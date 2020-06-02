В своем Telegram-канале Венедиктов отметил, что он сам и Муратов, входящий также в состав Общественного совета при МВД, обратили внимание Колокольцева на то, что полицейские носят идентификационные жетоны с одинаковыми номерами, нарушая тем самым приказ самого министра.

Венедиктов и Муратов написали министру про одинаковые жетоны полицейских

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