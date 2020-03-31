Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВенесуэла отвергла предложения США о создании временного правительства

МИД Венесуэлы раскритиковал и отверг предложение госсекретаря США Майка Помпео создать в стране временное правительство и провести выборы ради последующей отмены санкций, следует из заявления главы ведомства Хорхе Арреасы.
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с чего всё началось
«Боливарианское правительство настаивает, что не принимает и не примет никогда никакой опеки, ни от одного иностранного правительства», - написал глава венесуэльского МИДа в своем Twitter
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ТК Звезда17:25

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Венесуэла отвергла план США для решения кризиса

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Венесуэла выступила против создания временного правительства в стране

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Венесуэла отвергла предложения США о создании временного правительства

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Венесуэла выступила против предложения США по временному правительству

Московский Комсомолец15:22

МИД Кубы: США должны снять санкции с Венесуэлы без предварительных условий

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Венесуэла отвергла предложенный США план внутриполитического урегулирования

News.ru15:44

В МИД Венесуэлы отреагировали на предложение Помпео по санкциям

RT на русском15:42
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Общество

В России зафиксировали 500 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтвердили 500 новых случаев коронавируса в 24 регионах. Больше всего заболевших в Москве — 387.
Кубань 24 05:09
Происшествия

У сотрудника «Норникеля» выявили коронавирус

В компании «Норникель» Владимира Потанина зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа.
РБК 14:51
Общество

770 человек умерли за сутки в США от коронавируса

Вашингтон, 1 апреля 2020, 01:18 — REGNUM Не менее 770 человек в США умерли за сутки от заболевания коронавирусной инфекцией, передает телеканал CNN.
REGNUM 18:18
Общество

Министр здравоохранения Самарской области уходит в отставку

На посту министра здравоохранения Самарской области в октябре 2018 года Ратманов сменил Геннадия Гридасова, занимавшего эту должность восемь лет.
Vademecum 06:58
Общество

Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина

Государственная дума в трех чтениях приняла закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы эпидемии.
Коммерсантъ 03:33
Здоровье

Сахалинский бизнесмен подарит островной области 1,5 миллиона масок

Один из известных в Сахалинской области предпринимателей выкупит 1,5 миллиона защитных масок в Китае в качестве спонсорской помощи; средства защиты поступят в область в течение 10 дней, 31 марта сообщил в ходе прямого включения губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
ИА Красная Весна 09:29
Кино

Райан Гослинг сыграет главную роль в новой экранизации Энди Вейера

Народные новости 29 марта в 09:51
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости 09:06
Гаджеты

Huawei выпустила новую прошивку EMUI 10.1 для 30 своих смартфонов

Компания Huawei официально представила новую прошивку EMUI 10.1 для своих смартфонов. Об этом сообщается на сайте компании.
МонаВиста вчера в 08:13
Общество

Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
RT на русском 11:25
Происшествия

Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов

В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.
Московский Комсомолец 01:40
Энергетика

«Газпром» ответил на заявление Польши о победе над ним

После заявления Польши о победе над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по делу о пересмотре цен на газ российская компания подтвердила, что еще 13 марта получила соответствующее судебное решение, передает РИА Новости.
Lenta.ru 02:00
Экономика

Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 04:24
Экономика

Что изменится в российских законах в апреле 2020 года

1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.
РБК 17:00
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru 13:17
Армия и оружие

COVID-19 поразил экипаж американского авианосца

В США капитан авианосца "Теодор Рузвельт", на борту которого обнаружили коронавирус, просит разрешения для экипажа сойти на берег.
Вести.Ru 17:29
Общество

Компания Lamborghini начнет выпускать медицинские маски

Mockva.ru 12:28
Политика

Аваков не исключил продления карантина на Украине до конца мая

Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что в стране возможно продление карантина в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19 до конца мая.
Газета.Ru 15:53
Общество

Москвичам объяснили, кто сможет получить выплаты по безработице

Компенсационные выплаты для признанных безработными подготовят только для тех горожан, кто в 2020 году отработал не менее 60 дней.
Москва 24 12:50
Общество

В Минобрнауки назвали сроки подачи документов в вузы

Абитуриенты смогут подать документы в вузы на бюджетные места до 10 августа. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков 31 марта.
Известия 12:44
Общество

Москвичам разрешили водить машины во время всеобщего режима изоляции

Москвичам разрешили водить машины во время введенного в столице всеобщего режима изоляции.
Lenta.ru 29 марта в 20:21
Кино

Дуэйн Джонсон подтвердил, что уже работает над сиквелом «Хоббса и Шоу»

Дуэйн Джонсон, американский актер, рестлер, музыкант и обладатель множества других талантов, сделал заявление относительно продолжения прошлогодней киноленты "Форсаж: Хоббс и Шоу".
Российская газета 03:50
Здоровье

Ведомству Скворцовой привезут 79 аппаратов ИВЛ

Минпромторг должен обеспечить поставку Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), которое возглавляет сейчас экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова, 79 аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 10 эстракорпоральных мембранных оксигенаций (ЭКМО).
Росбалт 07:55
Общество

Минюст предложил приостановить браки и разводы из-за коронавируса

Минюст предложил приостановить заключение и расторжение браков из-за пандемии коронавируса.
РЕН ТВ 04:53
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ 05:18
Общество

Госдума приняла закон о повышении больничных до уровня МРОТ

Госдума приняла правительственный закон о повышении пособий по временной нетрудоспособности до уровня минимального размера оплаты труда.
РИА Новости 04:27
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service 06:44
Происшествия

В Новосибирске в ДТП погиб тележурналист Антон Лучанский

В Новосибирске в результате ДТП погиб тележурналист Антон Лучанский. Об этом сообщает телекомпания «Вести Новосибирск».
RT на русском 01:24
Здоровье

В Якутии появятся лаборатории для исследования на коронавирус

В городах Якутии планируют создать дополнительные лаборатории для исследования анализов на коронавирусную инфекцию.
ИА ЯСИА 07:17
Энергетика

Российские месторождения нефти оказались под угрозой остановки

Часть российских месторождений нефти оказалась под угрозой закрытия из-за нехватки хранилищ топлива, рассказал в интервью Bloomberg стратег инвестбанка Goldman Sachs Джефф Карри.
Lenta.ru 13:52
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