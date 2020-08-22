Венесуэла предложила России начать производство вакцины от COVID-19
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Власти Венесуэлы ведут переговоры с Россией об участии в испытаниях и производстве российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», сообщает издание Crónica Uno 21 августа.В источнике
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