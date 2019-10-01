Экономика
Газета.RuВенесуэла провела выплату по долгу России
Венесуэла произвела очередную выплату по долгу перед Россией, передает РИА "Новости". "Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
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Футбол
Почеттино: «Каждый удар „Баварии“ превращался в гол»
Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино после поражения своей команды на групповом этапе Лиги чемпионов от немецкой "Баварии" со счетом 2:7 посетовал на то, что каждый удар соперника становился голевым.
ProstoProSport 00:32
Политика
Матвиенко: Узбекистан прорабатывает вопрос о присоединении к ЕАЭС
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко приветствует решение Узбекистана присоединиться к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и надеется, что процесс согласования не будет долгим.
Российская газета 03:00
Происшествия
Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая
Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Политика
В ДНР и ЛНР прокомментировали подписание Киевом «формулы Штайнмайера»
Подписанием "формулы Штайнмайера" Киев признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, следует из совместного заявления глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
РИА Новости 02:26
Политика
Зеленский начал совещание по «формуле Штайнмайера» в Раде
Президент Украины Владимир Зеленский начал совещание в Верховной раде с депутатами фракции партии "Слуга народа" по "формуле Штайнмайера", в связи чем приостановлена работа в парламенте.
Газета.Ru 04:34
Политика
В Донбассе отреагировали на подписание Киевом «формулы Штайнмайера»
Как сообщил президент Украины, в связи с подписанием документа вскоре будет подготовлен закон об особом статусе отдельных районов Донбасса, который должен содержать положения из "формулы Штайнмайера".
Газета.Ru 02:07
Происшествия
Российские пограничники открыли огонь по шхуне браконьеров из КНДР
Российские пограничники открыли огонь в ходе задержания браконьеров из КНДР в Японском море, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:23
Музыка
Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова
Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец 30 сентября в 12:47
Происшествия
Пропавшую Наталью Устинову нашли. Она мертва
1 октября 18:19 Наталья Устинова пропала 6 сентября.
НГС вчера в 07:07
Политика
Зеленский встретился в Киеве с Томом Крузом
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве со знаменитым американским актером Томом Крузом.
МИР 24 вчера в 12:09
Музыка
Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт
Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.
ТАСС 04:51
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Энергетика
«Газпром» закончил строительство «Северного потока-2» на 83%
Дождь вчера в 14:45
Шоу-бизнес
Малышева объяснила сложность удаления опухоли Заворотнюк
Культуромания вчера в 08:37
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
Космос
В СМИ обсуждают новую дату конца света
В Сети была озвучена новая дата конца света.
Утро.ru 29 сентября в 15:00
Армия и оружие
Китай показал на военном параде новейшие баллистические ракеты
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) продемонстрировала множество образцов новейших вооружений на параде в честь 70-летия образования КНР.
Труд вчера в 13:30
Происшествия
Появилось первое видео издевательств Хачатуряна над дочерьми
На сей раз издание "Комсомольская правда" опубликовало первое видео издевательств "заботливого" отца над дочерьми.
Вести.Ru 30 сентября в 08:25
Здоровье
Невролог назвала дергающийся глаз симптомом болезни Паркинсона
Как рассказала «АиФ.ру» врач-невролог высшей категории, к. м. н. Светлана Кузнецова, непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза называется миокимией.
Кубанские новости вчера в 05:59
Общество
Эксперты назвали районы Москвы с самой низкой себестоимостью квартир
Ожидаемо, дороже всего обходится строительство домов в Центральном административном округе — 112,6 тыс. руб. за 1 кв. м, дешевле всего в Новомосковском — 53,2 тыс. руб. Средняя себестоимость жилья в столице составляет, по версии PwC, 79,6 тыс руб. Как считали В своих расчетах аналитики PwC учитывали стоимость строительных материалов и услуг, а также расценки на землю.
РБК вчера в 17:00
Технологии
Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter
По данным сервиса, большинство пользователей испытывают проблемы с работой сайта (около 62%), около 27% жалуются на работу мобильных приложений для устройств Apple, еще порядка 9% не могут войти в аккаунт.
ТАСС вчера в 21:46
Политика
Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове
Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета вчера в 10:37
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико»
Футболисты московского "Локомотива" проиграли мадридскому "Атлетико" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
РИА Новости вчера в 16:55
Политика
Захарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ
Известия вчера в 16:56
Единоборства
Головкин показал, как готовится к бою с Деревянченко
Бывший чемпион мира в среднем весе представитель Казахстана Геннадий Головкин опубликовал в своём «твиттере» видеозапись моментов подготовки к поединку с украинцем Сергеем Деревянченко.
Чемпионат 30 сентября в 03:15