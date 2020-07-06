Политика
News.ruВенедиктов рассказал о тайных переговорах России по делу MH17
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что Россия ведёт тайные переговоры со странами, граждане которых погибли в результате крушения малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе. Идёт разговор о компенсациях и чтобы семьи погибших забрали иски.
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Шоу-бизнес
Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу
RuNews24.ru вчера в 09:13
Экономика
Всемирный банк ожидает падения ВВП России до 11-летнего минимума
«ВВП России, согласно прогнозам, в 2020 году упадет на 6% до 11-летнего минимума», — подчёркивается в докладе.
REGNUM 06:57
Наука
Скорость изменения магнитного поля Земли увеличилась в 10 раз
Американские ученые выяснили, что смена направления магнитного поля происходит в 10 раз быстрее, чем считалось прежде.
Экономика сегодня 14:05
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
Общество
Правительство РФ выделило 3,6 млрд рублей на выплаты соцработникам
Специальные пособия для социальных работников продлили до 15 сентября. Средства выделены из резервного фонда Правительства РФ.
Севастополь.ру 06:10
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ вчера в 05:54
Общество
В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы
Правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах вводится ограничение на допустимое число посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, говорится в совместном заявлении пресс-службы премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министерства здравоохранения.
РИА Новости 10:34
Политика
Лукашенко пришел на интервью без обуви
Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви.
РИА Новости 16:05
Шоу-бизнес
Пелагея потеряла голос после развода с хоккеистом Телегиным
Из-за бракоразводного процесса с Иваном Телегиным у певицы Пелагеи пропал голос.
CT news 10:58
Происшествия
ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца Василенко в шпионаже
"Судом 19 июня по ходатайству следствия был продлен до 24 сентября срок ареста в отношении гражданина Украины Василенко Василия Ивановича, обвиняемого по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщила источнику пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
Газета.Ru 10:33
Культура
В Севастополе проходит отборочный тур для поступающих во ВГИК
Севастополь.ру 12:40
Армия и оружие
ВМС США не могут найти стелс-ракету после стрельб в Тихом океане
Одна из восьми пусковых установок боевого корабля USS Gabrielle Giffords ВМС США остается пустой после стрельбы по списанному фрегату Oliver Hazard Perry в Тихом океане в прошлом году.
ПолитРоссия 13:36
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Транспорт
На Кубани построят трассу Джубга-Сочи в обход населенных пунктов
В Краснодарском крае планируется строительство трассы Джубга-Сочи в обход населенных пунктов.
Южный автомобиль 13:43
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Армия и оружие
Замсекретаря СНБО Украины: Координаты колонн Гиркина в 2014-м передавались, но реализации этих координат не было
Кривонос заявляет, что «имелись данные о подготовке колонн Гиркина из Краматорска».
Военное обозрение 01:45
Кино
Том Хэнкс жалеет, что «Грейхаунд» не покажут в кино: Apple TV+ не сравнится по качеству видео и звука
Проект дебютирует на платформе Apple TV+ уже 10 июля, но последняя, по мнению Хэнкса, не даст зрителям наилучших впечатлений.
3DNews 12:15
Кино
Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров последнего десятилетия
Речь идет о лентах, выпущенных за последнее десятилетие.
Evo-rus.com вчера в 02:52
Происшествия
МВД завершило расследование дела о смертельном ДТП с участием Ефремова
Интерфакс 12:55
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Партия «За правду», лидером которой является писатель Захар Прилепин, опубликовала предвыборную программу, где призывает провести референдум по самопровозглашённым ДНР, ЛНР и Приднестровью.
News.ru 15:36
Финансы
Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru 06:17
Общество
ЕГЭ по русскому языку сдают пять тысяч выпускников в Бурятии
Улан-Удэ, 6 июля 2020, 11:07 — REGNUM В Бурятии прошёл первый день Единого государственного экзамена по русскому языку.
REGNUM 04:07
Политика
Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине
Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов.
Lenta.ru 17:31
Общество
Коронавирус мог «спать» по всему миру до вспышки в Ухане
По словам ученого, существуют свидетельства того, что коронавирус появился в других странах до массовых заболеваний в Китае.
Gazeta.SPb вчера в 23:50
Футбол
«Ювентус» хочет обменять Рабьо на Жоржиньо
"Ювентус" не оставляет попыток заполучить полузащитника "Челси" Жоржиньо. Как сообщается, туринский клуб хочет предложить "синим" обмен.
Soccer.ru 12:35
Политика
Британия ввела санкции против главы Следственного комитета Бастрыкина
Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета Financial Times опубликовала материал, утверждающий, что глава МИД Британии Доминик Рааб готовится ввести персональные санкции против ряда граждан России.
REGNUM 11:20
Происшествия
Число жертв ливней и паводков на юго-западе Японии возросло до 49
Число погибших на юго-западе Японии из-за вызванных ливневыми дождями наводнений и оползней увеличилось до 49, еще 11 человек числятся пропавшими без вести, передает телеканал NHK.
РИА Новости 09:42
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 09:35
Общество
В России могут смягчить правила продажи алкоголя
"Разработан законопроект о передаче субъектам России полномочия самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях", - заявили в министерстве.
Газета.Ru 17:24