Коронавирус
ИзвестияВенесуэла выступила против создания временного правительства в стране
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса выступил против инициативы США установить в стране временное правительство. Об этом он написал во вторник, 31 марта, в своем Twitter.
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Происшествия
В Пермском крае скончался первый пациент с коронавирусом
Пермь, 31 марта 2020, 22:03 — REGNUM В Пермском крае скончался первый пациент с подтверждённым коронавирусом.
Общество
В Саратовской области из-за коронавируса ввели пропуска
Ранее вечером 30 марта в Саратовской области был введен режим самоизоляции для жителей.
Армия и оружие
Пандемия коронавируса уничтожает военное могущество США
Экономика
В России выросли минимальные пенсии
В России с 1 апреля 2020 года социальные пенсии выросли на 6,1 процента в связи с индексацией.
Экономика
Госдума приняла закон о налоге с процентов по вкладам и облигациям
Госдума на заседании 31 марта приняла в третьем, окончательном чтении закон, в котором предлагается обложить 13%-ным налогом процентные доходы со вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги свыше 1 млн руб.
Кино
От коронавируса умер актер из «Звездных войн» Эндрю Джек
Общество
В Дагестане ввели режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом
Как уточнили ТАСС в региональном ситуационном центре по противодействию распространению коронавируса, указом вводится режим самоизоляции для всех жителей региона.
Общество
В России создали высокоточный тест на коронавирус Covid-19
В России создали высокоточный тест на коронавирус Covid-19.
Общество
Страны ЕАЭС запретят вывоз ряда продуктов из-за коронавируса
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решила запретить экспорт ряда продуктов из ЕАЭС до 30 июня.
Общество
В Италии остались провинции, до которых коронавирус не добрался
Оказывается в Италии не всё так уж и плохо, там даже сохранились районы, которых коронавирус не затронул, о них мы и расскажем.
Политика
Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием
Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Здоровье
За сутки от коронавируса во Франции скончались почти 500 человек
За минувшие сутки во Франции зафиксировано почти 7,5 тыс. случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных в стране достигло 52 128.
Транспорт
С 1 апреля в Петербурге изменится время работы метро
Во вторник, 31 марта, стало известно, что с 1 апреля в Петербурге изменится время работы метро.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке заразился коронавирусом
Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом.
Общество
Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин
В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
Игры
Играть в The Elder Scrolls Online бесплатно можно будет неделю или две
Bethesda и ZeniMax Online проводят очередную акцию бесплатного доступа к онлайновой ролевой игре The Elder Scrolls Online.
Армия и оружие
The Drive: российские подлодки проекта 885 сложно «застать врасплох»
Авторы статьи, опубликованной в The Drive, отметили, что такая возможность служит показательным примером уникальной военно-морской тактики, которую разработали в Советском Союзе еще во время холодной войны.
Общество
Российский Gett и «Ситимобил» начали обсуждать возможность слияния
«Ситимобил» получит весь российский бизнес Gett, а тот — долю в «Ситимобил» или в совместном предприятии Mail.ru Group и Сбербанка [куда входит сервис такси].
Финансы
Электронные кошельки попадут под надзор
Российские банки с 1 апреля будут обязаны сообщать налоговым органам о наличии денег у клиентов и их движении на счетах, к которым привязаны электронные кошельки (Web Money, Яндекс.Деньги, PayPal и т.п.).
Общество
В Петербурге ввели режим полной самоизоляции
В начале текущей недели на фоне растущего числа заболевших коронавирусом в РФ российские регионы стали переходить на режим всеобщей самоизоляции — первой полный карантин ввела Москва.
Шоу-бизнес
Самойлова разводится с Джиганом
Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Происшествия
Сотрудник «Норникеля» заразился коронавирусом
В «Норникеле» зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией – у механика судна.
Космос
NASA готовится нанести удар по летящему к Земле астероиду
Гаджеты
Названа дата выхода бюджетного iPhone
Блогер и специалист по продукции Apple Джон Поссер назвал дату выхода дешевой версии iPhone SE2.
Футбол
Экс-президент «Марселя» скончался от коронавируса
Бывший президент «Марселя» Папе Диуф умер в возрасте 68 лет. Причиной его смерти стал коронавирус.
Армия и оружие
Украина продала сирийским террористам свои бронеавтомобили
Террористы получили новейшие украинские бронеавтомобили. Украина начала снабжать сирийских боевиков собственным вооружением.
Общество
Москвичей на три месяца освободили от взносов на капремонт
Собственники жилья в Москве с 1 апреля по 30 июня 2020 г. освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт, сообщил мэр города Сергей Собянин на своем сайте.