Общество
Эхо МосквыВенедиктов: Явка на онлайн-голосование по Конституции превысила 50%
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Главный редактор «Эха Москвы» Москвы Алексей Венедиктов, который является зампредседателя Общественной палаты Москвы, в своем телеграм-канале сообщил, что по состоянию на 6:30 утра явка на электронное голосование составляла 49,51%, позже явка достигла 50,94%, то есть 606 тысяч избирателей.Дождь03:13
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