Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов направили письмо министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву в связи с тем, что у полицейских, задерживавших пикетчиков на Петровке, были одинаковые жетоны.

Алексей Венедиктов и Дмитрий Муратов пожаловались на одинаковые жетоны у полицейских, которые задерживали пикетчиков

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