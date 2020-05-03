По данным властей, восемь наемников убиты, еще двое взяты в плен. Глава социалистической партии Диоскадо Кабелло заявил, что на допросе нападавшие признались, что работали по заказу США и Колумбии, чтобы свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро. США и Колумбия отрицают эти обвинения.

Венесуэла объявила о предотвращении атаки наемников с моря

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