Экономика
Московский КомсомолецВенесуэла расплатилась с Россией по долгу в рублях
Венесуэла провела платеж по долгу перед Москвой. При этом Минфин, который сообщил об этом, не уточнил точную сумму платежа. Общая сумма долга Каракаса составляет три миллиарда долларов.
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В Москве прошло прощание с Марком Захаровым
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Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Lenta.ru 21:13
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Одна из двух запущенных КНДР ракет достигла экономической зоны Японии
КНДР запустила две ракеты, одна из которых достигла экономической зоны Японии.
Известия 19:50
Футбол
«Шахтер» в гостях обыграл «Аталанту» в матче Лиги чемпионов
Донецкий «Шахтер» в гостях обыграл итальянскую «Атланту» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
МК-Спорт 15:16
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В Белоруссии прокомментировали согласование формулы Штайнмайера
Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что согласование формулы Штайнмайера — это «значимый шаг в имплементации минских договорённостей и установлении мира на Украине».
RT на русском 17:08
Гаджеты
В Samsung придумали голографическую док-станцию для смартфона
Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO), как сообщает ресурс LetsGoDigital, обнародовало патентную документацию Samsung на весьма любопытную разработку — голографическую док-станцию для смартфона.
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МИР 24 вчера в 06:50
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Выплаты по европротоколу увеличились до 400 тыс. руб. по всей России
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Происшествия
Журналисту грозит срок в семь лет за статью на 2 страницы
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Спорт
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NASA ведет переговоры о новых местах на «Союзах» с Роскосмосом
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США рискуют утратить превосходство на мировой арене, а также, в худшем случае, могут прекратить свое существование, если не осознают, что Россия "является самой большой опасностью для их национальной безопасности", заявил экс-стратег Пентагона, полковник в отставке Терри Томпсон в своей статье для Washington Times.
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Футбол
Манчестер Юнайтед и Арсенал сыграли вничью
Завершился центральный матч 7-го тура английской Премьер-лиги.
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