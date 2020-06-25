Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыВенедиктов: Явка на онлайн-голосование по Конституции превысила 50%

Онлайн-голосование по поправкам в Конституцию началось накануне.
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Главный редактор «Эха Москвы» Москвы Алексей Венедиктов, который является зампредседателя Общественной палаты Москвы, в своем телеграм-канале сообщил, что по состоянию на 6:30 утра явка на электронное голосование составляла 49,51%, позже явка достигла
 50,94%, то есть 606 тысяч избирателей.
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Венедиктов: Явка на онлайн-голосование по Конституции превысила 50%

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