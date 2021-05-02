Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Венесуэла начнет выплачивать пособия в криптовалюте петро

Правительство Венесуэлы перейдет на выплату социальных пособий в собственной криптовалюте петро, заявил президент Николас Мадуро. Это решение направлено на борьбу с гиперинфляцией, которая в 2020 году, по данным ЦБ, составила в стране 2959,8%.В источнике
News.ru
Экономика сегодня
ФАН
ПРАЙМ
RuNews24.ru
Ruposters.ru
Газета.Ru

С чего всё началось

Венесуэла будет выплачивать социальные пособия в криптовалюте

Правительство Венесуэлы решило для борьбы с инфляцией перейти на выплату социальных пособий в национальной криптовалюте Петро, заявил президент Николас Мадуро.
ПРАЙМвчера в 22:11

Подробнее о событии

Венесуэла начнет выплачивать пособия в криптовалюте петро

РБКвчера в 04:42

Жители Венесуэлы начнут получать социальные пособия в криптовалюте петро

ФАНвчера в 06:10

Венесуэла перейдет на выплату социальных пособий в криптовалюте

Экономика сегоднявчера в 05:53

Венесуэла будет выплачивать соцпособия в криптовалюте Петро

Газета.Ruвчера в 16:42

Венесуэла будет выплачивать социальные пособия в криптовалюте

ПРАЙМвчера в 22:11

Венесуэла будет выплачивать социальные пособия в криптовалюте петро

Коммерсантъвчера в 20:32

Венесуэла переведёт социальные выплаты на свою криптовалюту Petro

News.ruвчера в 20:13
Интересное

Средний размер автокредита в России достиг исторического максимума

В НБКИ отметили, что в марте самый большой средний размер выданных автокредитов в российских регионах был отмечен в Москве (1,539 миллиона рублей), Московской области (1,279 миллиона рублей), Санкт-Петербурге (1,226 миллиона рублей), Краснодарском крае (1,132 миллиона рублей), а также в Ленинградской области (1,113 миллиона рублей).
ПРАЙМ30 апреля в 04:29

Захарова заявила, что Британия обвиняет Россию в собственных грехах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова процитировала Антония Великого в ответ на заявление главы МИД Великобритании Доминика Рааба о возможности создания в Группе семи (G7) механизма по борьбе с якобы распространяемой Россией дезинформацией и указала, что британцы обвиняют Россию в своих же грехах.
ТАССвчера в 11:37