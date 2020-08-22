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Известия

Венесуэла предложила России начать производство вакцины от COVID-19

Власти Венесуэлы ведут переговоры с Россией об участии в испытаниях и производстве российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», сообщает издание Crónica Uno 21 августа.В источнике
С чего всё началось
Венесуэла готова принять участие в третьем этапе испытаний российской вакцины «Спутник V». Об этом заявил министр здравоохранения страны Карлос Альварадо, сообщает
 издание Crónica Uno.
РБК20:36
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РБК

Венесуэла предложила добровольцев для испытания российской вакцины

РБК20:36
РИА Новости

Венесуэла хочет участвовать в производстве российской вакцины от COVID-19

РИА Новости18:30
РЕН ТВ

Венесуэла намерена участвовать в испытаниях российской вакцины

РЕН ТВ18:46
Российская газета

Венесуэла предложила России начать производство вакцины от COVID-19

Российская газета18:46
REGNUM

Венесуэла хочет участвовать в испытаниях российской вакцины от коронавируса

REGNUM18:42
Life.ru

Венесуэла предложила 500 волонтёров для испытания российской вакцины «Спутник V»

Life.ru18:48
ТАСС

Венесуэла хочет участвовать в испытаниях вакцины «Спутник V»

ТАСС18:22

Разведка Украины похвасталась «передачей данных» через станцию «Мир»

Служба внешней разведки Украины (СВР) опубликовала ролик, в котором продемонстрировала, как украинский «агент» передает данные через спутник, похожий на затопленную в 2000 году российскую орбитальную станцию «Мир».
Известия00:34
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В США арестован экс-спецназовец, обвиненный в работе на разведку РФ

В заявлении судьи восточного округа штата Вирджиния Закари Тервиллигера говорится, что "в период с 1996 по 2011 гг. Питер Деббинс действовал сообща с сотрудниками российской разведки, периодически посещал Россию, ему было присвоено кодовое имя, он даже подписал заявление о том, что хотел бы служить России".
Интерфаксвчера в 16:57
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