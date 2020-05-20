Центральный банк Венесуэлы подал иск в лондонский суд с целью добиться от Банка Англии продажи хранящейся у него части золотых резервов Венесуэлы на сумму около $1 млрд.

Венесуэла через суд требует от Банка Англии вернуть ей золото

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