Венесуэла предложила России начать производство вакцины от COVID-19
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Венесуэла сообщила о своем желании принять участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Министр здравоохранения южноамериканской республики Карлос Альварадо рассказал, что 500 волонтеров готовы сделать прививку.В источнике
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