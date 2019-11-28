Экономика

Вести.ФинансВести.ФинансВенесуэла предлагает поставщикам оплату в юанях на фоне санкций США

Правительство Венесуэлы и государственная нефтяная компания страны PDVSA предложили платить поставщикам и подрядчикам в юанях на счета в Китае, сообщает Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с ситуацией.
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СМИ: Венесуэла пытается обойти американские санкции китайским юанем

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Власти Венесуэлы предложили поставщикам оплачивать их услуги в юанях

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Китай поможет Венесуэле обхитрить США

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