Политика
Lenta.ruВенедиктов намекнул на вину России в крушении Ту-154 над Черным морем
В июне 2017 года Кузьмук заявил, что Ту-154, рухнувший в Черное море, был взорван изнутри. По его словам, в море не было найдено ни одного фрагмента ракеты, а также следов ракетного топлива.
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Политика
Путин оценил принятые поправки к Конституции
Президент России Владимир Путин в эфире "России 1" оценил поправки к Конституции, которые вступили в силу накануне, и заявил, что это правильный шаг, так как нормы укрепят государственность и создадут условия для развития страны на десятилетия вперед.
РИА Новости вчера в 14:52
Армия и оружие
Бредихин прокомментировал нападение ВСУ на мирных жителей ДНР
По мнению Бредихина, Вооруженные силы Украины вместо сражений с солдатами Донецкой Народной Республики предпочли отыграться на мирных гражданах, вновь лишив крова и имущества несколько сотен людей.
Народные новости 06:54
Общество
В Саратовской области возобновляется работа турбаз для жителей региона
В Саратовской области всего выявлено 7 040 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3 773 человека, 45 пациентов умерли.
ТАСС 12:35
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ вчера в 05:54
Происшествия
Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей
RT на русском 12:54
Культура
Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе
Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.
Российская газета 03:17
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Происшествия
ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца Василенко в шпионаже
"Судом 19 июня по ходатайству следствия был продлен до 24 сентября срок ареста в отношении гражданина Украины Василенко Василия Ивановича, обвиняемого по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщила источнику пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
Газета.Ru 10:33
Футбол
Дзюба назвал матч с «Краснодаром» самым тяжелым в карьере
РИА Новости 11:16
Гаджеты
Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Smart Band 4C
Компания Xiaomi анонсировала новую версию браслета Redmi Smart Band, который получит название Mi Smart Band 4C.
Деловое.ТВ 07:48
Армия и оружие
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости 13:02
Фигурное катание
Загитова заработала более 1 млн долларов за год
Metaratings 09:01
Политика
Великобритания ввела санкции против 25 россиян по «делу Магнитского»
Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская Тишина».
Ведомости 11:33
Спорт
Легкоатлет Волков работает над сменой спортивного гражданства
Обладатель юношеского рекорда мира в прыжках с шестом россиянин Матвей Волков работает над вопросами смены спортивного гражданства.
RT на русском 09:47
Здоровье
В Китае и Монголии зафиксировали случаи заражения бубонной чумой
В Западной Монголии в регионе, который граничит с российской Республикой Алтай, выявили два случая заражения бубонной чумой.
BFM.ru 11:25
Общество
ВШЭ уволила доцента из-за поста в Facebook о сокращениях
Из Высшей школы экономики уволили академического руководителя образовательной программы «Культурология» доцента Ольгу Рогинскую из-за ее поста в фейсбуке и интервью о предстоящих сокращениях в вузе.
Полит.ру 13:13
Здоровье
В Оренбуржье ухудшилась эпидситуация
В Оренбургской области с 23 − 24 июня ухудшилась эпидситуация, что связано с ухудшением обстановки в соседнем Казахстане, где с 5 июля на две недели введен карантин, сообщила 6 июля во время прямого эфира в Instagram министр здравоохранения Оренбуржья Татьяна Савинова.
REGNUM 09:13
Происшествия
В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова
Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
РБК вчера в 17:33
Происшествия
Над Липецком пронесся грозовой фронт
По словам дежурного синоптика Липецкого гидрометеоцентра Ольги Таболиной, вчером, 5 июля, в Липецке выпало 11 мм осадков, что составляет 15% от месячной нормы июля.
Gorod48 07:18
Происшествия
Двое россиян задержаны в Австрии по делу об убийстве выходца из Чечни
Австрийские следователи выясняют обстоятельства убийства 43-летнего выходца из Чечни, по этому делу задержаны двое граждан РФ, сообщают в воскресенье европейские СМИ.
Интерфакс вчера в 12:36
Здоровье
Лисовец объяснил, почему в Петербурге растет смертность от КОВИД
Председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в интервью для «Петербургского дневника» объяснил, почему в Петербурге снова начала расти смертность от КОВИД.
Невские Новости 13:31
Общество
ЦБ планирует разрешить страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10%
«Банк России планирует расширить тарифный коридор ОСАГО, чтобы страховые компании могли назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения», – отметил он (цитата по ТАСС).
Ведомости 08:31
Общество
Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»
Экс-кандидат в президенты России обжаловал решение арбитражного суда Московской области, который частично удовлетворил иск акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» о взыскании с директора 1,066 млрд рублей.
REGNUM 08:30
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина за оскорбление жены
РИА Новости 07:43