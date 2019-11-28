Правительство Венесуэлы и государственная нефтяная компания страны PDVSA предложили платить поставщикам и подрядчикам в юанях на счета в Китае, сообщает Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с ситуацией.

Венесуэла предлагает поставщикам оплату в юанях на фоне санкций США

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