Правительство Венесуэлы перейдет на выплату социальных пособий в собственной криптовалюте петро, заявил президент Николас Мадуро. Это решение направлено на борьбу с гиперинфляцией, которая в 2020 году, по данным ЦБ, составила в стране 2959,8%.

С чего всё началось Венесуэла будет выплачивать социальные пособия в криптовалюте Правительство Венесуэлы решило для борьбы с инфляцией перейти на выплату социальных пособий в национальной криптовалюте Петро, заявил президент Николас Мадуро. ПРАЙМ вчера в 22:11