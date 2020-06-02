Общество
Эхо МосквыАлексей Венедиктов и Дмитрий Муратов пожаловались на одинаковые жетоны у полицейских, которые задерживали пикетчиков
Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов направили письмо министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву в связи с тем, что у полицейских, задерживавших пикетчиков на Петровке, были одинаковые жетоны.
Читать в источнике
Оценить43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 13:05, Ашберн
Футбол
Футбольный клуб «Карпаты» ушёл на карантин из-за вспышки коронавируса
Украинский футбольный клуб «Карпаты» ушёл на карантин из-за вспышки коронавируса среди игроков и сотрудников команды.
News.ru 10:22
Финансы
Экономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля
Надоршин из "ПФ Капитала" считает, что сейчас нет существенного потенциала для укрепления рубля.
РБК 01:00
Политика
В МИД Украины подчеркнули недопустимость диалога с ДНР и ЛНР
Кулеба добавил, что украинская делегация попыталась убедить представителей Германии в том, что украинским силовикам в Донбассе противостоят не луганские и донецкие командиры, а некие «российские командиры, которые командуют военными корпусами».
REGNUM 06:11
Общество
В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia
Евразия Daily 03:19
ЖКХ
В Москве заработал сервис с графиком отключения воды
В Москве заработал информационный сервис, где жители столицы могут узнать график отключения горячей воды.
Газета.Ru 12:41
Политика
Пушков заявил о внутреннем расколе США
Пушков заявил в СМИ о внутреннем расколе США. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:04
Политика
Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира
Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
REGNUM 05:33
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета 31 мая в 23:06
Шоу-бизнес
Самойлова надела обручальное кольцо после признания Джигана в любви
Жена Джигана вновь надела обручальное кольцо после недавнего романтического стихотворения, опубликованного рэпером в Instagram.
Народные новости 05:56
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по возобновлению работы медучреждений
Роспотребнадзор разработал рекомендации по восстановлению плановой деятельности медицинских учреждений.
Известия 07:58
Армия и оружие
В Генштабе сообщили об активизации полетов ВВС США у границ России
В Генштабе Вооружённых сил России сообщили об активизации полетов ВВС США у границ России.
Piter.tv вчера в 10:39
Политика
Путин освободил от должностей четырех генералов
Владимир Путин освободил от должностей четырех генералов, занимающих руководящие посты.
Версия.Инфо 01:30
Политика
Стало известно, когда пройдет голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ о проведении голосования по поправкам к Конституции.
Заинск-информ 02:05
Общество
Мосгордума внесла в Госдуму проект о дистанционной форме работы
Мосгордума внесла в Госдуму законопроект о закреплении в Трудовом кодексе нормы временного или частичного выполнения работником своей работы в дистанционной форме, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 11:03
Путешествия
Туристы отказываются от отдыха в Сочи из-за справок об отсутствии коронавируса
Среди прочего ведомство обязало здравницы спрашивать у туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее, чем за 48 часов, а также справки об отсутствии контактов с зараженными.
Интерфакс 08:49
Политика
Киев хочет после 10 июня открыть КПВВ на Донбассе
После 10 июня на Донбассе могут открыться КПВВ между республиками и оккупированной частью.
Новостной фронт 06:46
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах
"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет".
Вести.Ru 11:12
Хоккей
«Металлург» подписал Каблукова и Карпова
Магнитогорский «Металлург» подписал контракты с Ильей Каблуковым и Максимом Карповым. Об этом сообщил официальный сайт «Магнитки».
LiveSport.ru 08:14
Авто
Volvo Trucks поставила «Траско» 20 седельных тягачей
Компания Volvo Trucks объявила о поставке двадцати седельных тягачей Volvo FH транспортно-логистической компании «Траско».
Движок 09:04
Общество
Роспотребнадзор высказался против ваучеров от авиакомпаний
Заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов раскритиковал проект Минтранса о легализации ваучеров, которые планировали выдавать в качестве компенсации за отмененные авиарейсы.
ФедералПресс 12:22
Политика
Польша завершила первую часть строительства канала в обход России
Начальный этап работ по строительству водного пути на Балтийской косе закончен Начальный этап строительных работ канала на Балтийской (Вислинской) косе завершили в Польше, началось строительство молов, сообщает издание Business Insider.
Inc-news.ru 03:48
Общество
В России отобрали добровольцев для испытания вакцины от коронавируса
В Минобороны России заявили, что ведомство отобрало добровольцев для проведения клинических испытаний отечественной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 01:10
Политика
Директор «Южмаша» пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
Ведущее предприятие ракетно-космической отрасли Украины "Южмаш" из-за разрыва контрактов с Россией потеряло 206 миллионов гривен (531 миллион рублей), рассказал в интервью изданию Strana.ua генеральный директор Сергей Войт.
РИА Новости вчера в 19:43
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики
Премьер-министр представил президенту план восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса.
РИА Новости 10:07
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 04:49
Энергетика
«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG
"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
Интерфакс 11:48
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук поделилась редким фото с подросшей дочерью
Юлия Ковальчук поделилась с подписчиками своего Instagram-аккаунта редким фото с подросшей дочерью от Алексея Чумакова.
Дни24 02:49
Общество
Кинотеатры в России начнут открываться в середине июля
«Зрители очень соскучились по кино, и кинотеатры начнут открываться с середины июля», – заявил он.
Ведомости 06:22