Политика
ИнтерфаксВенесуэла объявила о предотвращении атаки наемников с моря
По данным властей, восемь наемников убиты, еще двое взяты в плен. Глава социалистической партии Диоскадо Кабелло заявил, что на допросе нападавшие признались, что работали по заказу США и Колумбии, чтобы свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро. США и Колумбия отрицают эти обвинения.
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Власти Колумбии прокомментировали обвинение Венесуэлы в попытке морского вторжения
Московский Комсомолецвчера в 19:24
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:14, Ашберн
Происшествия
Девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв диагноз «коронавирус»
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолётом в Нижневартовск, скрыв подтверждённое у неё заражение коронавирусной инфекцией.
RT на русском 02:16
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая
Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Общество
В России ряд ограничений сохранится до появления вакцины от COVID-19
Москва, 4 мая 2020, 09:56 — REGNUM Некоторые ограничительные меры, которые были введены в России на фоне пандемии коронавирусной инфекции, сохранятся до тех пор, пока в не будет найдено эффективное лекарство или вакцина от COVID-19.
REGNUM 02:56
Общество
В Москве от коронавируса вылечились еще 544 человека
В Москве вылечились от коронавируса уже 7 573 человека сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Интерфакс 02:54
Общество
Россиянам пообещали аномально теплую неделю
Аномально-теплая погода в течение недели установится в Центральном регионе России, Сибири и на Урале, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Российская газета 01:11
Политика
Лукашенко заявил, что парад Победы в Белоруссии отменять не будут
Что важно знать:По официальным данным Минздрава Белоруссии за 3 мая, в стране коронавирусом заразились 16705 человек.
Snob.ru вчера в 07:01
Общество
В Удмуртии выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом
Напомним, за 3 мая в Удмуртии выявили 43 новых случая заражения коронавирусом.
Udm-Info 01:24
Происшествия
Заблудившихся на Колыме туристов наказали за нарушение самоизоляции
В отношении группы туристов, которая заблудилась в Магаданской области, составлены административные протоколы за нарушение режима самоизоляции.
Известия 00:19
Общество
Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии
Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru вчера в 15:47
Политика
Парасюк признал, что активисты «майдана» вели стрельбу по милиционерам
Киев, 4 мая 2020, 08:47 — REGNUM Участники акций протеста в центре Киева вели огонь по сотрудникам правоохранительных органов 20 февраля 2014 года, заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Парасюк в интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое опубликовано на его youtube-канале.
REGNUM 01:47
Общество
Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса
«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна».
REGNUM 02:30
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России
Главврач больницы в Коммунарке, которая принимает на лечение только заболевших коронавирусом, Денис Проценко считает, что развитие ситуации с коронавирусом в России вряд ли пойдет по итальянскому сценарию.
Газета.Ru вчера в 13:20
Политика
Китай обвинили в сокрытии информации об опасности коронавируса
Спецслужбы США приводят данные о том, что Китай увеличил импорт и сократил экспорт медицинских товаров, однако пытался скрыть это, отрицая наличие экспортных ограничений и задерживая предоставление своих торговых данных.
BFM.ru 01:50
Общество
В Москве за сутки умерли 35 пациентов с коронавирусом
Еще 35 пациентов с пневмонией и положительным результатом на коронавирус скончались в Москве, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.
РИА Новости вчера в 16:02
Армия и оружие
В США Россию подозревают в создании противоспутникового оружия
Военное дело вчера в 02:21
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 01 мая в 09:03
Экономика
«Ростех» зафиксировал наценки на материалы для СИЗ в РФ до 500%
В период пандемии коронавирусной инфекции наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигают 500% в рамках ажиотажного спроса в России.
Известия вчера в 09:16
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Стало известно, что Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) отклонит заявку оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG на освобождение от требований обновленной газовой директивы Евросоюза.
Деловое.ТВ 01 мая в 11:16
Здоровье
Лукашенко считает, что в Беларуси сдерживают коронавирус
В интервью БЕЛТА Лукашенко заявил, что в Беларуси сдерживают заболеваемость COVID-19.
ProstoProSport вчера в 13:29
Общество
Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая
Попова отметила, что решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемической ситуации.
РБК вчера в 08:07
Политика
ЦИК Казахстана прекратил депутатские полномочия Дариги Назарбаевой
Центризбирком Казахстана прекратил полномочия депутата сената Дариги Назарбаевой - дочери экс-президента Нурсултана Назарбаева, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.
Газета.Ru 00:53
Происшествия
За сутки в Новосибирской области выявили 61 пациента с коронавирусом
По информации оперштаба на 10:00, понедельника, 4 мая, за минувшие сутки коронавирусная инфекция была подтверждена еще у 61 человека в Новосибирской области.
Kursk.com 01:24
Здоровье
Названы самые вредные привычки россиян в период самоизоляции
Врач-иммунолог Анатолий Устющев включил в список вредных привычек долгое сидение за компьютером.
Lenta.ru 00:03
Шоу-бизнес
В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина
Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста.
Uznayvse.ru вчера в 06:20
Наука
В Японии нашли новую возможность лечения шизофрении
Японские ученые сделали открытие, которое способно помочь в лечении шизофрении.
Деловое.ТВ 02 мая в 11:27
Общество
В Башкирию вернулись 200 вахтовиков с Чаяндинского месторождения
Сегодня с Чаяндинского месторождения в Якутии авиакомпания «Якутия» двумя спецрейсами вывезла вахтовиков, сообщает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.
ProUfu.ru вчера в 12:41