Общество

РБКРБКВенедиктов назвал причину аннуляции в Москве 220 тыс. пропусков

Причиной аннуляции 220 тыс. выданных в Москве пропусков индивидуальных предпринимателей стали расхождения в базах данных департамента информационных технологий столицы (ДИТ) и Федеральной налоговой службы.
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с чего всё началось

В Москве аннулировали цифровые пропуска для индивидуальных предпринимателей

Вечером 16 апреля Баталову пришло письмо о том, что его пропуск «автоматически восстановлен и не требует повторного получения». Позже в департаменте информационных технологий Москвы сообщили, что восстановили 220 тысяч ранее аннулированных пропусков индивидуальных предпринимателей.
Дождь08:52

Подробнее о событии

Обнуленцы. Почему тысячам ИП аннулировали пропуска, и как они из-за этого пострадали

Дождь15:51

Москвичам разъяснили причины аннулирования пропусков для передвижения по городу

Lenta.ru07:07

Власти Москвы восстановили 220 тысяч аннулированных пропусков ИП

Вечерняя Москва12:01

Власти Москвы восстановили 220 тыс. аннулированных ранее цифровых пропусков ИП

ТАСС11:48

Власти Москвы восстановили 220 тысяч аннулированных пропусков ИП

Говорит Москва11:51

Предприниматели Москвы начали жаловаться на массовую аннуляцию электронных пропусков

Эхо Москвы11:16

Власти столицы восстановили 220 тысяч аннулированных ранее пропусков ИП

Москва 2412:27
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Кино

Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Газета.Ru 07:15
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Происшествия

В Дагестане умерла беременная женщина с коронавирусом

Три пациента с коронавирусом скончались за сутки в Дагестане, среди них беременная женщина, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.
Интерфакс 04:52
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Общество

Стала известна предварительная дата вывозного рейса из Непала в Москву

Москва, 17 апреля 2020, 00:54 — REGNUM Авиарейс по вывозу граждан России из Непала в Москву предварительно намечен на 20 апреля, говорится в официальном Telegram-канале Минкомсвязи РФ для информирования российских граждан по эвакуационным рейсам.
REGNUM 17:54
Политика

Путин объявил о переносе парада Победы

Ведомости 11:36
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Авто

В Европе возобновляют работу заводы Toyota, Renault и Volkswagen

Французская компания Renault объявила о возобновлении работы своего завода в Португалии и планирует также восстановить производство на румынском предприятии.
REGNUM 02:26
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Культура

Умер заразившийся коронавирусом режиссер Александр Радов

РБК 16:21
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Здоровье

Врач назвал самый вредный продукт в мире

Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что сахар – это самый вредный продукт в мире, пишет «МК».
Ореанда-Новости 11:56
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Здоровье

Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России

Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 07:44
3,5K
Происшествия

В Москве задержан адвокат экс-министра Абызова

Адвокат Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов.
Интерфакс 17:47
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Космос

Астрономы допустили, что ранняя Земля могла быть плоской

Российская газета вчера в 09:05
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Общество

Матвиенко: майские праздники не станут рабочими днями

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что предпосылок для отмены майских праздников нет. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 10:25
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Экономика

В России могут ввести продуктовые карточки

Идея снабдить социально незащищенных граждан страны продуктовыми карточками появилась еще в 2015 году, но развития не получила.
СОВА вчера в 11:27
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Энергетика

Москва и Эр-Рияд заявили о готовности принять новые меры из-за нефти

12 апреля Россия совместно со странами ОПЕК и другими производителями нефти, не входящими в картель, договорились о рекордном сокращении нефтедобычи с 1 мая до начала мая 2022 года.
РБК 16:52
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Шоу-бизнес

Настя Ивлеева спародировала Бузову в ванне с лапшой

Не удивительно, что звезда решила над ней подшутить. В Instagram Настя Ивлеева выложила пародию на фото Ольги Бузовой.
Lisa.ru 11:30
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Общество

В Казань из Бангкока прибыл самолет со 179 российскими туристами

В пресс-службе главы Татарстана уточнили, что из 179 прибывших в Казань пассажиров 111 должны сойти там же, а оставшиеся полетят дальше в Уфу.
ГЛАС.RU 17:59
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Музыка

Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
НТВ 10:27
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Авто

АвтоВАЗ впервые создал систему онлайн-заказа автомобилей

С15 апреля АвтоВАЗ внедрил систему онлайн-заказа автомобилей Lada, сообщила пресс-служба компании.
РБК 06:25
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Политика

ВОЗ обеспокоена ситуацией с коронавирусом в России

В ВОЗ вызывают беспокойство рост заражений и распространение коронавируса в России, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на онлайн-брифинге.
Газета.Ru 14:50
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Здоровье

В Приморье определены три очага заражения коронавирусом

В Приморском крае выделены три крупных очага заражения новым видом коронавируса.
Российская газета 00:11
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Космос

Российский ученый рассказал, хватит ли колонизаторам Марса воды

Московский Комсомолец 13 апреля в 04:01
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Экономика

Бизнес безвозмездно получит деньги от государства на выплату зарплат

Деньги предназначаются в первую очередь на выплату зарплат сотрудникам за апрель и май.
Терра вчера в 10:05
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Кино

Появился трейлер фильма «Лицо со шрамом» с Томом Харди в главной роли

Трейлер нового фильма об Аль Капоне «Лицо со шрамом» опубликован в Сети. Главную роль в картине исполнил британский актер Том Харди.
iReactor 04:20
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Общество

В Пятигорске ввели карантин из-за коронавируса

Режим карантина введен в городе-курорте Пятигорск в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщил в четверг губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
ТАСС 13:36
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Политика

ФСБ задержала в Крыму украинских шпионов

В Крыму пресечена деятельность Главного управления разведки Минобороны Украины.
BFM.ru вчера в 09:20
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Политика

Сноуден хочет остаться в России еще на три года

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден намерен остаться в России еще на три года.
Вести.Ru 07:20
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Общество

Генпрокуратура потребовала удалить новые фейки о коронавирусе

Генеральная прокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к недостоверным сведениям про коронавирус, обнаруженным в соцсетях.
News.ru 13:04
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Гаджеты

Apple представила бюджетный iPhone SE

С 24 апреля iPhone SE будет доступен в России по цене от 40 тыс. рублей. Для покупки предложат три версии — с 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ памяти.
Astera вчера в 12:09
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Фигурное катание

ИСУ официально отменил чемпионат мира по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев (ИСУ) окончательно отменил чемпионат мира по фигурному катанию из-за пандемии коронавируса, не став переносить его на осень.
Газета.Ru 15:02
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Экономика

Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом

Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году.
РБК 14:32
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Политика

Обмен пленными между Киевом и Донбассом завершен

Завершился первый в этом году обмен пленными между Киевом и Донецкой народной республикой, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на омбудсмена ДНР Дарью Морозову.
Газета.Ru 03:40
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