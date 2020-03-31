с чего всё началось

МИД Венесуэлы раскритиковал и отверг предложение госсекретаря США Майка Помпео создать в стране временное правительство и провести выборы ради последующей отмены санкций, следует из заявления главы ведомства Хорхе Арреасы.

Происшествия В американском штате Айдахо зафиксировано мощное землетрясение Геологическая служба США сообщает, что в расположенном на северо-западе Соединенных Штатов штате Айдахо произошло землетрясение магнитудой 6,5. Подземные толчки были зафиксированы в 126 километрах от столицы штата города Бойсе в 23.52 по местному времени, их очаг залегал на глубине 10 километров.

Общество У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.

Здоровье Ведомству Скворцовой привезут 79 аппаратов ИВЛ Минпромторг должен обеспечить поставку Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), которое возглавляет сейчас экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова, 79 аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 10 эстракорпоральных мембранных оксигенаций (ЭКМО).

Технологии Huawei хочет вернуть сервисы Google на свои смартфоны Власти запретили местным компаниям сотрудничество с китайской Huawei, в связи с чем последняя не имеет права предустанавливать сервисы Google в свои новых смартфонах.

Общество В Карелии ограничили продажу алкоголя Ранее стопкоронавирус.рф сообщил, что режим самоизоляции из-за коронавируса введён уже в 51 регионе России.

Общество Госдума утвердила штрафы для нарушителей карантина Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект, предполагающий введение административного наказания для нарушителей карантина.

Общество В Кузбассе тоже ввели режим полной самоизоляции Сергей Цивилев обратил внимание сограждан на важность соблюдения всеми режима полной самоизоляции для того, чтобы остановить коронавирус и уберечь людей из группы риска от инфицирования.

Общество В Самарской области ввели режим обязательной самоизоляции Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление о введении дополнительных ограничительных мер в регионе, подобно тем, которые ранее были введены в Москве и других регионах России.

Общество В России изменили порядок техосмотра автомобилей В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.

Общество Большинство россиян оказались без сбережений в кризис Согласно результатам социологического исследования, проведенного научно-техническим центром "Перспектива" по заказу страховой компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие", две трети россиян не имеют сбережений, которые бы позволили им пережить экономический кризис, передает РБК.

Финансы Эксперты оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса Прогнозы потерь Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.

Общество Белый дом оценил возможное число погибших от коронавируса в США Число жертв коронавируса в США может составить от 100 тысяч человек при благоприятном и до 2,2 миллиона человек при неблагоприятном сценарии, следует из экспертных материалов, обнародованных во вторник пресс-службой Белого дома.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют теплый апрель без сильных аномалий Выше нормы температура ожидается в Поволжье, в Уральском федеральном округе, в Западной Сибири, в Средней Сибири, на Чукотке и в Приморье.

Армия и оружие National Interest: коронавирус открывает путь для сделки США с Россией Расширение экономических связей США с Россией в посткоронавирусном мире позволит "вновь открыть для себя прелести глобализации" и уравновесить новую мощь Китая, по мнению профессора Военно-морского колледжа США Лайла Дж. Голдштейна, автора статьи, 30 марта опубликованной на сайте National Interest.

Экономика Что изменится в российских законах в апреле 2020 года 1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.

Общество В Приморье из-за коронавируса запретили ходить в лес Владивосток, 1 апреля 2020, 04:17 — REGNUM В связи с усилением мер по противодействию эпидемии коронавируса и пожароопасным сезоном жителям Приморья запретят посещать леса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.