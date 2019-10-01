Экономика

Газета.RuГазета.RuВенесуэла провела выплату по долгу России

Венесуэла произвела очередную выплату по долгу перед Россией, передает РИА "Новости". "Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
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Вице-президент Венесуэлы назвала Гуайдо преступником и вором

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Каракас расплатился с Россией в рублях вместо долларов

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Венесуэла провела очередной платеж по долгу России

Народные новостивчера в 03:48

Венесуэла провела очередной платёж по долгу России

News.ruвчера в 04:01

Венесуэла провела выплату по долгу России

Газета.Ruвчера в 03:57

Венесуэла провела очередной платеж по долгу перед Россией

РЕН ТВвчера в 03:55

Венесуэла провела очередной платеж по долгу России

Известиявчера в 04:36
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Футбол

Почеттино: «Каждый удар „Баварии“ превращался в гол»

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино после поражения своей команды на групповом этапе Лиги чемпионов от немецкой "Баварии" со счетом 2:7 посетовал на то, что каждый удар соперника становился голевым.
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Происшествия

Замглавы спецуправления МЧС покончил с собой

РБК 01:57
Политика

Матвиенко: Узбекистан прорабатывает вопрос о присоединении к ЕАЭС

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко приветствует решение Узбекистана присоединиться к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и надеется, что процесс согласования не будет долгим.
Российская газета 03:00
Происшествия

Полицейские задержаны по подозрению в убийстве под Саратовом

Газета.Ru 04:48
Происшествия

Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая

Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Шоу-бизнес

Заворотнюк после лечения появится на ТВ

Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Политика

В ДНР и ЛНР прокомментировали подписание Киевом «формулы Штайнмайера»

Подписанием "формулы Штайнмайера" Киев признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, следует из совместного заявления глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
РИА Новости 02:26
Политика

Зеленский начал совещание по «формуле Штайнмайера» в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский начал совещание в Верховной раде с депутатами фракции партии "Слуга народа" по "формуле Штайнмайера", в связи чем приостановлена работа в парламенте.
Газета.Ru 04:34
Политика

В Донбассе отреагировали на подписание Киевом «формулы Штайнмайера»

Как сообщил президент Украины, в связи с подписанием документа вскоре будет подготовлен закон об особом статусе отдельных районов Донбасса, который должен содержать положения из "формулы Штайнмайера".
Газета.Ru 02:07
Происшествия

Российские пограничники открыли огонь по шхуне браконьеров из КНДР

Российские пограничники открыли огонь в ходе задержания браконьеров из КНДР в Японском море, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:23
Музыка

Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова

Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец 30 сентября в 12:47
Происшествия

Пропавшую Наталью Устинову нашли. Она мертва

1 октября 18:19 Наталья Устинова пропала 6 сентября.
НГС вчера в 07:07
Политика

Зеленский встретился в Киеве с Томом Крузом

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве со знаменитым американским актером Томом Крузом.
МИР 24 вчера в 12:09
Музыка

Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт

Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.
ТАСС 04:51
Армия и оружие

В Сирии испытали российскую С-500

Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Энергетика

«Газпром» закончил строительство «Северного потока-2» на 83%

Дождь вчера в 14:45
Шоу-бизнес

Малышева объяснила сложность удаления опухоли Заворотнюк

Культуромания вчера в 08:37
Политика

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

РИА Новости вчера в 06:18
Космос

В СМИ обсуждают новую дату конца света

В Сети была озвучена новая дата конца света.
Утро.ru 29 сентября в 15:00
Армия и оружие

Китай показал на военном параде новейшие баллистические ракеты

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) продемонстрировала множество образцов новейших вооружений на параде в честь 70-летия образования КНР.
Труд вчера в 13:30
Происшествия

Появилось первое видео издевательств Хачатуряна над дочерьми

На сей раз издание "Комсомольская правда" опубликовало первое видео издевательств "заботливого" отца над дочерьми.
Вести.Ru 30 сентября в 08:25
Здоровье

Невролог назвала дергающийся глаз симптомом болезни Паркинсона

Как рассказала «АиФ.ру» врач-невролог высшей категории, к. м. н. Светлана Кузнецова, непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза называется миокимией.
Кубанские новости вчера в 05:59
Общество

Эксперты назвали районы Москвы с самой низкой себестоимостью квартир

Ожидаемо, дороже всего обходится строительство домов в Центральном административном округе — 112,6 тыс. руб. за 1 кв. м, дешевле всего в Новомосковском — 53,2 тыс. руб. Средняя себестоимость жилья в столице составляет, по версии PwC, 79,6 тыс руб. Как считали В своих расчетах аналитики PwC учитывали стоимость строительных материалов и услуг, а также расценки на землю.
РБК вчера в 17:00
Технологии

Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter

По данным сервиса, большинство пользователей испытывают проблемы с работой сайта (около 62%), около 27% жалуются на работу мобильных приложений для устройств Apple, еще порядка 9% не могут войти в аккаунт.
ТАСС вчера в 21:46
Политика

Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове

Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета вчера в 10:37
Футбол

«Локомотив» проиграл «Атлетико»

Футболисты московского "Локомотива" проиграли мадридскому "Атлетико" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
РИА Новости вчера в 16:55
Происшествия

В Москве женщина умерла после операции по коррекции груди

РИА Новости 04:49
Политика

Захарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ

Известия вчера в 16:56
Происшествия

В Саратове умерла девочка, упавшая из окна вместе с отцом и братом

ТАСС вчера в 12:33
Единоборства

Головкин показал, как готовится к бою с Деревянченко

Бывший чемпион мира в среднем весе представитель Казахстана Геннадий Головкин опубликовал в своём «твиттере» видеозапись моментов подготовки к поединку с украинцем Сергеем Деревянченко.
Чемпионат 30 сентября в 03:15
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