Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВенесуэла отвергла предложения США о создании временного правительства

МИД Венесуэлы раскритиковал и отверг предложение госсекретаря США Майка Помпео создать в стране временное правительство и провести выборы ради последующей отмены санкций, следует из заявления главы ведомства Хорхе Арреасы.
Читать в источнике
Комментировать117
с чего всё началось
«Боливарианское правительство настаивает, что не принимает и не примет никогда никакой опеки, ни от одного иностранного правительства», - написал глава венесуэльского МИДа в своем Twitter
.
ТК Звезда17:25

Подробнее о событии

Венесуэла отвергла план США для решения кризиса

Lenta.ru16:48

Венесуэла выступила против создания временного правительства в стране

Известия15:59

Венесуэла отвергла предложения США о создании временного правительства

РИА Новости15:43

Венесуэла выступила против предложения США по временному правительству

Московский Комсомолец15:22

МИД Кубы: США должны снять санкции с Венесуэлы без предварительных условий

ТАСС16:51

Венесуэла отвергла предложенный США план внутриполитического урегулирования

News.ru15:44

В МИД Венесуэлы отреагировали на предложение Помпео по санкциям

RT на русском15:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 22:21, Ашберн
Происшествия

В американском штате Айдахо зафиксировано мощное землетрясение

Геологическая служба США сообщает, что в расположенном на северо-западе Соединенных Штатов штате Айдахо произошло землетрясение магнитудой 6,5. Подземные толчки были зафиксированы в 126 километрах от столицы штата города Бойсе в 23.52 по местному времени, их очаг залегал на глубине 10 километров.
Вести.Ru 20:34
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости 09:06
Здоровье

Ведомству Скворцовой привезут 79 аппаратов ИВЛ

Минпромторг должен обеспечить поставку Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), которое возглавляет сейчас экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова, 79 аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 10 эстракорпоральных мембранных оксигенаций (ЭКМО).
Росбалт 07:55
Происшествия

В Новосибирске из-за коронавируса госпитализировано 16 детей

Госпитализировано всего 16 детей, недавно вернувшихся в РФ.
REGNUM вчера в 00:13
Политика

Самолет ВКС России с медицинским оборудованием вылетел в США

Российский военный самолет вылетел с подмосковного аэродрома "Чкаловский" в США, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Газета.Ru 21:38
Технологии

Huawei хочет вернуть сервисы Google на свои смартфоны

Власти запретили местным компаниям сотрудничество с китайской Huawei, в связи с чем последняя не имеет права предустанавливать сервисы Google в свои новых смартфонах.
Astera вчера в 06:50
Общество

В Карелии ограничили продажу алкоголя

Ранее стопкоронавирус.рф сообщил, что режим самоизоляции из-за коронавируса введён уже в 51 регионе России.
RT на русском 20:15
Происшествия

24 школьника в Хакасии попали в больницу с ожогами лица и глаз

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, все они попали в больницу с ожогами глаз и лица.
REGNUM 06:26
Общество

Госдума утвердила штрафы для нарушителей карантина

Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект, предполагающий введение административного наказания для нарушителей карантина.
Эксперт Северо-Запад 04:29
Общество

В Кузбассе тоже ввели режим полной самоизоляции

Сергей Цивилев обратил внимание сограждан на важность соблюдения всеми режима полной самоизоляции для того, чтобы остановить коронавирус и уберечь людей из группы риска от инфицирования.
Байкал24 17:20
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева рассказала о результате теста на коронавирус

StarHit.ru 12:00
Общество

В Самарской области ввели режим обязательной самоизоляции

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление о введении дополнительных ограничительных мер в регионе, подобно тем, которые ранее были введены в Москве и других регионах России.
Дождь 12:41
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru 13:17
Политика

Трамп предупредил американцев об «очень трудных» двух неделях

Жителей США ждут «очень трудные две недели» из-за распространения коронавируса, сказал президент Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNN.
РБК 20:04
Политика

Трамп предложил выделить еще $2 трлн на восстановление инфраструктуры

Президент США Дональд Трамп предложил выделить $2 трлн для восстановления инфраструктуры в условиях пандемии коронавируса, сообщает FoxNews.
Газета.Ru 13:24
Общество

Большинство россиян оказались без сбережений в кризис

Согласно результатам социологического исследования, проведенного научно-техническим центром "Перспектива" по заказу страховой компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие", две трети россиян не имеют сбережений, которые бы позволили им пережить экономический кризис, передает РБК.
Инфорос 04:00
Общество

В России за сутки выявлено 500 случаев заражения коронавирусом

Как сообщает «РИА Новости», за последние сутки на территории Российской Федерации выявлено 500 случаев коронавирусной инфекции.
Мой Брянск 05:12
Финансы

Эксперты оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса

Прогнозы потерь Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.
РБК 17:09
Общество

Белый дом оценил возможное число погибших от коронавируса в США

Число жертв коронавируса в США может составить от 100 тысяч человек при благоприятном и до 2,2 миллиона человек при неблагоприятном сценарии, следует из экспертных материалов, обнародованных во вторник пресс-службой Белого дома.
РИА Новости 21:23
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют теплый апрель без сильных аномалий

Выше нормы температура ожидается в Поволжье, в Уральском федеральном округе, в Западной Сибири, в Средней Сибири, на Чукотке и в Приморье.
РИА Новости 20:31
Армия и оружие

National Interest: коронавирус открывает путь для сделки США с Россией

Расширение экономических связей США с Россией в посткоронавирусном мире позволит "вновь открыть для себя прелести глобализации" и уравновесить новую мощь Китая, по мнению профессора Военно-морского колледжа США Лайла Дж. Голдштейна, автора статьи, 30 марта опубликованной на сайте National Interest.
ИА Красная Весна вчера в 01:17
Общество

В Пермском крае режим полной самоизоляции вводится со 2 апреля

По оценке краевого Минтербезопасности, режим самоизоляции сократит скорость распространения коронавируса вдвое.
ФедералПресс 10:14
Экономика

Что изменится в российских законах в апреле 2020 года

1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.
РБК 17:00
Общество

Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией

Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
BFM.ru 19:26
Здоровье

Врач заявила об отсутствии пользы алкоголя в борьбе с коронавирусом

Врач-нарколог Анастасия Игнатова заявила об отсутствии пользы алкоголя в борьбе с коронавирусом.
RT на русском 10:03
Киберспорт

Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ

Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ в Steam. Игру можно приобрести со скидкой – 1529 рублей вместо 1699 рублей.
Cyber.sports.ru вчера в 10:40
Общество

Абитуриенты смогут подать документы на бюджетные места до 10 августа

Абитуриенты смогут подать документы на поступление на бюджетные места в вузы до 10 августа.
РБК 13:34
Общество

В Приморье из-за коронавируса запретили ходить в лес

Владивосток, 1 апреля 2020, 04:17 — REGNUM В связи с усилением мер по противодействию эпидемии коронавируса и пожароопасным сезоном жителям Приморья запретят посещать леса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 21:17
Общество

Режим самоизоляции ввели на территории Иркутской области

Если ввести режим полной изоляции, может, тогда станет лучше.
Вести Иркутск 08:01
Экономика

«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету

Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.
ТАСС вчера в 19:25
Как работают Яндекс.Новости?
Переворот в ВенесуэлеБольше новостей по теме
Главное