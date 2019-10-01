Экономика
Газета.RuВенесуэла провела выплату по долгу России
Венесуэла произвела очередную выплату по долгу перед Россией, передает РИА "Новости". "Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
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Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК 29 сентября в 14:22
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения армии Саудовской Аравии хуситами
Московский Комсомолец вчера в 05:27
Политика
Порошенко предрек снятие санкций с России из-за «формулы Штайнмайера»
Бывший президент Украины Петр Порошенко высказал мнение, что подписание Киевом «формулы Штайнмайера» приведет к снятию санкций с России.
Известия 15:04
Политика
В ДНР подтвердили подписание Киевом «формулы Штайнмайера»
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова подтвердила, что Киев согласился подписать «формулу Штайнмайера» в ходе переговоров контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины.
Взгляд.ру 12:07
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Общество
На Петербург обрушился ураган с градом
Вести.Ru 15:12
Экономика
Минфин потратит 5 млрд рублей на выплаты увольняемым чиновникам
Сегодня, 1 октября 2019 года, стало известно, что за ближайшие три года на выплаты увольняемым чиновникам уйдёт 4,8 млрд рублей.
Саминвестор 02:54
Происшествия
В Саратове умерла девочка, упавшая из окна вместе с отцом и братом
Девочка, пострадавшая в результате падения с девятого этажа дома вместе со своим отцом и братом, умерла в больнице в Саратове.
ТАСС 12:33
Политика
Глава Калмыкии вступился за мэра Элисты из ДНР
Труд вчера в 08:17
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Армия и оружие
В Пекине прошел военный парад в честь 70-летия образования КНР
Пекин отметил 70-летнюю годовщину образования Китайской Народной Республики большим военным парадом, 1 октября передает агентство Associated Press.
REGNUM 12:20
Политика
Поливали кровью: журналист пожаловался на подготовку к горячим точкам
По словам Павлова, тренинг обязателен для посещения, на занятиях журналистов избивают, поливают бараньей кровью и заставляют ползать с мешком на голове под автоматные очереди.
Рамблер 12:31
Армия и оружие
Эрдоган заявил, что Турция может внезапно начать операцию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник о возможности внезапно начать операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии по созданию там зоны безопасности.
ТАСС 10:00
Политика
Зеленский в Киеве встретился с Томом Крузом
RT на русском 05:01
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
РИА Новости 06:18
Общество
Пять врачей онкоцентра имени Блохина написали заявления об увольнении
Пять врачей, работающих в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина, подали заявления об увольнении.
Вечерняя Москва 07:18
Экономика
В России усложнились правила выдачи кредитов
Оценивать предельную долговую нагрузку будут, если заемщик собирается взять кредит больше чем на 10 тысяч рублей.
Мойка78 вчера в 18:08
Единоборства
Деревянченко считает, что в первом бою с Альваресом победил Головкин
Украинский боксёр Сергей Деревянченко выразил мнение относительно поединков казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля Альвареса.
RT на русском 29 сентября в 16:36
Происшествия
В ДТП в Крыму погибли три человека
Пять человек пострадали, трое погибли на трассе "Таврида" в Крыму во вторник в результате столкновения двух автомобилей, в том числе машины, зарегистрированной в одной из стран ближнего зарубежья, говорится в пресс-релизе МВД по региону.
ТАСС 03:34
Политика
В Грузии пожаловались на рекордное снижение турпотока
В международных аэропортах Тбилиси и Батуми зафиксировали рекордное сокращение пассажиропотока за последние десять лет, сообщила заместитель генерального менеджера управляющей аэропортами компании TAV-Georgia Теа Закарадзе.
РИА Новости 13:20
Происшествия
В Перми осудили охранницу школы, где произошла поножовщина
В Перми перед судом предстала сотрудница частного охранного предприятия, которая в январе прошлого года пропустила в школу подростков с холодным оружием.
Российская газета 10:48
Политика
Украинский певец раскритиковал Киев из-за позиции по Крыму
Певец Олег Винник подверг критике негативное отношение украинских властей и общества к гастролям артистов в Крыму.
Народные новости 11:41
Финансы
Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России
Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России.
РБК 14:47
Футбол
Игорь Шалимов возглавил «Ахмат»
Игорь Шалимов, известный по работе с женской сборной России, «Ураланом», «Краснодаром» и «Химками», сегодня со своим штабом прибудет в Грозный, где в качестве нового главного тренера футбольного клуба «Ахмат» начнет готовить игроков к ближайшему матчу РПЛ 5 октября в Уфе.
Коммерсантъ 00:48
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Театры
В Москве прощаются с Марком Захаровым
Во вторник, 1 октября, в Москве простятся с режиссером Марком Захаровым.
Петербургский дневник 02:54
Политика
В Белоруссии назвали размещение российской военной базы бессмысленным
26 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу — это неприятный эпизод, но главное, что Минск подтверждает союзнический характер отношений с Москвой.
Известия 01:44
Шоу-бизнес
Нарколог прокомментировал поведение Бочкаревой во время задержания
iReactor вчера в 16:40
Шоу-бизнес
В ГАИ проведут проверку после парковки Боярского
Российский актер Михаил Боярский предложил Госавтоинспекции проверить, нарушал ли он правила парковки в центре Санкт-Петербурга.
Газета.Ru 15:01
Технологии
В Казани случился беспрецедентный цифровой прорыв
Лучшие IT-умы страны встретились в финале всероссийского конкурса «Цифровой прорыв».
Московский Комсомолец 03:02