Экономика

Вести.ФинансВести.ФинансВенесуэла предлагает поставщикам оплату в юанях на фоне санкций США

Правительство Венесуэлы и государственная нефтяная компания страны PDVSA предложили платить поставщикам и подрядчикам в юанях на счета в Китае, сообщает Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с ситуацией.
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Reuters узнал о готовности Венесуэлы платить за услуги поставщиков в юанях

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