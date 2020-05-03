Политика
ИнтерфаксВенесуэла объявила о предотвращении атаки наемников с моря
По данным властей, восемь наемников убиты, еще двое взяты в плен. Глава социалистической партии Диоскадо Кабелло заявил, что на допросе нападавшие признались, что работали по заказу США и Колумбии, чтобы свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро. США и Колумбия отрицают эти обвинения.
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Власти Колумбии прокомментировали обвинение Венесуэлы в попытке морского вторжения
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:46, Ашберн
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РБК 01:55
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