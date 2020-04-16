Общество

Говорит МоскваГоворит МоскваВласти Москвы восстановили 220 тысяч аннулированных пропусков ИП

В пресс-службе департамента информационных технологий сообщили, что восстановленные пропуска придут бизнесменам на номер телефона или электронную почту, указанные при оформлении.
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с чего всё началось

В Москве аннулировали цифровые пропуска для индивидуальных предпринимателей

Вечером 16 апреля Баталову пришло письмо о том, что его пропуск «автоматически восстановлен и не требует повторного получения». Позже в департаменте информационных технологий Москвы сообщили, что восстановили 220 тысяч ранее аннулированных пропусков индивидуальных предпринимателей.
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Обнуленцы. Почему тысячам ИП аннулировали пропуска, и как они из-за этого пострадали

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Власти Москвы восстановили 220 тысяч аннулированных пропусков ИП

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Власти Москвы восстановили 220 тысяч аннулированных пропусков ИП

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Власти столицы восстановили 220 тысяч аннулированных ранее пропусков ИП

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