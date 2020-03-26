Энергетика

РБКРБКСМИ узнали о продаже Венесуэлой нефти по $5–10 за баррель

Как рассказал финансовый консультант, управляющий партнер инвестиционного банка Caracas Capital Markets Расс Даллен, венесуэльская нефть продается менее чем за $5 за баррель. Он отметил, что никто не хочет покупать сырье у Венесуэлы, за исключением тех, кто готов нарушить санкции.
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Венесуэла начала продавать нефть по $5 за баррель

Новые Известия07:36

СМИ узнали о продаже Венесуэлой нефти по $5–10 за баррель

РБКвчера в 14:19

Владельцы нефтепроводов в США ограничили прием нефти

Ведомостивчера в 17:49

Венесуэла решила продавать нефть по пять долларов за баррель

Lenta.ruвчера в 16:57

Венесуэла начала продавать нефть за $5–10 за баррель

Время Прессвчера в 16:48

Стало известно о продаже Венесуэлой нефти по 5 долларов за баррель

Наша версиявчера в 16:07

СМИ: Венесуэла экстренно продает нефть по $5 за баррель

Российский Диалог00:33
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Экономика

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
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Салоны связи и зоомагазины будут открыты в выходную неделю в Москве

Салоны связи продолжат работать в Москве с 28 марта по 5 апреля.
ТАСС 09:31
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В новых «Фантастических тварях» покажут период Второй мировой войны

Американский актёр и исполнитель одной из ролей в фильме «Фантастические твари» Дэн Фоглер рассказал, что в третьей части картины действие развернётся в период Второй мировой войны.
News.ru 08:06
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За нарушение карантина в России могут ввести штраф до миллиона рублей

За нарушение карантина в случае гибели заразившегося от нарушителя могут ввести штрафы от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч.
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Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников

Ранее РИА LIVE24 сообщало, что доктор Мясников призвал россиян, особенно пожилых, соблюдать режим карантина, а также рассказал, что лекарство от коронавируса вряд ли когда-либо разработают.
Live24 05:06
Общество

У Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию

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Здоровье

Разъяснения Минздрава и Минтруда области по режиму самоизоляции

Исключение составляют руководители и сотрудники предприятий, организаций, учреждений органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работников здравоохранения.
Весть (Калужская область) 09:30
Общество

Прибывших из Таиланда сахалинцев изолируют из-за сомнительных анализов

Сомнительные результаты анализов на коронавирус получены у 29 человек, прибывших на Сахалин из Таиланда, их изолируют, сообщил глава региона Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.
РИА Новости 01:20
Общество

Солист Rammstein Линдеманн госпитализирован с коронавирусом

Москва 24 07:29
Здоровье

Минздрав предупредил о смертельной угрозе коронавируса для беременных

Ранее главный гериатр Минздрава, доктор медицинских наук, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева заявила, что вероятность смертельного исхода или тяжелого течения заболевания при коронавирусе у пожилых людей составляет от 3,3 до 20 процентов.
Lenta.ru 09:15
Здоровье

Минздрав обновил противокоронавирусные рекомендации

Рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса COVID-19 у взрослых обновил Минздрав России.
Вести.Ru 09:15
Общество

Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости вчера в 09:54
Общество

Премьер Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом

Премьер-министр Великобритании 55-летний Борис Джонсон сообщил о положительных результатах тестов на болезнь, вызванную новым коронавирусом.
Газета.Ru 09:12
Политика

Швейцарцев возмутила статья о «бесполезности» российской помощи Италии

Читатели швейцарского издания Blick раскритиковали публикацию о "бесполезности" российской помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 07:32
Кино

Джаред Лето и живой вампир на постере кинокомикса «Морбиус»

Вампир пострадал от вируса меньше прочих. В Сети появился постер предстоящего фильма «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли.
Popcornnews.ru 06:40
Общество

Писатель Акунин рассказал о своих симптомах коронавируса

REGNUM 08:43
Общество

В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт

В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 08:41
Происшествия

Киевский суд арестовал экс-главу МИД, подозреваемого в убийстве

Шевченковский райсуд Киева принял решение арестовать на два месяца экс-главу МИД Украины Леонида Кожару, подозреваемого в убийстве экс-директора телеканала "Интер" Сергея Старицкого, заседание прошло в закрытом режиме, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:21
Происшествия

Суд отменил досрочное освобождение экс-главы ФСИН Реймера из колонии

РИА Новости 07:42
Религия

В РПЦ посчитали запрет посещать храмы в Петербурге антиконституционным

В правовом управлении РПЦ отметили, что любые другие акты органов власти не могут ограничивать свободу совести и свободу вероисповедания, включая право граждан посещать религиозные объекты.
Дождь вчера в 15:27
Общество

Песков: выходные даны, чтобы сократить контакты людей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главная цель выходной недели с 28 марта по 3 апреля в том, чтобы минимизировать контакты между людьми, а те, кто перешел на удаленный режим работы - должны продолжать трудиться.
ТАСС 07:49
Политика

Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Известия вчера в 09:19
Происшествия

В Петербурге суд продлил арест историка Соколова

В Петербурге Октябрьский районный суд продлил арест историка Соколова до 23 сентября, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:50
Экономика

Кабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

По информации Forbes, в список самых пострадавших от коронавируса отраслей попали сферы спорта, туризма, общественного питания, досуга и развлечений, а также гостиничный бизнес и авиаперевозки.
РБК вчера в 15:50
Шоу-бизнес

Актера Николая Губенко госпитализировали в больницу в Коммунарке

Народный артист РСФСР, депутат Московской городской думы Николай Губенко был госпитализирован в медицинский центр в Коммунарке, где проходят лечение заболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК 04:30
Политика

Российские военные приступили к дезинфекции Бергамо

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Ведомости 09:41
Общество

Пошаговый алгоритм действий для бухгалтера на время карантина: подсказки от экспертов БухСофт

В статье эксперты программы БухСофт подготовили пошаговый алгоритм действий.
ИА Клерк.Ру 06:37
Общество

В Кремле наметили предварительные даты голосования по Конституции

В администрации президента предварительно наметили новые возможные даты для проведения голосования по поправкам в Конституцию, рассказали РБК два близких к Кремлю источника.
РБК 08:04
Энергетика

WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
ТАСС вчера в 15:32
Общество

Первый положительный тест на коронавирус выявлен в Иркутской области

Первый положительный тест на коронавирус выявлен в Иркутской области.
Усолье.Инфо 09:20
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