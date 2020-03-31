Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса выступил против инициативы США установить в стране временное правительство. Об этом он написал во вторник, 31 марта, в своем Twitter.

Венесуэла выступила против создания временного правительства в стране

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