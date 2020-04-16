Общество
РБКВенедиктов назвал причину аннуляции в Москве 220 тыс. пропусков
Причиной аннуляции 220 тыс. выданных в Москве пропусков индивидуальных предпринимателей стали расхождения в базах данных департамента информационных технологий столицы (ДИТ) и Федеральной налоговой службы.
Читать в источнике
Оценить95
с чего всё началось
Вечером 16 апреля Баталову пришло письмо о том, что его пропуск «автоматически восстановлен и не требует повторного получения». Позже в департаменте информационных технологий Москвы сообщили, что восстановили 220 тысяч ранее аннулированных пропусков индивидуальных предпринимателей.Дождь08:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 15:05, Ашберн
Здоровье
Генсек ООН дал прогноз по детской смертности из-за пандемии
Нью-Йорк, США, 16 апреля 2020, 21:40 — REGNUM Сотни тысяч детей могут погибнуть в мире из-за пандемии, заявил 16 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своём видеообращении.
REGNUM 14:40
Политика
Путин отложил проведение парада Победы
RT на русском 14:00
Общество
С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше
С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям.
Life.ru вчера в 17:40
Здоровье
Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru 13:51
Транспорт
Таксистов в Подмосковье начали штрафовать за пассажиров без пропуска
В Подмосковье начали штрафовать водителей такси, которые перевозят пассажиров без пропуска, сообщило областное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры.
РБК 13:24
Армия и оружие
Проходившие подготовку на базе США боевики сдались сирийской армии
Военное дело 01:58
Шоу-бизнес
Актриса Вера Воронкова избила 13-летнюю дочь
Bimru.ru 10:55
Здоровье
Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом
Ещё одним симптомом коронавируса может быть сыпь на ногах.
Вести Воронеж 04:54
Армия и оружие
Украина запустила дрон-камикадзе
Украинский барражирующий боеприпас «Гром» прошел очередной этап летных испытаний.
Рамблер вчера в 07:05
Политика
ВОЗ обеспокоена ситуацией с коронавирусом в России
В ВОЗ вызывают беспокойство рост заражений и распространение коронавируса в России, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на онлайн-брифинге.
Газета.Ru 14:50
Происшествия
В Москве задержан адвокат экс-министра открытого правительства Абызова
В столице по подозрению в мошенничестве задержали адвоката бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Газета.Ru 14:37
Общество
Тесты на коронавирус телеведущего Васильева оказались отрицательными
Историк моды и телеведущий Александр Васильев сообщил, что два теста на коронавирус COVID-19 оказались отрицательными.
Коммерсантъ 14:50
Здоровье
Медики Кубани попросили губернатора продлить карантин
Губернатор поблагодарил медиков Кубани за самоотверженную работу.
Анапское Черноморье 10:28
Недвижимость
Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%
"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
Газета.Ru 14:25
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
Общество
В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности
Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК 12:08
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
Общество
В Тульской области могут ввести электронные пропуска
Министру по информатизации, связи и вопросам открытого управления в Тульской области Ярославу Ракову поручено проработать техническую готовность к введению электронных пропусков на случай ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.
Тульские новости 13:50
Общество
В Липецкой области ввели пропускную систему
Владельцы мобильных телефонов могут сразу в тоновом режиме ввести паспортные данные, в ответ на которые пришлют смс с кодом.
Российская газета 09:21
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 11:20
Экономика
Силуанов оценил общий объем антикризисной поддержки экономики
Общий объем фискальной поддержки российской экономики в условиях борьбы с коронавирусом и снижения цен на нефть составит более 6,5% ВВП, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
РБК 14:02
Экономика
Правительство рассмотрит идею изменить уплату НДС
Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос изменения порядка исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).
News.ru 13:51
Кино
Умер исполнитель роли шерифа в фильме «Рэмбо»
В США в возрасте 81 года умер актер Брайан Деннехи, снявшийся в роли шерифа в фильме «Рэмбо». Об этом 16 апреля сообщил портал TMZ.
Известия 14:35
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 07:11
Происшествия
В Курской области подтверждён 31 новый случай заражения коронавирусом
Курск, 16 апреля 2020, 11:57 — REGNUM В Курской области 16 апреля подтверждён 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.
REGNUM 04:57
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
Происшествия
В Петербурге задержан командир батальона ГИБДД с 200 тысячами рублей
Как стало известно 47news, в половине шестого вечера 16 апреля, в здании на Салова,66 где базируется 3-й батальон ГИБДД, сотрудниками Управления собственной безопасности полицейского главка был задержан командир 1-го батальона, подполковник Константин Корой.
47 новостей 13:52
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию официально отменен
Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отменить чемпионат мира 2020 года по фигурному катанию, который должен был пройти в Монреале, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:16
Космос
NASA показало снимок «дракона» на поверхности Марса
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA опубликовало снимок поверхности Марса, запечатлевший осадочные породы, с высоты напоминающие изображение мифического китайского дракона.
Российская газета вчера в 08:31