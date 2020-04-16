Общество

РБКРБКВенедиктов назвал причину аннуляции в Москве 220 тыс. пропусков

Причиной аннуляции 220 тыс. выданных в Москве пропусков индивидуальных предпринимателей стали расхождения в базах данных департамента информационных технологий столицы (ДИТ) и Федеральной налоговой службы.
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с чего всё началось

В Москве аннулировали цифровые пропуска для индивидуальных предпринимателей

Вечером 16 апреля Баталову пришло письмо о том, что его пропуск «автоматически восстановлен и не требует повторного получения». Позже в департаменте информационных технологий Москвы сообщили, что восстановили 220 тысяч ранее аннулированных пропусков индивидуальных предпринимателей.
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Власти Москвы восстановили 220 тыс. аннулированных ранее цифровых пропусков ИП

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Не исключено, что Sony перенесёт релиз Ghost of Tsushima, если действительно планирует выпустить The Last of Us Part II в конце июня.
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Дональд Трамп заявил о готовности отправить в Россию аппараты искусственной вентиляции легких.
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что предпосылок для отмены майских праздников нет. Об этом сообщает «РИА Новости».
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В Москве заявили о плохом соблюдении горожанами режима самоизоляции

Ситуация с соблюдением москвичами режима самоизоляции пока не улучшается.
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Совмин Белоруссии ждёт финансовой помощи от ЕБРР

Не признавая эпидемии в Белоруссии, Лукашенко ждёт финансовой помощи под предлогом борьбы с коронавирусом от МВФ и Всемирного банка, ЕБРР и ЕФСР.
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Государство предусмотрело льготы для потерявших работу — это увеличение до уровня МРОТ (12130 рублей) пособия по безработице, введение отсрочки по потребительским и ипотечным кредитам.
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Два пассажирских самолета подали сегодня сигналы тревоги

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Еще 14 случаев коронавируса выявили в Саратовской области

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Обращение Владимира Путина: Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников

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