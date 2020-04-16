Общество

РБКРБКВенедиктов назвал причину аннуляции в Москве 220 тыс. пропусков

Причиной аннуляции 220 тыс. выданных в Москве пропусков индивидуальных предпринимателей стали расхождения в базах данных департамента информационных технологий столицы (ДИТ) и Федеральной налоговой службы.
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с чего всё началось

В Москве аннулировали цифровые пропуска для индивидуальных предпринимателей

Вечером 16 апреля Баталову пришло письмо о том, что его пропуск «автоматически восстановлен и не требует повторного получения». Позже в департаменте информационных технологий Москвы сообщили, что восстановили 220 тысяч ранее аннулированных пропусков индивидуальных предпринимателей.
Дождь08:52

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Власти столицы восстановили 220 тысяч аннулированных ранее пропусков ИП

Москва 2412:27

В Москве аннулировали цифровые пропуска для индивидуальных предпринимателей

Дождь08:52

Власти Москвы восстановили 220 тыс. аннулированных ранее цифровых пропусков ИП

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Власти Москвы восстановили 220 тысяч аннулированных пропусков ИП

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Предприниматели Москвы начали жаловаться на массовую аннуляцию электронных пропусков

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Власти Москвы восстановили 220 тысяч аннулированных пропусков ИП

Вечерняя Москва12:01

Москвичам разъяснили причины аннулирования пропусков для передвижения по городу

Lenta.ru07:07
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 15:05, Ашберн
Здоровье

Генсек ООН дал прогноз по детской смертности из-за пандемии

Нью-Йорк, США, 16 апреля 2020, 21:40 — REGNUM Сотни тысяч детей могут погибнуть в мире из-за пандемии, заявил 16 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своём видеообращении.
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Путин отложил проведение парада Победы

RT на русском 14:00
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С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше

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Здоровье

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Транспорт

Таксистов в Подмосковье начали штрафовать за пассажиров без пропуска

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Армия и оружие

Проходившие подготовку на базе США боевики сдались сирийской армии

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Армия и оружие

Украина запустила дрон-камикадзе

Украинский барражирующий боеприпас «Гром» прошел очередной этап летных испытаний.
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Политика

ВОЗ обеспокоена ситуацией с коронавирусом в России

В ВОЗ вызывают беспокойство рост заражений и распространение коронавируса в России, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на онлайн-брифинге.
Газета.Ru 14:50
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Происшествия

В Москве задержан адвокат экс-министра открытого правительства Абызова

В столице по подозрению в мошенничестве задержали адвоката бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Газета.Ru 14:37
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Общество

Тесты на коронавирус телеведущего Васильева оказались отрицательными

Историк моды и телеведущий Александр Васильев сообщил, что два теста на коронавирус COVID-19 оказались отрицательными.
Коммерсантъ 14:50
Здоровье

Медики Кубани попросили губернатора продлить карантин

Губернатор поблагодарил медиков Кубани за самоотверженную работу.
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Недвижимость

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У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
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Общество

В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности

Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК 12:08
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Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
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Общество

В Тульской области могут ввести электронные пропуска

Министру по информатизации, связи и вопросам открытого управления в Тульской области Ярославу Ракову поручено проработать техническую готовность к введению электронных пропусков на случай ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.
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Общество

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Владельцы мобильных телефонов могут сразу в тоновом режиме ввести паспортные данные, в ответ на которые пришлют смс с кодом.
Российская газета 09:21
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Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 11:20
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Экономика

Силуанов оценил общий объем антикризисной поддержки экономики

Общий объем фискальной поддержки российской экономики в условиях борьбы с коронавирусом и снижения цен на нефть составит более 6,5% ВВП, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
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Правительство рассмотрит идею изменить уплату НДС

Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос изменения порядка исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).
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Кино

Умер исполнитель роли шерифа в фильме «Рэмбо»

В США в возрасте 81 года умер актер Брайан Деннехи, снявшийся в роли шерифа в фильме «Рэмбо». Об этом 16 апреля сообщил портал TMZ.
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Политика

Путин перед заседанием правительства выступит с обращением

Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 07:11
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Происшествия

В Курской области подтверждён 31 новый случай заражения коронавирусом

Курск, 16 апреля 2020, 11:57 — REGNUM В Курской области 16 апреля подтверждён 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.
REGNUM 04:57
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МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
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В Петербурге задержан командир батальона ГИБДД с 200 тысячами рублей

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Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию официально отменен

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отменить чемпионат мира 2020 года по фигурному катанию, который должен был пройти в Монреале, передает ТАСС.
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Космос

NASA показало снимок «дракона» на поверхности Марса

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA опубликовало снимок поверхности Марса, запечатлевший осадочные породы, с высоты напоминающие изображение мифического китайского дракона.
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