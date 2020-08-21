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Российская газета
Российская газета

Венесуэла предложила России начать производство вакцины от COVID-19

Венесуэла сообщила о своем желании принять участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Министр здравоохранения южноамериканской республики Карлос Альварадо рассказал, что 500 волонтеров готовы сделать прививку.В источнике
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РБК

Венесуэла предложила добровольцев для испытания российской вакцины

РБК20:36
ТАСС

Венесуэла хочет участвовать в испытаниях вакцины «Спутник V»

ТАСС18:22
РЕН ТВ

Венесуэла намерена участвовать в испытаниях российской вакцины

РЕН ТВ18:46
Российская газета

Венесуэла предложила России начать производство вакцины от COVID-19

Российская газета18:46
REGNUM

Венесуэла хочет участвовать в испытаниях российской вакцины от коронавируса

REGNUM18:42
РИА Новости

Венесуэла хочет участвовать в производстве российской вакцины от COVID-19

РИА Новости18:30
Life.ru

Венесуэла предложила 500 волонтёров для испытания российской вакцины «Спутник V»

Life.ru18:48

Samsung начала распространять обновление One UI 2.5

Флагманы Samsung Galaxy S20 обновились до One UI 2.5 и получили много новшеств и «плюшек», таких как беспроводное подключение Samsung DeX к телевизорам, режим Pro Video с настраиваемой фокусировкой, звуком, экспозицией и так далее.
Anonsensвчера в 16:27

Собчак заработала за прошлый год 186 млн рублей

Популярная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак в прошлом году заработала 185,7 миллионов рублей, следует из декларации о доходах, расходах и имуществе ее мужа, художественного руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова.
Live24вчера в 12:52
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Центр Гамалеи опубликовал инструкцию по вакцинации от коронавируса

Центр имени Гамалеи разработал инструкцию по применению российской вакцины для профилактики коронавируса «Спутник V». Об этом в пятницу, 21 июля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.
Страна Советов on-lineвчера в 11:30
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