с чего всё началось

Правительство Венесуэлы может передать российской «Роснефти» полный контроль над государственной нефтедобывающей компанией PDVSA, сообщает венесуэльская газета El Nacional со ссылкой на источники в энергетической отрасли республики.

El Nacional: Венесуэла может передать «Роснефти» контроль над PDVSA

Политика Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский договорился с западными партнерами страны о принятии закона об амнистии ополченцев из непризнанных Луганской и Донецкой Народных Республик.

Армия и оружие Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря Китайское издание Sohu сообщило, что украинская сверхзвуковая ракета разрабатывается для того, чтобы контролировать акваторию Черного моря.

Политика МИД направит США ноту из-за снятых с поезда дипломатов в Северодвинске МИД направит посольству США ноту после инцидента с тремя американскими дипломатами, которых сняли с поезда в Северодвинске.

Происшествия В Керчи прошла минута молчания в память о жертвах трагедии в колледже Общегородская минута молчания прошла в Керчи по случаю годовщины трагедии в Керченском политехническом колледже, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации города Дилявер Мельгазиев.

Происшествия Россиянка уточнила у сбитого ребенка маршрут и уехала В Абакане женщина сбила 12-летнюю девочку, спросила у нее маршрут до улицы Тургенева и уехала. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Шоу-бизнес Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции Муж прилетел к фигуристке в больницу, чтобы поддерживать ее в период восстановления.

Футбол УЕФА разводит по углам Россию и Украину на ЕВРО 2020 Не сегодняшний день, даже на футбольном поле, руководство УЕФА «разводит по углам» Россию и Украину на ЕВРО 2020.

Происшествия Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать Сын голливудского актера Рона Эли был застрелен после того, как убил свою мать, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на заявление офиса местного шерифа.

Общество Предпенсионеры пожаловались в Роструд на увольнения На конец сентября около 440 россиян предпенсионного возраста обратились в Роструд с жалобами, что их внезапно уволили.

Политика Путин предложил Думе отозвать заявление о признании комиссии в рамках Женевских конвенций Президент Владимир Путин в четверг внес на рассмотрение Госдумы законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I). Информация об этом размещена в думской электронной базе данных.

Общество Колонна МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Донбасс Гуманитарный конвой МЧС России – 87-й по счету – доставил в Донецк почти 50 тысяч детских продуктовых наборов.

Авто Хэтчбек Toyota Yaris стал просторнее и экономичнее Компания Toyota представила хэтчбек Toyota Yaris нового поколения.

Экономика Рост продаж X5 затормозил на фоне активности конкурентов Продажи в сопоставимых магазинах группы, проработавших более года, выросли за квартал на 3,9%. Покупательский трафик в основном формате группы – «Пятерочках» – вырос лишь на 0,3%. Сопоставимые продажи росли в основном благодаря среднему чеку.

Происшествия В СКР назвали основную причину смерти пассажиров сгоревшего SSJ-100 Большинство пассажиров разбившегося в московском аэропорту «Шереметьево» самолета Sukhoi Superjet 100 погибли от огня и отравления продуктами горения, сообщает 17 октября «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Главного управления криминалистики СКР Зигмунда Ложиса.

Спорт Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.

Футбол Тедеско высказался о травмах игроков «Спартака» Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал количество травм у игроков команды.

Авто Volvo XC40 Recharge: первый электромобиль марки До 100 км / ч первый электрический Volvo может разогнаться за 4,9 с: это самая динамичная версия в семействе XC40.

Политика Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР После встречи пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.

Происшествия На Сахалине школьники избили одноклассницу из-за «домашки» Ученица четвертого класса школы №2 Поронайска оказалась на больничной койке после избиения одноклассниками, сообщило агентство "Интерфакс".

Единоборства Американский боксер Патрик Дэй скончался после нокаута Патрик Дэй, боксер из США, впал в кому, после того как его отправил в нокаут американский спортсмен Чарльз Конвелл.

Шоу-бизнес Муж Лолиты Милявской подал в суд на развод Московский суд зарегистрировал исковое заявление мужа 55-летней певицы Лолиты Милявской, 44-летнего фитнес-тренера Дмитрия Иванова, о расторжении брака.

Шоу-бизнес Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.

Общество S7 разрешили летать в Грузию при возобновлении авиасообщения S7 сможет осуществлять рейсы Москва—Кутаиси семь раз в неделю. Россия приостановила авиасообщение с Грузией 8 июля.