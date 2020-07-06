Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что Россия ведёт тайные переговоры со странами, граждане которых погибли в результате крушения малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе. Идёт разговор о компенсациях и чтобы семьи погибших забрали иски.

Венедиктов рассказал о тайных переговорах России по делу MH17

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