с чего всё началось

Власти Венесуэлы ведут переговоры с Россией об участии в испытаниях и производстве российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», сообщает издание Crónica Uno 21 августа.

Происшествия В центре Москвы пешеход выстрелил в водителя и скрылся В Москве в ходе конфликта пешеход выстрелил в водителя автомобиля из травматического пистолета. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД столицы. 33

Происшествия Не менее шести человек погибли в природных пожарах в Калифорнии В американском штате Калифорния продолжаются природные пожары, которые унесли жизни, по меньшей мере, шести человек, сообщило в пятницу агентство Associated Press (AP).

Общество Главврач назвал основным диагнозом Навального нарушение обмена веществ Основной диагноз госпитализированного оппозиционера Алексея Навального — нарушение обмена веществ, заявил главный врач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский. 3,4K

Происшествия Самолет с Навальным вылетел из Омска в Германию Ранее в сети появились снимки Навального из кофейни томского аэропорта, на которых блогер пьет что-то из стакана, а также видеозапись с борта самолета, где ему стало плохо. 992

Наука Смысл рисунка да Винчи раскрыт спустя 500 лет Чтобы разобраться в картине и понять сам рисунок, вышеуказанным ученым пришлось провести много серьезных исследований, в ходе которых они изучили более 25 000 снимков сердечной мышцы, которые делали с помощью оборудования для МРТ. 45

Здоровье Онколог назвал категорию людей, которые меньше подвержены раку Кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев на своей странице в Instagram ответил на популярный вопрос, о том, могут ли злость, агрессия, негативные эмоции, обиды спровоцировать возникновение онкологии. 56

Политика Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности предоставить убежище российскому политику Алексею Навальному, которого накануне госпитализировали в Омске. 1,1K

Политика В США арестован экс-спецназовец, обвиненный в работе на разведку РФ В заявлении судьи восточного округа штата Вирджиния Закари Тервиллигера говорится, что "в период с 1996 по 2011 гг. Питер Деббинс действовал сообща с сотрудниками российской разведки, периодически посещал Россию, ему было присвоено кодовое имя, он даже подписал заявление о том, что хотел бы служить России". 38

Шоу-бизнес Абсолютно голая Шурыгина сфотографировалась в душе Новый снимок 21-летний Шурыгиной вызвал неоднозначную реакцию у ее поклонников.

Авто Отечественная машина-амфибия поразила американцев На одном из автомобильных сайтов США появилась заметка о машине-амфибии «Дрозд», которая берет разгон до 70 километров в час на воде и до 100 километров в час на земле.

Шоу-бизнес Дочь Ефремова оценила отказ отца от услуг адвоката Пашаева Актер Михаил Ефремов, которого судят за смертельное ДТП в центре Москвы, отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева.