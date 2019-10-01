Венесуэла провела платеж по долгу перед Москвой. При этом Минфин, который сообщил об этом, не уточнил точную сумму платежа. Общая сумма долга Каракаса составляет три миллиарда долларов.

Венесуэла расплатилась с Россией по долгу в рублях

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