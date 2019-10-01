Экономика
Газета.RuВенесуэла провела выплату по долгу России
Венесуэла произвела очередную выплату по долгу перед Россией, передает РИА "Новости". "Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
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Политика
Сергею Чемезову присвоено звание Героя России
Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.
Ведомости 17:56
Армия и оружие
В Японии заявили о новых ракетных пусках КНДР
Северная Корея произвела пуски двух баллистических ракет в сторону Японского моря, одна из которых достигла эксклюзивной экономической зоны Японии, заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.
RT на русском 19:11
Здоровье
Россиянам перестало нравиться качество медпомощи
Удовлетворенность жителей России качеством оказания медицинских услуг в 2018 году понизилась.
Lenta.ru 18:02
Космос
Рогозин пригласил сотрудников института РАН работать в Национальном космическом центре
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пригласил коллектив Института космических исследований (ИКИ) РАН поработать в Национальном космическом центре который создается на территории Центра имени М. В. Хруничева в Москве.
ТАСС 05:03
Происшествия
Появилось видео с обрушением моста на Тайване
Опубликовано видео обрушения арочного моста в тайваньском уезде Илань. Кадрами поделился сингапурский телеканал Channel NewsAsia.
iReactor 19:31
Энергетика
Предсказано будущее России без нефти
По словам экономиста, в случае падения спроса на нефть и газ, Россия не превратится в бедную страну и сохранит потенциал развития в таких сферах, как сельское хозяйство, туризм, высокие технологии.
Lenta.ru 08:33
Политика
Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку
25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс 15:35
Шоу-бизнес
Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану
Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану после того, как он разместил пост в инстаграме, в котором в очередной раз просил прощения у зрителей Самары за скандальный концерт.
РИА Новости 11:08
Экономика
ТОРы Хабаровского края «плетутся в хвосте» ДФО
По сравнению с прошлым годом, субъект ДФО потерял более восьми сотен рабочих мест.
SM News 03:06
Культура
Прощание с Марком Захаровым началось в театре «Ленком»
В «Ленкоме» началось прощание с художественным руководителем театра Марком Захаровым, который скончался 28 сентября в возрасте 85 лет.
RT на русском 03:24
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Технологии
Минпромторг выбрал другого разработчика нового самолета на замену Ан-2
Министерством промышленности и торговли был выбран новый создатель воздушного судна, которое должно будет заменить Ан-2.
Discover24 05:43
Шоу-бизнес
Мария Миронова стала мамой в 46 лет
Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb вчера в 20:01
Наука
В мускулатуре человеческого эмбриона обнаружено наследие палеозоя
Американские эволюционные биологи обнаружили в мускулатуре человеческого эмбриона наследие палеозоя.
МедиаПоток 13:48
Космос
Последний запуск базовой версии ракеты «Рокот» намечен на 29 ноября
Ожидается, что в рамках последнего пуска ракета «Рокот» с разгонным блоком «Бриз-КМ» выведет на орбиту космические аппараты связи «Гонец» № 24, № 25 и № 26.
RT на русском 18:22
Общество
В Сети появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге
Очевидцы сняли на видео последствия урагана «Мортимер» в Санкт-Петербурге.
РБК 16:41
Культура
Собчак прокомментировала слухи о денежных спорах с Первым каналом
Экономика сегодня вчера в 07:41
Политика
США одобрили продажу Украине 150 ракет и двух комплексов Javelin
США одобрили продажу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на общую сумму в $39 млн.
Известия 15:37
Экономика
Путин утвердил повышение акцизов на вино с 2020 года
В России с 2020 года повышаются акцизы на вино. Соответствующий федеральный закон подписал президент России Владимир Путин.
REGNUM вчера в 02:43
Армия и оружие
Бывший стратег Пентагона назвал Россию «самой большой угрозой» США
США могут расстаться со своим превосходством на мировой сцене, если не осознают, что Россия является «самой большой угрозой» для американской национальной безопасности, считает бывший стратег Пентагона и полковник в отставке Терри Томпсон.
ФАН 20:06
Космос
С Луны исчез недавно прилунившийся там зонд
Если бы индийский посадочный модуль не исчез, то из него выехал бы маленький 27-килограммовый луноход «Pragyan» («Мудрость») - направился бы исследовать кратеры на южном полюсе Луны, на дне которых, предположительно, имеется вода - в виде льда, конечно.
Комсомольская правда вчера в 13:00
Космос
Дубай вводит виртуальные лицензии на ведение бизнеса
Дубай вводит виртуальные лицензии на ведение бизнеса: они позволят инвесторам со всего мира проводить коммерческие операции без необходимости присутствия на территории Объединенных Арабских Эмиратов.
Русские Эмираты 06:30
Кино
Вышел первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн
На YouTube-канале WBRussia представлен первый трейлер фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".
Российская газета 13:40
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь-М»
Минстерство обороны России на своем Youtube-канале опубликовало видео испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М».
Rambler News Service вчера в 12:21
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Происшествия
В Ставрополе скорая оставила пенсионера с инсультом на улице
Минздрав Ставропользя начал проверку после видео, где пенсионера с инсультом оставили на улице сотрудники скорой помощи.
Газета.Ru 12:06
Политика
Спецпредставитель США по Украине Волкер даст показания в Конгрессе
Уточняется, что Волкер выступит перед конгрессов в четверг, 3 октября, а Йованович - на следующей неделе, 11 октября.
Московский Комсомолец 19:11