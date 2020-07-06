Политика

Lenta.ruLenta.ruВенедиктов намекнул на вину России в крушении Ту-154 над Черным морем

В июне 2017 года Кузьмук заявил, что Ту-154, рухнувший в Черное море, был взорван изнутри. По его словам, в море не было найдено ни одного фрагмента ракеты, а также следов ракетного топлива.
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Венедиктов рассказал о тайных переговорах России по делу MH17

News.ru09:10

Венедиктов рассказал о тайных переговорах России по делу MH17

Общественная служба новостей11:19

Тайны России по делу MH17: Венедиктов сдал сенсацию и был разоблачён

Царьград12:09

Венедиктов намекнул на вину России в крушении Ту-154 над Черным морем

Lenta.ru10:37

Эксперт назвал провокацией намек Венедиктова на вину РФ в крушении Ту-154 над Черным морем

ФАН13:11

Венедиктов: Россия ведет тайные переговоры о компенсациях за крушение MH17

Ruposters.ru06:40

Венедиктов рассказал о тайных переговорах России по делу MH17

Рамблер06:12
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 13:50, Ашберн
Происшествия

Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в окончательной редакции

ТАСС 11:34
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Политика

Путин оценил принятые поправки к Конституции

Президент России Владимир Путин в эфире "России 1" оценил поправки к Конституции, которые вступили в силу накануне, и заявил, что это правильный шаг, так как нормы укрепят государственность и создадут условия для развития страны на десятилетия вперед.
РИА Новости вчера в 14:52
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Армия и оружие

Бредихин прокомментировал нападение ВСУ на мирных жителей ДНР

По мнению Бредихина, Вооруженные силы Украины вместо сражений с солдатами Донецкой Народной Республики предпочли отыграться на мирных гражданах, вновь лишив крова и имущества несколько сотен людей.
Народные новости 06:54
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Общество

В Саратовской области возобновляется работа турбаз для жителей региона

В Саратовской области всего выявлено 7 040 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3 773 человека, 45 пациентов умерли.
ТАСС 12:35
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Происшествия

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ вчера в 05:54
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Происшествия

Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей

RT на русском 12:54
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Культура

Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе

Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.
Российская газета 03:17
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
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Происшествия

ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца Василенко в шпионаже

"Судом 19 июня по ходатайству следствия был продлен до 24 сентября срок ареста в отношении гражданина Украины Василенко Василия Ивановича, обвиняемого по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщила источнику пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
Газета.Ru 10:33
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Футбол

Дзюба назвал матч с «Краснодаром» самым тяжелым в карьере

РИА Новости 11:16
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Гаджеты

Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Smart Band 4C

Компания Xiaomi анонсировала новую версию браслета Redmi Smart Band, который получит название Mi Smart Band 4C.
Деловое.ТВ 07:48
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Религия

Опальный священник ответил обвинившему его во лжи митрополиту

Lenta.ru 13:19
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Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости 13:02
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Фигурное катание

Загитова заработала более 1 млн долларов за год

Metaratings 09:01
Политика

Великобритания ввела санкции против 25 россиян по «делу Магнитского»

Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская Тишина».
Ведомости 11:33
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Спорт

Легкоатлет Волков работает над сменой спортивного гражданства

Обладатель юношеского рекорда мира в прыжках с шестом россиянин Матвей Волков работает над вопросами смены спортивного гражданства.
RT на русском 09:47
Здоровье

В Китае и Монголии зафиксировали случаи заражения бубонной чумой

В Западной Монголии в регионе, который граничит с российской Республикой Алтай, выявили два случая заражения бубонной чумой.
BFM.ru 11:25
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Общество

ВШЭ уволила доцента из-за поста в Facebook о сокращениях

Из Высшей школы экономики уволили академического руководителя образовательной программы «Культурология» доцента Ольгу Рогинскую из-за ее поста в фейсбуке и интервью о предстоящих сокращениях в вузе.
Полит.ру 13:13
Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

Газета.Ru 11:30
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Здоровье

В Оренбуржье ухудшилась эпидситуация

В Оренбургской области с 23 − 24 июня ухудшилась эпидситуация, что связано с ухудшением обстановки в соседнем Казахстане, где с 5 июля на две недели введен карантин, сообщила 6 июля во время прямого эфира в Instagram министр здравоохранения Оренбуржья Татьяна Савинова.
REGNUM 09:13
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Происшествия

Обвиняемый в серии убийств в Подмосковье покончил с собой в СИЗО

ТАСС 04:42
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Происшествия

Вандалы разгромили памятник погибшему игроку ярославского «Локомотива»

Газета.Ru 13:29
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Происшествия

В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова

Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
РБК вчера в 17:33
5
Происшествия

Над Липецком пронесся грозовой фронт

По словам дежурного синоптика Липецкого гидрометеоцентра Ольги Таболиной, вчером, 5 июля, в Липецке выпало 11 мм осадков, что составляет 15% от месячной нормы июля.
Gorod48 07:18
Происшествия

Двое россиян задержаны в Австрии по делу об убийстве выходца из Чечни

Австрийские следователи выясняют обстоятельства убийства 43-летнего выходца из Чечни, по этому делу задержаны двое граждан РФ, сообщают в воскресенье европейские СМИ.
Интерфакс вчера в 12:36
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Здоровье

Лисовец объяснил, почему в Петербурге растет смертность от КОВИД

Председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в интервью для «Петербургского дневника» объяснил, почему в Петербурге снова начала расти смертность от КОВИД.
Невские Новости 13:31
Общество

ЦБ планирует разрешить страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10%

«Банк России планирует расширить тарифный коридор ОСАГО, чтобы страховые компании могли назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения», – отметил он (цитата по ТАСС).
Ведомости 08:31
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Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Газета.Ru 12:24
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Общество

Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»

Экс-кандидат в президенты России обжаловал решение арбитражного суда Московской области, который частично удовлетворил иск акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» о взыскании с директора 1,066 млрд рублей.
REGNUM 08:30
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Шоу-бизнес

Петросян подал в суд на Коклюшкина за оскорбление жены

РИА Новости 07:43
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Алексей Венедиктов
Российский журналист
Российский журналист, главный редактор, совладелец и ведущий радиостанции «Эхо Москвы», президент «Эхо-ТВ».
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Дмитрий Гордон
Украинский журналист
Украинский журналист, ведущий телепередачи «В гостях у Дмитрия Гордона», депутат Киевского городского совета, главный редактор газеты «Бульвар Гордона», основатель интернет-издания «ГОРДОН».
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