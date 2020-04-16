Вечером 16 апреля Баталову пришло письмо о том, что его пропуск «автоматически восстановлен и не требует повторного получения». Позже в департаменте информационных технологий Москвы сообщили, что восстановили 220 тысяч ранее аннулированных пропусков индивидуальных предпринимателей.

с чего всё началось

Причиной аннуляции 220 тыс. выданных в Москве пропусков индивидуальных предпринимателей стали расхождения в базах данных департамента информационных технологий столицы (ДИТ) и Федеральной налоговой службы.

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