Коронавирус
РИА НовостиВенесуэла отвергла предложения США о создании временного правительства
МИД Венесуэлы раскритиковал и отверг предложение госсекретаря США Майка Помпео создать в стране временное правительство и провести выборы ради последующей отмены санкций, следует из заявления главы ведомства Хорхе Арреасы.
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с чего всё началось
«Боливарианское правительство настаивает, что не принимает и не примет никогда никакой опеки, ни от одного иностранного правительства», - написал глава венесуэльского МИДа в своем Twitter.ТК Звезда17:25
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Общество
В России зафиксировали 500 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтвердили 500 новых случаев коронавируса в 24 регионах. Больше всего заболевших в Москве — 387.
Происшествия
У сотрудника «Норникеля» выявили коронавирус
В компании «Норникель» Владимира Потанина зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа.
Общество
770 человек умерли за сутки в США от коронавируса
Вашингтон, 1 апреля 2020, 01:18 — REGNUM Не менее 770 человек в США умерли за сутки от заболевания коронавирусной инфекцией, передает телеканал CNN.
Общество
Министр здравоохранения Самарской области уходит в отставку
На посту министра здравоохранения Самарской области в октябре 2018 года Ратманов сменил Геннадия Гридасова, занимавшего эту должность восемь лет.
Общество
Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина
Государственная дума в трех чтениях приняла закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы эпидемии.
Здоровье
Сахалинский бизнесмен подарит островной области 1,5 миллиона масок
Один из известных в Сахалинской области предпринимателей выкупит 1,5 миллиона защитных масок в Китае в качестве спонсорской помощи; средства защиты поступят в область в течение 10 дней, 31 марта сообщил в ходе прямого включения губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Кино
Райан Гослинг сыграет главную роль в новой экранизации Энди Вейера
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Гаджеты
Huawei выпустила новую прошивку EMUI 10.1 для 30 своих смартфонов
Компания Huawei официально представила новую прошивку EMUI 10.1 для своих смартфонов. Об этом сообщается на сайте компании.
Общество
Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
Происшествия
Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов
В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.
Энергетика
«Газпром» ответил на заявление Польши о победе над ним
После заявления Польши о победе над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по делу о пересмотре цен на газ российская компания подтвердила, что еще 13 марта получила соответствующее судебное решение, передает РИА Новости.
Экономика
Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам
Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Экономика
Что изменится в российских законах в апреле 2020 года
1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Армия и оружие
COVID-19 поразил экипаж американского авианосца
В США капитан авианосца "Теодор Рузвельт", на борту которого обнаружили коронавирус, просит разрешения для экипажа сойти на берег.
Политика
Аваков не исключил продления карантина на Украине до конца мая
Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что в стране возможно продление карантина в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19 до конца мая.
Общество
Москвичам объяснили, кто сможет получить выплаты по безработице
Компенсационные выплаты для признанных безработными подготовят только для тех горожан, кто в 2020 году отработал не менее 60 дней.
Общество
В Минобрнауки назвали сроки подачи документов в вузы
Абитуриенты смогут подать документы в вузы на бюджетные места до 10 августа. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков 31 марта.
Общество
Москвичам разрешили водить машины во время всеобщего режима изоляции
Москвичам разрешили водить машины во время введенного в столице всеобщего режима изоляции.
Кино
Дуэйн Джонсон подтвердил, что уже работает над сиквелом «Хоббса и Шоу»
Дуэйн Джонсон, американский актер, рестлер, музыкант и обладатель множества других талантов, сделал заявление относительно продолжения прошлогодней киноленты "Форсаж: Хоббс и Шоу".
Здоровье
Ведомству Скворцовой привезут 79 аппаратов ИВЛ
Минпромторг должен обеспечить поставку Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), которое возглавляет сейчас экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова, 79 аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 10 эстракорпоральных мембранных оксигенаций (ЭКМО).
Общество
Минюст предложил приостановить браки и разводы из-за коронавируса
Минюст предложил приостановить заключение и расторжение браков из-за пандемии коронавируса.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Общество
Госдума приняла закон о повышении больничных до уровня МРОТ
Госдума приняла правительственный закон о повышении пособий по временной нетрудоспособности до уровня минимального размера оплаты труда.
Здоровье
Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Происшествия
В Новосибирске в ДТП погиб тележурналист Антон Лучанский
В Новосибирске в результате ДТП погиб тележурналист Антон Лучанский. Об этом сообщает телекомпания «Вести Новосибирск».
Здоровье
В Якутии появятся лаборатории для исследования на коронавирус
В городах Якутии планируют создать дополнительные лаборатории для исследования анализов на коронавирусную инфекцию.
Энергетика
Российские месторождения нефти оказались под угрозой остановки
Часть российских месторождений нефти оказалась под угрозой закрытия из-за нехватки хранилищ топлива, рассказал в интервью Bloomberg стратег инвестбанка Goldman Sachs Джефф Карри.