Общество
РБКВенедиктов назвал причину аннуляции в Москве 220 тыс. пропусков
Причиной аннуляции 220 тыс. выданных в Москве пропусков индивидуальных предпринимателей стали расхождения в базах данных департамента информационных технологий столицы (ДИТ) и Федеральной налоговой службы.
Читать в источнике
Оценить113
с чего всё началось
Вечером 16 апреля Баталову пришло письмо о том, что его пропуск «автоматически восстановлен и не требует повторного получения». Позже в департаменте информационных технологий Москвы сообщили, что восстановили 220 тысяч ранее аннулированных пропусков индивидуальных предпринимателей.Дождь08:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 18:08, Ашберн
Происшествия
В Дагестане умерла беременная женщина с коронавирусом
Три пациента с коронавирусом скончались за сутки в Дагестане, среди них беременная женщина, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.
Интерфакс 04:52
Общество
Стала известна предварительная дата вывозного рейса из Непала в Москву
Москва, 17 апреля 2020, 00:54 — REGNUM Авиарейс по вывозу граждан России из Непала в Москву предварительно намечен на 20 апреля, говорится в официальном Telegram-канале Минкомсвязи РФ для информирования российских граждан по эвакуационным рейсам.
REGNUM 17:54
Политика
Путин объявил о переносе парада Победы
Ведомости 11:36
Авто
В Европе возобновляют работу заводы Toyota, Renault и Volkswagen
Французская компания Renault объявила о возобновлении работы своего завода в Португалии и планирует также восстановить производство на румынском предприятии.
REGNUM 02:26
Здоровье
Врач назвал самый вредный продукт в мире
Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что сахар – это самый вредный продукт в мире, пишет «МК».
Ореанда-Новости 11:56
Здоровье
Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 07:44
Происшествия
В Москве задержан адвокат экс-министра Абызова
Адвокат Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов.
Интерфакс 17:47
Космос
Астрономы допустили, что ранняя Земля могла быть плоской
Российская газета вчера в 09:05
Общество
Матвиенко: майские праздники не станут рабочими днями
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что предпосылок для отмены майских праздников нет. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 10:25
Экономика
В России могут ввести продуктовые карточки
Идея снабдить социально незащищенных граждан страны продуктовыми карточками появилась еще в 2015 году, но развития не получила.
СОВА вчера в 11:27
Энергетика
Москва и Эр-Рияд заявили о готовности принять новые меры из-за нефти
12 апреля Россия совместно со странами ОПЕК и другими производителями нефти, не входящими в картель, договорились о рекордном сокращении нефтедобычи с 1 мая до начала мая 2022 года.
РБК 16:52
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева спародировала Бузову в ванне с лапшой
Не удивительно, что звезда решила над ней подшутить. В Instagram Настя Ивлеева выложила пародию на фото Ольги Бузовой.
Lisa.ru 11:30
Общество
В Казань из Бангкока прибыл самолет со 179 российскими туристами
В пресс-службе главы Татарстана уточнили, что из 179 прибывших в Казань пассажиров 111 должны сойти там же, а оставшиеся полетят дальше в Уфу.
ГЛАС.RU 17:59
Музыка
Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
НТВ 10:27
Авто
АвтоВАЗ впервые создал систему онлайн-заказа автомобилей
С15 апреля АвтоВАЗ внедрил систему онлайн-заказа автомобилей Lada, сообщила пресс-служба компании.
РБК 06:25
Политика
ВОЗ обеспокоена ситуацией с коронавирусом в России
В ВОЗ вызывают беспокойство рост заражений и распространение коронавируса в России, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на онлайн-брифинге.
Газета.Ru 14:50
Здоровье
В Приморье определены три очага заражения коронавирусом
В Приморском крае выделены три крупных очага заражения новым видом коронавируса.
Российская газета 00:11
Космос
Российский ученый рассказал, хватит ли колонизаторам Марса воды
Московский Комсомолец 13 апреля в 04:01
Экономика
Бизнес безвозмездно получит деньги от государства на выплату зарплат
Деньги предназначаются в первую очередь на выплату зарплат сотрудникам за апрель и май.
Терра вчера в 10:05
Кино
Появился трейлер фильма «Лицо со шрамом» с Томом Харди в главной роли
Трейлер нового фильма об Аль Капоне «Лицо со шрамом» опубликован в Сети. Главную роль в картине исполнил британский актер Том Харди.
iReactor 04:20
Общество
В Пятигорске ввели карантин из-за коронавируса
Режим карантина введен в городе-курорте Пятигорск в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщил в четверг губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
ТАСС 13:36
Политика
ФСБ задержала в Крыму украинских шпионов
В Крыму пресечена деятельность Главного управления разведки Минобороны Украины.
BFM.ru вчера в 09:20
Политика
Сноуден хочет остаться в России еще на три года
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден намерен остаться в России еще на три года.
Вести.Ru 07:20
Общество
Генпрокуратура потребовала удалить новые фейки о коронавирусе
Генеральная прокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к недостоверным сведениям про коронавирус, обнаруженным в соцсетях.
News.ru 13:04
Гаджеты
Apple представила бюджетный iPhone SE
С 24 апреля iPhone SE будет доступен в России по цене от 40 тыс. рублей. Для покупки предложат три версии — с 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ памяти.
Astera вчера в 12:09
Фигурное катание
ИСУ официально отменил чемпионат мира по фигурному катанию
Международный союз конькобежцев (ИСУ) окончательно отменил чемпионат мира по фигурному катанию из-за пандемии коронавируса, не став переносить его на осень.
Газета.Ru 15:02
Экономика
Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом
Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году.
РБК 14:32
Политика
Обмен пленными между Киевом и Донбассом завершен
Завершился первый в этом году обмен пленными между Киевом и Донецкой народной республикой, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на омбудсмена ДНР Дарью Морозову.
Газета.Ru 03:40