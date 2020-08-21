Samsung начала распространять обновление One UI 2.5

Флагманы Samsung Galaxy S20 обновились до One UI 2.5 и получили много новшеств и «плюшек», таких как беспроводное подключение Samsung DeX к телевизорам, режим Pro Video с настраиваемой фокусировкой, звуком, экспозицией и так далее.