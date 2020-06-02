Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыАлексей Венедиктов и Дмитрий Муратов пожаловались на одинаковые жетоны у полицейских, которые задерживали пикетчиков

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов направили письмо министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву в связи с тем, что у полицейских, задерживавших пикетчиков на Петровке, были одинаковые жетоны.
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Муратов и Венедиктов обратились к главе МВД из-за одинаковых жетонов у полиции

Собеседник09:01

Венедиктов и Муратов написали министру про одинаковые жетоны полицейских

РБК10:19

Алексей Венедиктов и Дмитрий Муратов пожаловались на одинаковые жетоны у полицейских, которые задерживали пикетчиков

Эхо Москвы11:18

Венедиктов пожаловался главе МВД на одинаковые жетоны полицейских

БИЗНЕС Online11:04

Главреды «Эха Москвы» и «Новой газеты» пожаловались главе МВД на полицейских с одинаковыми жетонами

Дождь08:40

Главреды «Эха Москвы» и «Новой газеты» обратились к главе МВД из‑за одинаковых жетонов полицейских на пикетах в поддержку Азара

Медиазона08:20

Главреды «Эха Москвы» и «Новой газеты» обратились к Колокольцеву после задержаний пикетчиков

Ведомости07:51
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Футбольный клуб «Карпаты» ушёл на карантин из-за вспышки коронавируса

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В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia

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Самойлова надела обручальное кольцо после признания Джигана в любви

Жена Джигана вновь надела обручальное кольцо после недавнего романтического стихотворения, опубликованного рэпером в Instagram.
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В США от рук полиции пострадала российская журналистка и продюсер

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Роспотребнадзор дал рекомендации по возобновлению работы медучреждений

Роспотребнадзор разработал рекомендации по восстановлению плановой деятельности медицинских учреждений.
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В Генштабе сообщили об активизации полетов ВВС США у границ России

В Генштабе Вооружённых сил России сообщили об активизации полетов ВВС США у границ России.
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Путин освободил от должностей четырех генералов

Владимир Путин освободил от должностей четырех генералов, занимающих руководящие посты.
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Стало известно, когда пройдет голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ о проведении голосования по поправкам к Конституции.
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Общество

Мосгордума внесла в Госдуму проект о дистанционной форме работы

Мосгордума внесла в Госдуму законопроект о закреплении в Трудовом кодексе нормы временного или частичного выполнения работником своей работы в дистанционной форме, следует из базы данных нижней палаты парламента.
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Среди прочего ведомство обязало здравницы спрашивать у туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее, чем за 48 часов, а также справки об отсутствии контактов с зараженными.
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Заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов раскритиковал проект Минтранса о легализации ваучеров, которые планировали выдавать в качестве компенсации за отмененные авиарейсы.
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Начальный этап работ по строительству водного пути на Балтийской косе закончен Начальный этап строительных работ канала на Балтийской (Вислинской) косе завершили в Польше, началось строительство молов, сообщает издание Business Insider.
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В России отобрали добровольцев для испытания вакцины от коронавируса

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Директор «Южмаша» пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией

Ведущее предприятие ракетно-космической отрасли Украины "Южмаш" из-за разрыва контрактов с Россией потеряло 206 миллионов гривен (531 миллион рублей), рассказал в интервью изданию Strana.ua генеральный директор Сергей Войт.
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Кинотеатры в России начнут открываться в середине июля

«Зрители очень соскучились по кино, и кинотеатры начнут открываться с середины июля», – заявил он.
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Алексей Венедиктов
Российский журналист
Российский журналист, главный редактор, совладелец и ведущий радиостанции «Эхо Москвы», президент «Эхо-ТВ».
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Владимир Колокольцев
Российский юрист
Российский государственный деятель, юрист. Министр внутренних дел Российской Федерации с 21 мая 2012. Начальник главного управления внутренних дел Москвы с 7 сентября 2009 по 24 марта 2011.
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