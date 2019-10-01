Экономика
Российская газетаВенесуэла провела платеж по долгу России
"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России. При этом сумма не названа, но по другим данным платеж произведен в рублях. Ранее заместитель министра финансов Сергей Сторчак говорил, что Россия предоставляет такую возможность всем должникам.
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 17:12, Ашберн
Здоровье
ВОЗ заявила о сокращении употребления алкоголя в России на 43%
Благодаря комплексу мер по контролю за алкогольной продукцией в России сократилось число связанных с употреблением алкоголя смертей, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Коммерсантъ 07:50
Политика
Путин поздравил Пашиняна с результатами саммита ЕАЭС в Ереване
Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с результатами заседания Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
МИР 24 14:51
Происшествия
Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети
Газета.Ru вчера в 10:19
Общество
Видео последствий урагана «Мортимер» в Петербурге появилось в Сети
Пользователи соцсетей публикуют видео с последствиями урагана "Мортимер" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:37
Футбол
«Локомотив» дома проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Футболисты российского "Локомотива" дома уступили испанскому "Атлетико" со счетом 0:2 во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.
ТАСС 16:56
Политика
Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку
25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс 15:35
Культура
Михаил Галустян стал ведущим телеканала СТС
Вокруг ТВ 14:54
Происшествия
В Финляндии человек с мечом напал на колледж
В финском городе Куопио человек с мечом ворвался в колледж и напал на учащихся, передает Yle. 9 человек пострадали, один погиб.
Газета.Ru 07:14
Спорт
Российская прыгунья Ласицкене стала трехкратной чемпионкой мира
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене получила золотую медаль по прыжкам в высоту на чемпионате мира в Катаре.
Росбалт вчера в 17:59
Футбол
Гризманн рассказал о трудностях общения с Месси
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал о проблемах с общением с капитаном каталонцев Лионелем Месси.
ProstoProSport 11:41
Происшествия
К заместителю главы «Аэрофлота» пришли силовики
В кабинете заместителя гендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова проходят следственные действия.
РБК 11:59
Политика
Украина подписала «формулу Штайнмайера»
1. С украинской стороны документ подписал Леонид Кучма Участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера».
Lenta.ru 13:44
Экономика
ЦБ направит Сбербанку предписание из-за неподключения к СБП
Сегодня, 1 октября 2019 года, стало известно, что Центробанк РФ направит в ПАО «Сбербанк России» предписание в связи с неподключением к «Системе быстрых платежей» (СБП).
Саминвестор 03:13
Космос
С Луны исчез недавно прилунившийся там зонд
Если бы индийский посадочный модуль не исчез, то из него выехал бы маленький 27-килограммовый луноход «Pragyan» («Мудрость») - направился бы исследовать кратеры на южном полюсе Луны, на дне которых, предположительно, имеется вода - в виде льда, конечно.
Комсомольская правда вчера в 13:00
Футбол
Покер Гнабри помог «Баварии» разгромить «Тоттенхэм» в ЛЧ
Мюнхенская «Бавария» добыла крупную победу над «Тоттенхэмом» в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.
RT на русском 16:51
Здоровье
В подмосковном роддоме на свет появился мальчик весом более 5 кг
Младенец, вес которого при рождении оказался 5,4 килограмма и рост 58 сантиметров появился на свет естественным путем на прошлой неделе 25-го сентября в Балашихинском родильном доме, расположенном на территории микрорайона Саввино.
Ugpressa.ru 28 сентября в 17:18
Политика
В ДНР и ЛНР началась перепись населения
Донецкая и Луганская народные республики начали первую в своей истории перепись населения.
RT на русском 02:20
Общество
Пользователи со всего Интернета ищут леопарда на фото
Пользователи социальной сети Twitter и вообще всей Сети пытаются разглядеть леопарда на фото, где хищник замаскировался среди земли, камней и дерева.
Народные новости 29 сентября в 18:01
Здоровье
Невролог рассказал, о чем предупреждает «дергающийся» глаз
Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза - миокимия - достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время.
Российская газета 01:17
Авто
Концерн Volkswagen сделает Skoda конкурентом бюджетных Hyundai и Kia
Тарантас Ньюс вчера в 14:03
Шоу-бизнес
Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин
25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.
Газета.Ru 05:16
Финансы
Тверитянам станет сложнее получить новый кредит
С 1 октября ужесточились правила выдачи займа. Банки начнут учитывать при выдаче кредитов в первую очередь - долговую нагрузку заёмщика.
ТИДЦ 11:01
Шоу-бизнес
В ГАИ проведут проверку после парковки Боярского
Газета.Ru 15:01
Политика
В России решили изменить правила предоставления гражданства
Планируется также упростить порядок получения разрешения на временное пребывание, вида на жительство и гражданства для иностранцев, которые обучались в российских вузах и ведущих образовательных учреждениях стран СНГ и Балтии.
Российская газета 10:28
Культура
Собчак прокомментировала отсутствие ее программы на Первом канале
Ранее стало известно, что Первый канал удалил промо-ролик с участием Собчак, где говорится, что она будет телеведущей знаменитого ток-шоу "Пусть говорят".
VSE42.RU вчера в 20:13
Кино
Вышел первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн
На YouTube-канале WBRussia представлен первый трейлер фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".
Российская газета 13:40
Энергетика
Эквадор объявил о выходе из ОПЕК в 2020 году
Эквадор выйдет из состава Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2020 года.
ТАСС 13:50
Театры
В Ленкоме проходит прощание с Марком Захаровым
В театре "Ленком" 1 октября проходит прощание с режиссером Марком Захаровым.
Газета.Ru 03:26