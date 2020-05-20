Общество

КоммерсантъКоммерсантъВенесуэла через суд требует от Банка Англии вернуть ей золото

Центральный банк Венесуэлы подал иск в лондонский суд с целью добиться от Банка Англии продажи хранящейся у него части золотых резервов Венесуэлы на сумму около $1 млрд.
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Венесуэла через суд потребовала у Банка Англии вернуть золото на $1 млрд

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Венесуэла подала в суд на Банк Англии, чтобы вернуть свое золото

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Reuters: Венесуэла подала в суд на Банк Англии, чтобы вернуть золото на $1 млрд

ТАССвчера в 19:58
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Краснодар, 20 мая 2020, 11:04 — REGNUM 91 новый носитель коронавирусной инфекции выявлен в Краснодарском крае за последние сутки, сообщил 20 мая региональный оперштаб.
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В Ростовской области власти рассмотрят возможность отмены режима самоизоляции в отдельных муниципалитетах.
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Депутат Демченко опроверг невыплаты медикам в Абинском районе Кубани

Ранее депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко объяснила проблемы с доплатами медикам за работу с больными COVID-19 «системной ошибкой» и пообещала разобраться в ситуации.
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Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется

Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией.
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Совет Федерации одобрил на заседании 20 мая закон, разрешающий гражданам голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно и осуществлять сбор подписей избирателей с использованием портала Госуслуг.
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В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
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Зеленский пообещал «приключения и приговоры» бывшим властям Украины

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Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров

После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, возникших, как считается, из-за возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), против производителя приборов, концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»), развернулась дискредитационная кампания.
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В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 клиента

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К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
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Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках

Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
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Житель Сахалина оштрафован на 300 тысяч рублей за фейк о коронавирусе

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Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу

Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
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МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

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Туристам предстоит адаптироваться к новым правилам и ограничениям после спада пандемии коронавируса.
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Латинская Америка может стать новым очагом пандемии коронавируса.
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Опубликована запись разговора Порошенко и Байдена о миллиардной взятке

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