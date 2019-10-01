Экономика

Газета.RuГазета.RuВенесуэла провела выплату по долгу России

Венесуэла произвела очередную выплату по долгу перед Россией, передает РИА "Новости". "Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
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Венесуэла расплатилась с Россией в рублях

РБК06:54

Венесуэла провела очередной платеж по долгу России

ТАСС04:56

Венесуэла провела очередной платеж по долгу перед Россией

РЕН ТВ03:55

Венесуэла провела очередной платёж по долгу России

News.ru04:01

Венесуэла провела выплату по долгу России

Газета.Ru03:57

Венесуэла провела очередной платеж по долгу России

Известия04:36

Венесуэла провела очередной платеж по долгу России

Народные новости03:48
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 12:24, Ашберн
Финансы

С 1 октября банки выдают потребительские кредиты по новым правилам

С 1 октября банки выдают потребительские кредиты по новым правилам. А для МФО действует запрет предоставлять займы под залог жилья.
NSP.ru 09:08
Происшествия

Замгендиректора «Аэрофлота» допрашивают по делу о мошенничестве

Обыски и выемки документов, проводимые в кабинете заместителя гендиректора «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова, связаны с возбуждением СКР уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), подтвердил «Ведомостям» источник в авиапромышленности.
Ведомости 11:54
Общество

Михаил Боярский снова грубо нарушил ПДД в Петербурге

REGNUM 11:38
Фигурное катание

Фигуристка Медведева прервала молчание

"Диету" для фанатов спортсменка прервала публикацией своего снимка после прибытия в город, передает "Уралинформбюро".
Уралинформбюро 08:27
Политика

Украина подписала «формулу Штайнмайера»

Представитель Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины подписал "формулу Штайнмайера", сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 11:19
Происшествия

Появилось видео момента убийства полковника СК в Москве

Газета.Ru 10:10
Политика

В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая

Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 22:22
Авто

У Hyundai Santa Fe и Tucson внезапно появились новые моторы

Лимитированная серия Rock Edition моделей Santa Fe и Tucson будет предлагаться покупателям с двумя видами двигателей: 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 150 л. с. с передним или полным приводом, а также новым 2,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 184 л. с. и полным приводом.
Quto.ru 10:29
Авто

Начались продажи УАЗ «Патриот» с «автоматом»

Дилеры Ульяновского автозавода начали продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач.
Автоновости дня 05:17
Наука

От ледника в Антарктиде откололся айсберг массой 315 млрд тонн

Айсберг площадью больше Санкт-Петербурга откололся от шельфового ледника Эмери у восточного побережья Антарктиды.
ТАСС 10:04
Происшествия

Следователи снова вызвали гендиректора «Дождя» Синдееву на допрос

Генерального директора телеканала "Дождь" Наталью Синдееву вновь вызвали на допрос к руководителю следственной группы по "московскому делу".
Интерфакс 10:47
Политика

Путин и Роухани раскрыли темы переговоров

Телеканал 360° 11:51
Шоу-бизнес

Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин

25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.
Газета.Ru 05:16
Здоровье

Минздрав обвинил онкологов центра Блохина в нарушении врачебной этики

«Выступления четырех врачей НИИ детской онкологии и гематологии являются грубым нарушением врачебной этики и деонтологии», — говорится в сообщении ведомства.
BFM.ru 05:20
Театры

В Москве началось прощание с Марком Захаровым

В Москве началось прощание с режиссером и худруком «Ленкома» Марком Захаровым. У входа в театр с утра собираются почитатели его таланта.
Телепрограмма 02:09
Спорт

Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Политика

Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года

Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru вчера в 21:30
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Кино

Экшен, взрывы, Райан Рейнольдс: вышел трейлер нового фильма Майкла Бэя

Фильм Про 10:22
Авто

Эксперты рассказали, нужно ли прогревать двигатель в машине зимой

Автоновости дня вчера в 22:46
Общество

Краснодар хочет вернуть землю «Сафари-парка» как незаконно отчужденную

РИА Новости 06:55
Автоспорт

Формула-1 может изменить регламент из-за Квята

Нева Спорт 06:44
Общество

Разрушительный ураган «Мортимер» придет на северо-запад России

Известия 12:04
Гаджеты

Bungie уточнила, что войдёт в бесплатную версию Destiny 2

3DNews вчера в 07:07
Происшествия

Мужчина с двумя детьми выпал из окна в Саратове

REGNUM 11:04
Футбол

Гризманн заявил, что ему трудно общаться с Месси

Ранее суд закрыл дело против Месси по уклонению от уплаты налогов.
RT на русском 12:00
Экономика

Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян

Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru 05:49
Общество

В трейлере дополнения к Mortal Kombat 11 показали Терминатора

Студия NetherRealm выпустила официальный геймплейный трейлер дополнения Mortal Kombat 11 Kombat Pack, в котором она представила Терминатора T-800.
REGNUM 10:34
Происшествия

Суд отказал в УДО другу Кокорина и Мамаева

В условно-досрочном освобождении (УДО) отказано Александру Протасовицкому, который был осуждён вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
REGNUM 07:56
Футбол

Доменико Тедеско может возглавить «Спартак»

34-летний Тедеско получил широкую известность благодаря работе в "Шальке", который возглавил в 2017 году, сменив на посту главного тренера команды из Гельзенкирхена Маркуса Вайнцирля.
Газета.Ru 11:57
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