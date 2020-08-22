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Известия
Известия

Венесуэла предложила России начать производство вакцины от COVID-19

Власти Венесуэлы ведут переговоры с Россией об участии в испытаниях и производстве российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», сообщает издание Crónica Uno 21 августа.В источнике
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РБК

Венесуэла предложила добровольцев для испытания российской вакцины

РБК20:36
ТАСС

Венесуэла хочет участвовать в испытаниях вакцины «Спутник V»

ТАСС18:22
РЕН ТВ

Венесуэла намерена участвовать в испытаниях российской вакцины

РЕН ТВ18:46
Российская газета

Венесуэла предложила России начать производство вакцины от COVID-19

Российская газета18:46
REGNUM

Венесуэла хочет участвовать в испытаниях российской вакцины от коронавируса

REGNUM18:42
РИА Новости

Венесуэла хочет участвовать в производстве российской вакцины от COVID-19

РИА Новости18:30
Life.ru

Венесуэла предложила 500 волонтёров для испытания российской вакцины «Спутник V»

Life.ru18:48

Онколог назвал категорию людей, которые меньше подвержены раку

Кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев на своей странице в Instagram ответил на популярный вопрос, о том, могут ли злость, агрессия, негативные эмоции, обиды спровоцировать возникновение онкологии.
Онколог назвал категорию людей, которые меньше подвержены раку
Слово и Деловчера в 08:46
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В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в убийстве предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБК22:45

Новые требования КНР вызвали скопление вагонов на границе с Россией

Угольные компании РФ, ОАО "Российские железные дороги" и чиновники видят проблемы с прохождением груза через пограничные переходы с Китаем, пишет в пятницу "Коммерсантъ"; китайская сторона пояснила РЖД, что проблема связана с новыми требованиями таможенных органов КНР к качеству импортного угля.
Интерфаксвчера в 01:40
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Тихановская отказалась от выдвижения в президенты в случае новых выборов

Светлана Тихановская, соперница Александра Лукашенко на прошедших в Белоруссии выборах президента, в интервью польскому телеканалу «Белсат» заявила, что в случае назначения новых выборов не будет выдвигаться на пост президента.
РБКвчера в 16:47
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