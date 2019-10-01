Экономика

Газета.RuГазета.RuВенесуэла провела выплату по долгу России

Венесуэла произвела очередную выплату по долгу перед Россией, передает РИА "Новости". "Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
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Каракас расплатился с Россией в рублях вместо долларов

РБК08:50

Венесуэла провела очередной платеж по долгу России

ТАСС04:56

Венесуэла провела очередной платеж по долгу России

Народные новости03:48

Венесуэла провела очередной платёж по долгу России

News.ru04:01

Венесуэла провела выплату по долгу России

Газета.Ru03:57

Венесуэла провела очередной платеж по долгу перед Россией

РЕН ТВ03:55

Венесуэла провела очередной платеж по долгу России

Известия04:36
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Видео последствий урагана «Мортимер» в Петербурге появилось в Сети

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РИА Новости вчера в 22:22
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На сокращение чиновников в России потратят почти 5 млрд рублей

В ближайшие три года на увольнение федеральных чиновников планируют потратить 4,8 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минфине.
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В Грузии пожаловались на рекордное снижение турпотока

В международных аэропортах Тбилиси и Батуми зафиксировали рекордное сокращение пассажиропотока за последние десять лет, сообщила заместитель генерального менеджера управляющей аэропортами компании TAV-Georgia Теа Закарадзе.
РИА Новости 13:20
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