Энергетика
РБКСМИ узнали о продаже Венесуэлой нефти по $5–10 за баррель
Как рассказал финансовый консультант, управляющий партнер инвестиционного банка Caracas Capital Markets Расс Даллен, венесуэльская нефть продается менее чем за $5 за баррель. Он отметил, что никто не хочет покупать сырье у Венесуэлы, за исключением тех, кто готов нарушить санкции.
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