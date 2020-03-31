Коронавирус

ИзвестияИзвестияВенесуэла выступила против создания временного правительства в стране

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса выступил против инициативы США установить в стране временное правительство. Об этом он написал во вторник, 31 марта, в своем Twitter.
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Венесуэла отвергла план США для решения кризиса

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Венесуэла выступила против создания временного правительства в стране

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Венесуэла отвергла предложения США о создании временного правительства

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В МИД Венесуэлы отреагировали на предложение Помпео по санкциям

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Венесуэла выступила против предложения США по временному правительству

Московский Комсомолец15:22

Венесуэла отвергла предложенный США план внутриполитического урегулирования

News.ru15:44

МИД Кубы: США должны снять санкции с Венесуэлы без предварительных условий

ТАСС16:51
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Происшествия

В Пермском крае скончался первый пациент с коронавирусом

Пермь, 31 марта 2020, 22:03 — REGNUM В Пермском крае скончался первый пациент с подтверждённым коронавирусом.
REGNUM 15:03
Общество

В Саратовской области из-за коронавируса ввели пропуска

Ранее вечером 30 марта в Саратовской области был введен режим самоизоляции для жителей.
Российская газета 16:30
Армия и оружие

Пандемия коронавируса уничтожает военное могущество США

Военное дело вчера в 08:04
Экономика

В России выросли минимальные пенсии

В России с 1 апреля 2020 года социальные пенсии выросли на 6,1 процента в связи с индексацией.
Lenta.ru 17:16
Экономика

Госдума приняла закон о налоге с процентов по вкладам и облигациям

Госдума на заседании 31 марта приняла в третьем, окончательном чтении закон, в котором предлагается обложить 13%-ным налогом процентные доходы со вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги свыше 1 млн руб.
Ведомости 04:44
Кино

От коронавируса умер актер из «Звездных войн» Эндрю Джек

Российская газета 12:11
Общество

В Дагестане ввели режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом

Как уточнили ТАСС в региональном ситуационном центре по противодействию распространению коронавируса, указом вводится режим самоизоляции для всех жителей региона.
ТАСС 15:56
Общество

В России создали высокоточный тест на коронавирус Covid-19

В России создали высокоточный тест на коронавирус Covid-19.
Собака.ru 04:31
Общество

Страны ЕАЭС запретят вывоз ряда продуктов из-за коронавируса

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решила запретить экспорт ряда продуктов из ЕАЭС до 30 июня.
Известия 16:45
Общество

В Италии остались провинции, до которых коронавирус не добрался

Оказывается в Италии не всё так уж и плохо, там даже сохранились районы, которых коронавирус не затронул, о них мы и расскажем.
ToDay News Ufa 13:01
Политика

Алексей Пичугин подал третье прошение о помиловании

BFM.ru 06:28
Политика

Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Lenta.ru вчера в 19:05
Здоровье

За сутки от коронавируса во Франции скончались почти 500 человек

За минувшие сутки во Франции зафиксировано почти 7,5 тыс. случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных в стране достигло 52 128.
Газета.Ru 14:59
Транспорт

С 1 апреля в Петербурге изменится время работы метро

Во вторник, 31 марта, стало известно, что с 1 апреля в Петербурге изменится время работы метро.
Форпост Северо-Запад 12:16
Общество

Главврач больницы в Коммунарке заразился коронавирусом

Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом.
Газета.Ru 11:04
Общество

Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин

В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
АиФ Краснодар 10:40
Игры

Играть в The Elder Scrolls Online бесплатно можно будет неделю или две

Bethesda и ZeniMax Online проводят очередную акцию бесплатного доступа к онлайновой ролевой игре The Elder Scrolls Online.
Игромания.ру 10:11
Армия и оружие

The Drive: российские подлодки проекта 885 сложно «застать врасплох»

Авторы статьи, опубликованной в The Drive, отметили, что такая возможность служит показательным примером уникальной военно-морской тактики, которую разработали в Советском Союзе еще во время холодной войны.
Политическая Экспертиза 04:28
Общество

Российский Gett и «Ситимобил» начали обсуждать возможность слияния

«Ситимобил» получит весь российский бизнес Gett, а тот — долю в «Ситимобил» или в совместном предприятии Mail.ru Group и Сбербанка [куда входит сервис такси].
РБК 14:25
Финансы

Электронные кошельки попадут под надзор

Российские банки с 1 апреля будут обязаны сообщать налоговым органам о наличии денег у клиентов и их движении на счетах, к которым привязаны электронные кошельки (Web Money, Яндекс.Деньги, PayPal и т.п.).
Российская газета 10:45
Общество

В Петербурге ввели режим полной самоизоляции

В начале текущей недели на фоне растущего числа заболевших коронавирусом в РФ российские регионы стали переходить на режим всеобщей самоизоляции — первой полный карантин ввела Москва.
Эксперт Северо-Запад 03:19
Шоу-бизнес

Самойлова разводится с Джиганом

Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Газета.Ru 07:59
Происшествия

Сотрудник «Норникеля» заразился коронавирусом

В «Норникеле» зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией – у механика судна.
Ведомости 14:07
Космос

NASA готовится нанести удар по летящему к Земле астероиду

РЕН ТВ вчера в 21:20
Гаджеты

Названа дата выхода бюджетного iPhone

Блогер и специалист по продукции Apple Джон Поссер назвал дату выхода дешевой версии iPhone SE2.
РЕН ТВ 13:57
Футбол

Экс-президент «Марселя» скончался от коронавируса

Бывший президент «Марселя» Папе Диуф умер в возрасте 68 лет. Причиной его смерти стал коронавирус.
Metaratings 17:22
Энергетика

Российская нефть подешевела до $13 за баррель

РБК 11:09
Армия и оружие

Украина продала сирийским террористам свои бронеавтомобили

Террористы получили новейшие украинские бронеавтомобили. Украина начала снабжать сирийских боевиков собственным вооружением.
Avia.pro вчера в 21:22
Футбол

Месси выбрал 15 молодых футболистов, которые могут стать звёздами

Чемпионат 16:02
Общество

Москвичей на три месяца освободили от взносов на капремонт

Собственники жилья в Москве с 1 апреля по 30 июня 2020 г. освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт, сообщил мэр города Сергей Собянин на своем сайте.
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