Политика

Lenta.ruLenta.ruВенедиктов намекнул на вину России в крушении Ту-154 над Черным морем

В июне 2017 года Кузьмук заявил, что Ту-154, рухнувший в Черное море, был взорван изнутри. По его словам, в море не было найдено ни одного фрагмента ракеты, а также следов ракетного топлива.
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Венедиктов намекнул на вину России в крушении Ту-154 в 2001 году

News.ru15:09

Эксперт назвал провокацией намек Венедиктова на вину РФ в крушении Ту-154 над Черным морем

ФАН13:11

Венедиктов рассказал о тайных переговорах России по делу MH17

Общественная служба новостей11:19

Тайны России по делу MH17: Венедиктов сдал сенсацию и был разоблачён

Царьград12:09

Венедиктов намекнул на вину России в крушении Ту-154 над Черным морем

Lenta.ru10:37

Венедиктов: Россия ведет тайные переговоры о компенсациях за крушение MH17

Ruposters.ru06:40

Венедиктов рассказал о тайных переговорах России по делу MH17

Рамблер06:12
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Футбол

«Спартак» и «Краснодар» проявляют интерес к хавбеку «Гремио»

Московский "Спартак" и "Краснодар" проявляют интерес к хавбеку бразильского "Гремио" Виктору Бобсину. Об этом сообщает Calciomercato.
Газета.Ru 12:35
Происшествия

Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта

Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 14:48
Происшествия

Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в окончательной редакции

ТАСС 11:34
Политика

США выступили в поддержку персональных санкций Британии

Вашингтон, 6 июля 2020, 22:12 — REGNUM Соединённые Штаты поддерживают персональные санкции, введенные властями Британии против ряда российских граждан и поданных Саудовской Аравии, заявил 6 июля министр финансов США Стивен Мнучин на своей странице в Twitter.
REGNUM 15:12
Общество

Ущерб от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей

Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива на ТЭЦ в Норильске в 148 миллиардов рублей.
BFM.ru 11:19
Транспорт

На Кубани построят новую трассу Джубга-Сочи — в обход населенных пунктов

Новую трассу Джубга-Сочи возведут в Краснодарском крае, ее протяженность составит 119 километров, дорога будет построена в обход населенных пунктов, сообщил РИА Новости губернатор края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 04:25
Шоу-бизнес

Актер из «Папиных дочек» упал с высоты 12 метров во время съемок Твери

Российская газета 12:25
Происшествия

Обвиняемый в серии убийств в Подмосковье покончил с собой в СИЗО

ТАСС 04:42
Экономика

Россияне получат новую пенсионную надбавку до 3 500 рублей 7 июля

Размер прибавки в среднем составит от 3 до 3,5 тыс. рублей.
iReactor 12:33
Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

РИА Новости 08:25
Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости 13:02
Общество

Дания смягчила требования к способным достроить Nord Stream 2 судам

В пресс-службе Nord Stream 2 AG указали, что судно с якорным позиционированием успешно применялось при строительстве датского участка эксплуатируемого газопровода «Северный поток», а также при строительстве участка газопровода «Северный поток-2» в водах Германии.
РБК 06:26
Футбол

Мануэл Фернандеш: «„Краснодару“ надо воспользоваться прекрасным шансом попасть в ЛЧ напрямую»

Полузащитник «Краснодара» Мануэл Фернандеш рассказал о переходе в команду в сентябре 2019 года, а также поделился целями краснодарцев на конец сезона.
Матч ТВ 15:06
Футбол

В «Монако» может появиться второй российский легионер

Если монегаски останутся довольны просмотром российского футболиста, то Митрюшкин станет одноклубником Александра Головина.
Вести.Ru 14:36
Общество

Прокуратура запросила шесть лет для журналистки Прокопьевой

Москва 24 03 июля в 22:40
Энергетика

Саудовская Аравия повысила цены на августовские поставки нефти

Саудовская нефтяная государственная компания Saudi Aramco объявила о повышении цен на нефть по поставкам в августе для стран Азии и официальных продажных цен (OSP) для Европы и США.
Коммерсантъ 08:31
Происшествия

Областные власти: ТЦ оцепили из-за звонка о минировании

Новый Калининград.Ru 14:49
Шоу-бизнес

Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы

Российская актриса и телеведущая Анастасия Макеева опять осталась одна. Согласно версии журналистов, ее бросил родной супруг ради любовницы.
Актуальные Новости 04:06
Общество

Россия опустилась на четвертое место в рейтинге стран с коронавирусом

В рейтинге стран с коронавирусом Россия опустилась на четвертое место.
Новости Архангельска 29.ru 02:42
Общество

В селе Саратовской области выявили массовое заражение коронавирусом

Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в селе Новополеводино Балаковского района, региональное управление Роспотребнадзора предлагает закрыть село на карантин, сообщила заместитель руководителя управления Надежда Матвеева 6 июля на брифинге.
ИА Красная Весна 10:26
Шоу-бизнес

Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома

Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Неужели Борис Корчевников стал отцом, гадают поклонники.
Экспресс газета 01:09
Происшествия

На Кубани в убийстве племянника подозревают 28-летнюю женщину

Газета.Ru 08:37
Политика

Трампа обвинили в помощи распространению коронавируса

Американский президент Дональд Трамп усугубляет ситуацию с коронавирусом. Такое мнение выразил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
URA.Ru 14:50
Авто

Mercedes S-class нового поколения получит версию MBUX

Представители компании Mercedes показали на видео обновленную мультимедиа систему MBUX, которой обзаведется следующее поколение S-class.
Car.ru 08:29
Здоровье

Средний возраст умерших от коронавируса назвали в Воронежской области

Число жертв приблизилось к шести десяткам. Областной департамент здравоохранения назвал средний возраст пациентов, умерших от коронавируса.
Блокнот Воронеж 12:03
Шоу-бизнес

Прилучный прокомментировал слухи о романе с Мирославой Карпович

Павел Прилучный отреагировал на разговоры о его отношениях с Мирославой Карпович.
CT news 10:50
Политика

В России предложили провести референдум за присоединение Донбасса

В предвыборной программе партия призывает установить пенсионный возраст с 60 лет, упразднить ЕГЭ, а также открывать каждому новорождённому счёт, чтобы к совершеннолетию у него был миллион рублей на покупку жилья.
Ореанда-Новости 14:59
Общество

Граффити с Солженицыным в Твери заменят на рисунок в честь ВОВ

News.ru 04 июля в 08:22
Армия и оружие

Замсекретаря СНБО Украины: Координаты колонн Гиркина в 2014-м передавались, но реализации этих координат не было

Кривонос заявляет, что «имелись данные о подготовке колонн Гиркина из Краматорска».
Военное обозрение 01:45
Политика

Суд в США разрешил властям штатов наказывать «неверных выборщиков»

Верховный суд США принял решение о том, что власти штата смогут наказывать членов коллегии выборщиков, которые будут во время президентских выборов поддерживать не того кандидата, за которого выступили большинство жителей штата.
RT на русском 15:04
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Алексей Венедиктов
Российский журналист
Российский журналист, главный редактор, совладелец и ведущий радиостанции «Эхо Москвы», президент «Эхо-ТВ».
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Дмитрий Гордон
Украинский журналист
Украинский журналист, ведущий телепередачи «В гостях у Дмитрия Гордона», депутат Киевского городского совета, главный редактор газеты «Бульвар Гордона», основатель интернет-издания «ГОРДОН».
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