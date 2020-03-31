Коронавирус
РИА НовостиВенесуэла отвергла предложения США о создании временного правительства
МИД Венесуэлы раскритиковал и отверг предложение госсекретаря США Майка Помпео создать в стране временное правительство и провести выборы ради последующей отмены санкций, следует из заявления главы ведомства Хорхе Арреасы.
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с чего всё началось
«Боливарианское правительство настаивает, что не принимает и не примет никогда никакой опеки, ни от одного иностранного правительства», - написал глава венесуэльского МИДа в своем Twitter.ТК Звезда17:25
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Происшествия
В американском штате Айдахо зафиксировано мощное землетрясение
Геологическая служба США сообщает, что в расположенном на северо-западе Соединенных Штатов штате Айдахо произошло землетрясение магнитудой 6,5. Подземные толчки были зафиксированы в 126 километрах от столицы штата города Бойсе в 23.52 по местному времени, их очаг залегал на глубине 10 километров.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Здоровье
Ведомству Скворцовой привезут 79 аппаратов ИВЛ
Минпромторг должен обеспечить поставку Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), которое возглавляет сейчас экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова, 79 аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 10 эстракорпоральных мембранных оксигенаций (ЭКМО).
Происшествия
В Новосибирске из-за коронавируса госпитализировано 16 детей
Госпитализировано всего 16 детей, недавно вернувшихся в РФ.
Политика
Самолет ВКС России с медицинским оборудованием вылетел в США
Российский военный самолет вылетел с подмосковного аэродрома "Чкаловский" в США, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Технологии
Huawei хочет вернуть сервисы Google на свои смартфоны
Власти запретили местным компаниям сотрудничество с китайской Huawei, в связи с чем последняя не имеет права предустанавливать сервисы Google в свои новых смартфонах.
Общество
В Карелии ограничили продажу алкоголя
Ранее стопкоронавирус.рф сообщил, что режим самоизоляции из-за коронавируса введён уже в 51 регионе России.
Происшествия
24 школьника в Хакасии попали в больницу с ожогами лица и глаз
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, все они попали в больницу с ожогами глаз и лица.
Общество
Госдума утвердила штрафы для нарушителей карантина
Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект, предполагающий введение административного наказания для нарушителей карантина.
Общество
В Кузбассе тоже ввели режим полной самоизоляции
Сергей Цивилев обратил внимание сограждан на важность соблюдения всеми режима полной самоизоляции для того, чтобы остановить коронавирус и уберечь людей из группы риска от инфицирования.
Общество
В Самарской области ввели режим обязательной самоизоляции
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление о введении дополнительных ограничительных мер в регионе, подобно тем, которые ранее были введены в Москве и других регионах России.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Политика
Трамп предупредил американцев об «очень трудных» двух неделях
Жителей США ждут «очень трудные две недели» из-за распространения коронавируса, сказал президент Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNN.
Политика
Трамп предложил выделить еще $2 трлн на восстановление инфраструктуры
Президент США Дональд Трамп предложил выделить $2 трлн для восстановления инфраструктуры в условиях пандемии коронавируса, сообщает FoxNews.
Общество
Большинство россиян оказались без сбережений в кризис
Согласно результатам социологического исследования, проведенного научно-техническим центром "Перспектива" по заказу страховой компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие", две трети россиян не имеют сбережений, которые бы позволили им пережить экономический кризис, передает РБК.
Общество
В России за сутки выявлено 500 случаев заражения коронавирусом
Как сообщает «РИА Новости», за последние сутки на территории Российской Федерации выявлено 500 случаев коронавирусной инфекции.
Финансы
Эксперты оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса
Прогнозы потерь Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.
Общество
Белый дом оценил возможное число погибших от коронавируса в США
Число жертв коронавируса в США может составить от 100 тысяч человек при благоприятном и до 2,2 миллиона человек при неблагоприятном сценарии, следует из экспертных материалов, обнародованных во вторник пресс-службой Белого дома.
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют теплый апрель без сильных аномалий
Выше нормы температура ожидается в Поволжье, в Уральском федеральном округе, в Западной Сибири, в Средней Сибири, на Чукотке и в Приморье.
Армия и оружие
National Interest: коронавирус открывает путь для сделки США с Россией
Расширение экономических связей США с Россией в посткоронавирусном мире позволит "вновь открыть для себя прелести глобализации" и уравновесить новую мощь Китая, по мнению профессора Военно-морского колледжа США Лайла Дж. Голдштейна, автора статьи, 30 марта опубликованной на сайте National Interest.
Общество
В Пермском крае режим полной самоизоляции вводится со 2 апреля
По оценке краевого Минтербезопасности, режим самоизоляции сократит скорость распространения коронавируса вдвое.
Экономика
Что изменится в российских законах в апреле 2020 года
1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.
Общество
Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией
Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
Здоровье
Врач заявила об отсутствии пользы алкоголя в борьбе с коронавирусом
Врач-нарколог Анастасия Игнатова заявила об отсутствии пользы алкоголя в борьбе с коронавирусом.
Киберспорт
Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ
Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ в Steam. Игру можно приобрести со скидкой – 1529 рублей вместо 1699 рублей.
Общество
Абитуриенты смогут подать документы на бюджетные места до 10 августа
Абитуриенты смогут подать документы на поступление на бюджетные места в вузы до 10 августа.
Общество
В Приморье из-за коронавируса запретили ходить в лес
Владивосток, 1 апреля 2020, 04:17 — REGNUM В связи с усилением мер по противодействию эпидемии коронавируса и пожароопасным сезоном жителям Приморья запретят посещать леса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
Общество
Режим самоизоляции ввели на территории Иркутской области
Если ввести режим полной изоляции, может, тогда станет лучше.
Экономика
«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету
Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.