрошил» бы матерящихся болельщиков на стадионах.

Общество «ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах Упомянутые в расследованиях ФБК Алексея Навального бизнес-джеты не имеют отношения к группе ВТБ и связанным с ней лицам, сообщается в ответе пресс-службы «ВТБ Лизинга» за подписью гендиректора компании Дмитрия Ивантера на запрос РБК.

Политика Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.

Кино Венсан Кассель привез в Москву новый фильм Чтобы лично представить картину, в Москву прилетели актеры Венсан Кассель и Реда Катеб, а также режиссеры Эрик Толедано и Оливье Накаш.

Общество Грузия выдала России братьев Глушковых Министерство юстиции Грузии сообщило об экстрадиции в Россию бывших нижегородских депутатов, братьев Владимира и Александра Глушковых, которые ранее были объявлены в международный розыск.