Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВенесуэла отвергла предложения США о создании временного правительства

МИД Венесуэлы раскритиковал и отверг предложение госсекретаря США Майка Помпео создать в стране временное правительство и провести выборы ради последующей отмены санкций, следует из заявления главы ведомства Хорхе Арреасы.
Читать в источнике
Комментировать115
с чего всё началось
«Боливарианское правительство настаивает, что не принимает и не примет никогда никакой опеки, ни от одного иностранного правительства», - написал глава венесуэльского МИДа в своем Twitter
.
ТК Звездавчера в 17:25

Подробнее о событии

МИД Кубы: США должны снять санкции с Венесуэлы без предварительных условий

ТАССвчера в 16:51

Венесуэла выступила против создания временного правительства в стране

Известиявчера в 15:59

В МИД Венесуэлы отреагировали на предложение Помпео по санкциям

RT на русскомвчера в 15:42

Венесуэла выступила против предложения США по временному правительству

Московский Комсомолецвчера в 15:22

Венесуэла отвергла план США для решения кризиса

Lenta.ruвчера в 16:48

Венесуэла отвергла предложенный США план внутриполитического урегулирования

News.ruвчера в 15:44

Венесуэла отвергла предложения США о создании временного правительства

РИА Новостивчера в 15:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено вчера в 23:49, Ашберн
Кино

Актер из «Звездных войн» скончался с коронавирусом в Британии

Народные новости вчера в 21:56
Происшествия

СМИ предрекли отставку главы МЧС Липецкой области

В пресс-службе регионального ведомства, в свою очередь, заявили, что сведений об отставке руководителя у них нет.
Обозреватель Врн вчера в 14:03
Энергетика

Сделка ОПЕК+ по сокращению поставок нефти прекратила действие

В среду, 1 апреля, истек срок сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+, которую страны ОПЕК, Россия и еще несколько добывающих нефть государств заключили в конце 2016 года.
РБК вчера в 17:00
Общество

Коронавирус в Омской области: ситуация ухудшается

Омск, 1 апреля 2020, 06:35 — REGNUM В Омской области ухудшилась ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.
REGNUM вчера в 23:35
Экономика

Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19

С 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы.
Российская газета 29 марта в 22:00
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости вчера в 09:06
Армия и оружие

Первый военнослужащий США скончался от коронавируса

News.ru вчера в 01:13
Общество

Из Индии вывезли более тысячи россиян

Более тысячи россиян вывезены из Индии четырьмя самолетами российских авиакомпаний с 22 марта, сообщил российским журналистам посол России в Индии Николай Кудашев.
РИА Новости вчера в 22:00
Общество

В Ростовской области власти ввели режим самоизоляции

Голубев отметил, что это касается всех, независимо от возраста, сообщает пресс-служба областной администрации.
RuNews24.ru вчера в 01:55
Общество

Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин

В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
АиФ Краснодар вчера в 10:40
Общество

Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией

Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
BFM.ru вчера в 19:26
Общество

Госдума утвердила штрафы для граждан за нарушение карантина

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли законопроект, согласно которому нарушение режима самоизоляции карается штрафом.
Metaratings вчера в 05:33
Общество

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
ТАСС вчера в 16:24
Общество

Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
RT на русском вчера в 11:25
Наука

В России разработали способ уничтожения коронавируса

Москва, 1 апреля 2020, 05:42 — REGNUM Способ эффективного подавления бактерий, грибков и вирусов, который может стать новым средством борьбы с коронавирусом, разработали специалисты московского инновационного центра «Сколково», сообщают «Известия».
REGNUM вчера в 22:42
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Экономика

СМИ сообщили об отказе Xerox приобрести компанию HP

Корпорация Xerox Holdings, производящая копировальные аппараты, отказалась от намерения приобрести компанию по производству компьютеров и принтеров HP Inc. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, а также телеканал CNBC со ссылкой на заявление компании.
РБК вчера в 22:35
Футбол

Ван Дейк назвал Месси самым сложным соперником

Спорт-Экспресс вчера в 16:43
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости 30 марта в 16:49
Общество

В Москве вводят режим самоизоляции для всех жителей

Для жителей Москвы вводится режим самоизоляции независимо от их возраста. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 29 марта в 16:29
Политика

Лолита ответила на вопрос Гордона о принадлежности Крыма

Исполнительница Лолита Милявская озвучила свою позицию о принадлежности Крыма.
ФАН вчера в 18:55
Финансы

Доллар снова подорожает: дешевая нефть утопит рубль

Курс рубля практически напрямую зависит от цен на нефть, а они снижаются на фоне пандемии вируса и падения мирового производства, рассказал Николай Клёнов, финансовый аналитик инвестиционной компании Raison Asset Management.
Утро.ru вчера в 03:46
Здоровье

В Октябрьском районе ЕАО ввели карантин из-за коронавируса

На территории Октябрьского района ЕАО объявлен карантин из-за трех случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Российская газета вчера в 21:55
Происшествия

Двух свердловчан накажут за выгул собак во время самоизоляции

Российская газета вчера в 11:07
Политика

Трамп предупредил американцев об «очень трудных» двух неделях

Жителей США ждут «очень трудные две недели» из-за распространения коронавируса, сказал президент Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNN.
РБК вчера в 20:04
Хоккей

Боб Хартли: «Когда проиграли третий матч — я понял, что это будет стоить нам серии»

Главный тренер омского хоккейного «Авангарда» дал большое интервью газете «Спорт-Экспресс» об итогах сезона, где ответил и на вопросы о проигранной серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым».
БК55 29 марта в 21:54
Здоровье

Объяснен рост числа молодежи с коронавирусом

Увеличение числа инфицированных среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей России.
Московский Комсомолец вчера в 02:37
Здоровье

Губернатор Виктор Томенко обратился к жителям Алтайского края

Глава региона призвал земляков проявить терпение и оставаться дома во время режима самоизоляции Губернатор Алтайского края Виктор Томенко записал видеообращение к жителям региона в связи с введением режима всеобщей самоизоляции.
АМИТЕЛ вчера в 07:59
Общество

Эксперт рассказал, когда можно будет ослабить режим самоизоляции из-за коронавируса

Решение об ослаблении режима самоизоляции, введенного во многих регионах РФ из-за коронавируса принимается на уровне органов власти, если число заболевших перестает нарастать, и в течение нескольких дней будет зафиксирована стабилизация количества новых случаев.
ТАСС вчера в 23:28
Армия и оружие

Украина: врачи взывают о помощи, генералы СБУ крышуют кровавый бизнес

Врачи и медсестры уходят в отпуск за свой счет.
Вести.Ru вчера в 18:49
Как работают Яндекс.Новости?
Переворот в ВенесуэлеБольше новостей по теме
Главное