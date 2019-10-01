Экономика

Газета.RuГазета.RuВенесуэла провела выплату по долгу России

Венесуэла произвела очередную выплату по долгу перед Россией, передает РИА "Новости". "Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
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Венесуэла расплатилась с Россией в рублях

РБК08:50

Венесуэла провела очередной платёж по долгу России

News.ru04:01

Венесуэла провела очередной платеж по долгу России

Известия04:36

Венесуэла провела очередной платеж по долгу России

ТАСС04:56

Венесуэла провела выплату по долгу России

Газета.Ru03:57

Венесуэла провела очередной платеж по долгу перед Россией

РЕН ТВ03:55

Венесуэла провела очередной платеж по долгу России

Народные новости03:48
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